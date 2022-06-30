更加堅定自信地追逐你的目標
指導
秉持著「我能辦得到」的態度，能讓你邁出腳步，一步步達成目標。參考這些專家背書的養成步驟，培養出這樣的態度。
有些人 (職業運動員、超級名模、你膽識過人的姊姊) 天生就充滿自信，對嗎？並不一定是這樣。
專攻焦慮的亞特蘭大合格臨床心理學家 Jessica M. Goodnight 博士指出：「讓自己置身其中，發現事情進展很順利的經驗能帶來自信。當然，這麼做你也會經歷失敗。失敗時，如果你韌性十足、東山再起，這也是強化自信的機會。」
堅持不懈的追求能讓技巧爐火純青，例如持之以恆地從事一項新運動或新的運動計畫，而不是漂亮、完美地做幾次。Goodnight 表示：「自信可以讓人更容易堅持下去。」這就像是雞生蛋還是蛋生雞的道理一樣。
踏出那第一步的感覺還是會很嚇人。這些策略有助於啟動自信，讓你可以投身其中，開始養成無可動搖的深層自信，拉近和目標的距離。
1. 裝出自信，直到充滿自信。
根據一項針對 55 份研究所做的評論，抬頭挺胸站著或坐著，能讓你覺得自己更強大、更有能力，不那麼害怕，擺出「力量姿勢」(把肩膀後推、微微挺胸、抬起下巴，以及眼神接觸) 也能產生同樣的效果。專攻焦慮和憂鬱的芝加哥合格臨床社工兼心理治療師 Kelley Kitley 表示：「彎腰駝背或身體懶散癱著會侷限呼吸，讓人產生遲緩或渺小的感覺。從心理上來說，這投射出一種自卑感。」
穿著打扮也能讓人產生力量。Goodnight 表示：「問問自己，如果已經有了自信，身上會穿些什麼？」這可能代表在拿到工作前，不手軟地把錢花在超合適的裝扮上，或是投資更好的訓練裝備，同時不忘展現正面鼓舞的良好狀態。研究指出，對的制服種類可以讓你用更正面的角度看待自己。Kitley 提到說，這能賦予你邁向成功的心理優勢。
2. 抓住機會去冒險。
Kitley 表示：「冒險能培養自信。」她解釋說，督促自己走出舒適圈，瞭解到這真的能帶來成就感時，就能發展出更大的自信面對任何事情。
有沒有適度的方式稍微冒險一下？可以和陌生人攀談。這有點賭賭看的感覺 (頂多他們看著你，覺得你是怪咖)，雖然會有一點面對未知數的脆弱情緒，但建立人脈的自信回報會很高。Kitley 和 Goodnight 建議可以由衷、簡單地讚美每天在健身房或電梯裡看見的人。Goodnight 說：「當對方和你有了眼神接觸或露出笑容，就代表這是好時機。」
3. 拿筆寫下來。
可以用書面或數位的方式，寫下自己過去的成功經驗，提醒自己你有多棒。Kitley 表示：「這證明你已經完成了艱難的事情，你可以以此為基礎，更上一層樓。」把寫下的清單放在經常可見之處，例如浴室鏡子上或咖啡機旁，也可以當成手機螢幕鎖定畫面的背景。
也要寫下你即時取得的勝利。每個星期都加上一兩項自己真的做得很棒的事情，尤其是在嘗試時，例如在決賽週讓專案大獲好評，或是一個晚上沒睡好之後完成一項 HIIT 運動計畫。Kitley 指出，看著清單內容不斷增加，才能具體地追蹤成功，知道自己真的進步了。這還能提醒你，即使遭遇挫折，還是可以奮力前行。
Kitley 表示：「看見自信心增長的證明，顯示你比自己所想的更有自信，這能讓你更自豪，有動力展開更多冒險、走出舒適圈，以及設定更崇高的目標。」而且當然可以實現每一個目標。
文字：Marygrace Taylor
插圖：Davide Bonazzi
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