01. 裝出自信，直到充滿自信。



根據一項針對 55 份研究所做的評論，抬頭挺胸站著或坐著，能讓你覺得自己更強大、更有能力，不那麼害怕，擺出「力量姿勢」(把肩膀後推、微微挺胸、抬起下巴，以及眼神接觸) 也能產生同樣的效果。所以，請聽父母的話，讓自己抬頭挺胸。專攻焦慮和憂鬱的芝加哥合格臨床社工兼心理治療師 Kelley Kitley 表示：「彎腰駝背或身體懶散癱著會侷限呼吸，讓人產生遲緩或渺小的感覺。從心理上來說，這投射出一種自卑感。」



穿著打扮也能讓人產生力量。Goodnight 表示：「問問自己，如果已經有了自信，身上會穿些什麼？」這可能代表在拿到工作前，不手軟地把錢花在超合適的裝扮上，或是投資更好的健行裝備，同時不忘備妥腳下的越野裝備。研究指出，對的制服種類可以讓你用更正面的角度看待自己。Kitley 提到說，這能賦予你邁向成功的心理優勢。

02. 抓住機會去冒險。



請記得，Kitley 說：「冒險能培養自信。」她解釋說，督促自己走出舒適圈，瞭解到這感覺真的很棒時，就能發展出更大的自信面對任何事情。



有沒有適度的方式稍微冒險一下？想跟人聊天搭訕一下時，可以和陌生人攀談。這有點賭賭看的感覺 (頂多他們看著你，覺得你是怪咖)，雖然會有一點面對未知數的脆弱情緒，但建立人脈的自信回報會很高。



Kitley 和 Goodnight 建議可以由衷、簡單地讚美每天在健身房或電梯裡看見的人。Goodnight 解釋道：「可以從養成習慣開始，思考身邊的人有哪些自己欣賞的地方。這可讓你在日常互動中，以沒有壓力的方式更輕鬆地稱讚他人。當對方和你有了眼神接觸或露出笑容，就代表這是說出讚美的好時機。」





03. 拿筆寫下來。



可以用書面或數位的方式，寫下自己過去的成功經驗，激起內心的熱情與力量。Kitley 表示：「這證明你已經完成了艱難的事情，你可以以此為基礎，更上一層樓。」把寫下的清單放在經常可見之處，例如浴室鏡子上或咖啡機旁，也可以設為手機螢幕鎖定畫面的背景。



也要寫下你即時取得的勝利。每個星期都加上一兩項自己真的做得很棒的事情，尤其是在嘗試時，例如在決賽週讓專案大獲好評，或是一個晚上沒睡好之後完成一項 HIIT 運動計畫。Kitley 指出，看著清單內容不斷增加，才能具體地追蹤成功，知道自己真的進步了。這還能提醒你，即使遭遇挫折，還是可以向前邁進。她說：「看見自信心增長的證明，顯示你比自己所想的還有自信，這能讓你更自豪，有動力展開更多冒險、走出舒適圈，以及設定更崇高的目標。」







很快地，你就會相信自己真的有兩把刷子，我們對你有信心。