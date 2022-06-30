有些人 (職業運動員、超級名模、你膽識過人的姊姊) 天生就充滿自信，對嗎？並不一定是這樣。

專攻焦慮的亞特蘭大合格臨床心理學家 Jessica M. Goodnight 博士指出：「讓自己置身其中，發現事情進展很順利的經驗能帶來自信。當然，這麼做你也會經歷失敗。失敗時，如果你韌性十足、東山再起，這也是強化自信的機會。」

堅持不懈的追求能讓技巧爐火純青，例如持之以恆地從事一項新運動或新的運動計畫，而不是漂亮、完美地做幾次。Goodnight 表示：「自信可以讓人更容易堅持下去。」這就像是雞生蛋還是蛋生雞的道理一樣。

踏出那第一步的感覺還是會很嚇人。這些策略有助於啟動自信，讓你可以投身其中，開始養成無可動搖的深層自信，拉近和目標的距離。