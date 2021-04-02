事在人為的自信態度，不是說有就有，需要後天培養。請參考這些專家背書的養成步驟。
不是自信滿滿，就是毫無自信，對吧？那可不一定。
這和你想的不一樣，深信自己擁有一切成功條件的人、表現得天生就是自信滿滿的人，以及各方面幾乎都是勝利組的人，並非天生自帶胸有成竹的基因這麼簡單。他們養成十拿九穩性格的方法，就和你透過深蹲鍛鍊身體衝刺得更快一樣。
他們遵循哪一套訓練計畫？就是生活。專攻焦慮的亞特蘭大合格臨床心理學家 Jessica M. Goodnight 博士解釋說：「經驗能帶來自信，包括冒險犯難、讓自己置身其中、發現事情進展很順利的經驗。當然，這麼做你也會經歷失敗。失敗時，如果你韌性十足、東山再起，這也是強化自信的機會。」
「經驗能帶來自信，包括冒險犯難、讓自己置身其中、發現事情進展很順利的經驗。」
Jessica M. Goodnight
博士、合格臨床心理學家
也就是說，當你還是個菜鳥時，會懷疑自己的能力是很正常的，不論是嘗試新運動、第一次約會，還是打不同的位置。不過越是堅持下去，一路有輸有贏，你就會開始感受到越來越強的自信。練習和經驗能提升你的能力，Goodnight 表示，這能為自信提供強而有力的基礎。
踏出那第一步的感覺還是會很嚇人，不妨從這些策略開始，啟動你投身其中所需的自信，並開始隨著時間養成無可動搖的深層自信。事不宜遲，馬上開始！
01. 裝出自信，直到充滿自信。
根據一項針對 55 份研究所做的評論，抬頭挺胸站著或坐著，能讓你覺得自己更強大、更有能力，不那麼害怕，擺出「力量姿勢」(把肩膀後推、微微挺胸、抬起下巴，以及眼神接觸) 也能產生同樣的效果。所以，請聽父母的話，讓自己抬頭挺胸。專攻焦慮和憂鬱的芝加哥合格臨床社工兼心理治療師 Kelley Kitley 表示：「彎腰駝背或身體懶散癱著會侷限呼吸，讓人產生遲緩或渺小的感覺。從心理上來說，這投射出一種自卑感。」
穿著打扮也能讓人產生力量。Goodnight 表示：「問問自己，如果已經有了自信，身上會穿些什麼？」這可能代表在拿到工作前，不手軟地把錢花在超合適的裝扮上，或是投資更好的健行裝備，同時不忘備妥腳下的越野裝備。研究指出，對的制服種類可以讓你用更正面的角度看待自己。Kitley 提到說，這能賦予你邁向成功的心理優勢。
02. 抓住機會去冒險。
請記得，Kitley 說：「冒險能培養自信。」她解釋說，督促自己走出舒適圈，瞭解到這感覺真的很棒時，就能發展出更大的自信面對任何事情。
有沒有適度的方式稍微冒險一下？想跟人聊天搭訕一下時，可以和陌生人攀談。這有點賭賭看的感覺 (頂多他們看著你，覺得你是怪咖)，雖然會有一點面對未知數的脆弱情緒，但建立人脈的自信回報會很高。
Kitley 和 Goodnight 建議可以由衷、簡單地讚美每天在健身房或電梯裡看見的人。Goodnight 解釋道：「可以從養成習慣開始，思考身邊的人有哪些自己欣賞的地方。這可讓你在日常互動中，以沒有壓力的方式更輕鬆地稱讚他人。當對方和你有了眼神接觸或露出笑容，就代表這是說出讚美的好時機。」
03. 拿筆寫下來。
可以用書面或數位的方式，寫下自己過去的成功經驗，激起內心的熱情與力量。Kitley 表示：「這證明你已經完成了艱難的事情，你可以以此為基礎，更上一層樓。」把寫下的清單放在經常可見之處，例如浴室鏡子上或咖啡機旁，也可以設為手機螢幕鎖定畫面的背景。
也要寫下你即時取得的勝利。每個星期都加上一兩項自己真的做得很棒的事情，尤其是在嘗試時，例如在決賽週讓專案大獲好評，或是一個晚上沒睡好之後完成一項 HIIT 運動計畫。Kitley 指出，看著清單內容不斷增加，才能具體地追蹤成功，知道自己真的進步了。這還能提醒你，即使遭遇挫折，還是可以向前邁進。她說：「看見自信心增長的證明，顯示你比自己所想的還有自信，這能讓你更自豪，有動力展開更多冒險、走出舒適圈，以及設定更崇高的目標。」
很快地，你就會相信自己真的有兩把刷子，我們對你有信心。
文字：Marygrace Taylor
插圖：Davide Bonazzi