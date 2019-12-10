Nike React 泡棉因為有驚人的靈敏反應與柔軟度，成為一項充滿革命性的發明。我們現在要用它來幫我們完成最新的目標：減少跑步相關傷害。專為減少傷害而設計的 Nike React Infinity Run，成為這領域的開創先鋒。這款的 React 泡棉比 Epic React Flyknit 2 多上 24%，並有更寬的基底，可提供更高的穩定性。另外，其充滿特色的「Rocker」形狀會帶給你流暢的著地感受。往下滑動即可深入瞭解 React 泡棉的獨特之處。
不可思議的全方位性能
當第一款搭配 Nike React 泡棉的鞋子於 2017 年推出時，我們都知道這是一項創舉，但卻沒有人預測到 React 泡棉的全方位性能竟然這麼強。現在這款泡棉不但應用於籃球、跑步、高爾夫和訓練等領域，甚至還用於時尚的 Sportswear 鞋款以增添舒適度。
Nike 性能最完整的泡棉
靈敏、耐久、柔軟、輕量。Nike 全球跑鞋部門資深總監 Ernest Kim 說道：「從歷史上看，緩震機能的創新可能在性能的一或兩個面向上帶來巨大的躍進，但有了 Nike React，我們在各方面的緩震機能都看到了重要的進步：衝擊力減少，還有能量回傳、輕量及耐久性等優點，所以我們才會稱它是 Nike 有史以來性能最完整的泡棉。」
扎實耐久性
這款泡棉技術的特別之處，在於其緩震機能兼具柔軟度與耐久性，十分罕見。這兩個性能的性質相反，所以通常難以兼得，但這就是 Nike React 技術與眾不同的地方。這款泡棉強韌又柔軟，並經歷過嚴密的機器測試，模擬過長時間穿著的耗損。
輕盈柔軟
我們找到讓這款泡棉變柔軟的方法，而且不會增加重量。作法是將熱塑性彈性體 (TPE) 及乙烯/醋酸乙烯酯共聚物 (EVA) 等有機聚合物結合，達到這種特別的效果。
深入瞭解 Nike React Infinity Run 背後的科學原理
為了瞭解這款鞋是否比我們的動態控制鞋款更能有效減少傷害，我們委託了英屬哥倫比亞大學運動醫學研究基金會進行一項調查，讓跑者們進行為期 12 週的變動訓練計畫，且最後一項訓練是半程馬拉松。根據結果顯示，我們認為研發的方向沒有問題：在測試*中，Nike React Infinity Run 的受傷率比Nike 最好的動態控制鞋款 Nike Structure 22 低了 52%。
＊這項共 226 位男性與女性參與的 12 週跑步訓練計畫研究顯示，Nike React Infinity Run 的跑步傷害比 Nike Air Zoom Structure 22 低了 52% (受傷者 = 因跑步相關疼痛而未參與連續 3 項以上的跑步訓練)。我們的調查發現，穿著 Nike Air Zoom Structure 22 的跑者中有 30.3% 的人受傷，但穿著 Nike React infinity Run 的跑者中只有 14.5% 的人受傷。