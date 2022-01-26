WNBA 球員 Kayla McBride 分享心理健康對運動員的重要性

對 Kayla McBride 而言，籃球從來都不只是比賽，打籃球讓她逃離了童年的創傷，以及隨之而來的心理煎熬。不過，當運動在疫情大流行期間停擺時，她被迫得要面對運動員身分背後身為女性的自己。在我們心理健康迷你系列三部曲的最後一集中，這位身經百戰的 WNBA 老手和主持人 Jaclyn Byrer 帶著我們踏上她的療癒之旅，並先從她決定公開分享自己的故事開始聊起。她直言不諱地談到脆弱性的挑戰以及所帶來的甜蜜收穫：和家人間更緊密的情感牽絆，以及可以更開心地打球和從事運動。她也談到加入心理健康對話，如何幫助她向他人，也向自己展現運動員所代表的意義不只是球衣上的背號，或是賽季結束時的統計數字。一起來聽聽並瞭解放下自我防衛，同時也讓其他人安心地放下自我防衛，為什麼能讓我們更重視心理健康。