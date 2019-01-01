Nike Joyride
因為它們既柔軟、有彈性、又是創新緩震系統設計的核心。Nike Joyride 讓你踏出的每一步都輕鬆無比，甚至連跑步時都是如此。
更加柔軟的緩震系統
我們花費數年研究緩震顆粒，找到適合的尺寸、形狀、著感以提供柔軟舒適的體驗。其運作方式如下：當你踩下或跨出每一步時，一萬顆以上的緩震顆粒將環繞覆蓋足部，帶來動態貼合的支撐及緩震體驗，接著靈敏地反彈回來，引領你往前繼續邁進。
吸收衝擊
行動時，不僅足部將感到輕盈，全身都將感到舒適。我們將 Nike Joyride 緩震系統與幾雙備受信賴的跑鞋相比較後，發現 Nike Joyride 提供的衝擊吸收力高出 14% (與 Nike Air Zoom Pegasus 36 及 Nike Epic React FK2 比較)。
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天啊，這雙鞋的緩震效果未免也太好了……感覺就像漫步在雲端上。超級舒適！而且貼合度剛剛好。我恢復跑時絕對會穿上它……感覺雙腿無比輕鬆，雙腳也非常自在。
Craig Engels
職業距離路跑跑者，Nike Oregon Project
感受每次奔跑的快感
Nike Joyride 為每位跑者而生，在跑步的各個階段都合穿，而且能讓腿部保持活力，不論你昨天是創下長跑紀錄或是第一次跑步，都會讓你迫不及待地想再次起跑。
Nike Joyride 設計歷程
從靈感來源到實際製作過程，Nike 跑步資深產品線經理 Will Moroski 將帶領我們一探 Nike Joyride 幕後的設計故事。
這一切源自跑者常有的想法：找到方法，讓跑步變得輕鬆簡單。這是很難克服的問題，並需要跳脫框架的瘋狂創意及創新的解決方法。Will Moroski 及他的團隊花費多年研究，樂於其中之餘，終於找出解決之道。
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每位跑者都擁有相同困擾：腳重踩在地面時產生的壓力。於是我們明白，研發全新緩震系統的時刻到了。
Will Moroski
Nike 跑步資深產品線經理