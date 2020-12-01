3 種擁有更強正念的方法

這裡有個重點，上述的範例類似於在短暫空檔做伏地挺身或走樓梯而不搭電梯。我們的專家表示，就像真正的健身需要真正的訓練一樣，你需要每天 (或接近每天) 定期的練習，才能體驗到正念為身心帶來的所有好處。



這也和運動類似，你可以選擇多種形式並進行「交叉訓練」。也許你在早餐前做呼吸練習和在某一天進行自我身體檢視，然後隔一天實際進行引導冥想。長度先從簡單的 5 分鐘開始，並逐漸增加練習長度 (Wignall 認為最理想的目標是 20 分鐘)。



覺得很難嗎？Wignall 表示，就像任何一種有效的訓練一樣，一分耕耘一分收獲。他說：「讓大多數人望之卻步的是，正念幾乎總是被定義為一種放鬆或安心的工具。」但這些效果實際上不是立竿見影，而是之後才會產生。他說：「正念練習不應該比 150 磅的臥推還要輕鬆。這項練習之所以有效，是因為它相當困難，就像你的肌肉是因挑戰訓練而變得更大一樣。每次分心的時候，意識到這點並將注意力拉回到當下。這樣是正念的一組重複動作，而不做重複動作，就沒有鍛鍊到肌肉。」



Wignall 表示，每當你感到沮喪時，記住這一點：如果你在進行冥想、單腳蹲、正手引體向上或任何你不擅長的動作時感到很艱苦，這是好現象，因為這代表你正在改善弱點。他說：「我發現如果大家都這樣看待這個練習，很快就能熟能生巧了。」