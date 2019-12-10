Nike Flyleather
什麼是 Nike Flyleather？
Nike Flyleather 是一種精心創造的皮革材質，無論外觀、觸感還是氣味，都和天然皮革相差無幾。我們採用創新的環境永續工法，利用水力將皮革纖維結合在一起，其中至少含 50% 的回收皮革。
自天然皮革問世後，皮革製程再創新格局
Nike Flyleather 回收原本會在製造過程中遭到丟棄的皮革，而創造出一種新材質。比起全粒面皮革，這種皮革的重量減輕了 40%，抗磨損能力卻高出 5 倍。相較於傳統皮革的製程，製造這種新皮革材質所需的用水更少，碳足跡也更小。
減少垃圾掩埋場的廢棄物
在傳統的皮鞋製作過程中，有些皮革會掉落在製革廠的地板上，最後會送至垃圾掩埋場。我們將這些皮革纖維回收，創造出一種更為環保的材質。
在機能網布和 Flyknit 這些更先進的機能材質問世以前，皮革原本也是機能材質。我們希望將皮革改良為更優質的機能材質；Nike Flyleather 得以誕生，最初的靈感就是來自這個挑戰。整個設計的重點在於保留皮革受人喜愛的特點，像是外觀、觸感，甚至是氣味。
創造 Flyleather 的另一個重要因素，是因為我們想要減少皮革製造過程產生的環境足跡。製造皮革時不但會使用許多能源和化學物質，也會留下大量零碎材料。我們當初的使命不只是要發明更好的皮革，更要重新發展出一套較為永續的材質製程。
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包含合成皮革在內，Flyleather 是 Nike 最為永續的精工皮革。
Nike 材質技術總監 Bhupesh Dua