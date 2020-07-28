持之以恆為什麼有助提升表現，開創新局面

大腦的持之以恆之道

持續性訓練不但能讓身體適應變化，也會影響你的心靈。認證運動心理學顧問兼 Semper Fi & America’s 基金運動專案的經理 Amanda Leibovitz 博士說：「養成持之以恆的習慣，就像在雜草叢生之中開闢一條新道路。每當你想做一些新的事情，例如早上 6 點開始訓練或晚上去跑步，其實都在開闢那條新道路。雖然一開始會很艱辛甚至難以持續，但只要有毅力堅持下去，之後就會苦盡甘來。」最後，你的身體和大腦就會邁向那條道路，而不會徘徊在雜草叢生之中 (不做運動的道路)，因為眼前的路已變成最輕鬆的路徑。



持之以恆的影響不只如此：培養這種思維後，可改變你對自己的看法。Leibovitz 說，當你完成自己期望做到的事情時 (像是開始健身、親自下廚而不去叫外送)，就會建立起自信。一旦有了自信，你就不會想失去這一切。