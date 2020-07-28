持之以恆為什麼有助提升表現，開創新局面

如果你想快速增強肌肉，動作次數該增加還是減少？是否該試試離心運動、肌肉混淆訓練或 HIIT？事實證明，定期基本訓練 (也就是持之以恆) 對健身的效果會比不斷變化還要好。
「持之以恆」聽起來雖然枯燥乏味，但多年來訓練員都在推崇這個概念。現在有新的研究證明，他們的理論不無道理。
新南威爾斯大學的團隊近期探討了阻力訓練的研究，這些研究是針對未受過訓練的女性。團隊人員發現到，最顯著的肌力成長和特定安排的次數、負重技巧或訓練時間沒有關聯，而是和頻率緊密相關。換言之，這就是女性持續訓練的直接成效。
只要定期訓練，不管是多「不起眼」的練習，通常都能增加整體的訓練量，而這就是創造持續性改變的要素。
新南威爾斯大學醫學院講師 Mandy Hagstrom 博士
新南威爾斯大學醫學院主要研究作者兼講師的 Mandy Hagstrom 說：「對培養肌力來說，少量或大量、訓練成功或失敗，也許都沒有我們所想得那麼重要。」在她的評論中，每週健身二到四次的女性，不管訓練方法為何，平均訓練期間為 15 週的情況下，淨體重平均可提升 3.3%、上半身肌力可提高 25%，而下半身肌力可提高 27%。原因是什麼？她解釋，只要定期訓練，不管是多「不起眼」的練習，通常都能增加整體的訓練量，而這就是創造持續性改變的要素。(她指出，同樣道理套用在男性身上也絕對可行。)
這代表什麼？很簡單。Hagstrom 說，如果因為煩惱要做什麼訓練、做多久和搭配什麼器材而倍感壓力，那你很有可能會想放棄。其他像突然缺乏動力、行程滿檔、沒有精力或天氣太糟等因素，也同樣會讓人想打退堂鼓。別再拘泥細節，將重點放在踏出第一步並開始練習。只要一次又一次地重複，所有的藉口都會慢慢消逝。
大腦的持之以恆之道
持續性訓練不但能讓身體適應變化，也會影響你的心靈。認證運動心理學顧問兼 Semper Fi & America’s 基金運動專案的經理 Amanda Leibovitz 博士說：「養成持之以恆的習慣，就像在雜草叢生之中開闢一條新道路。每當你想做一些新的事情，例如早上 6 點開始訓練或晚上去跑步，其實都在開闢那條新道路。雖然一開始會很艱辛甚至難以持續，但只要有毅力堅持下去，之後就會苦盡甘來。」最後，你的身體和大腦就會邁向那條道路，而不會徘徊在雜草叢生之中 (不做運動的道路)，因為眼前的路已變成最輕鬆的路徑。
持之以恆的影響不只如此：培養這種思維後，可改變你對自己的看法。Leibovitz 說，當你完成自己期望做到的事情時 (像是開始健身、親自下廚而不去叫外送)，就會建立起自信。一旦有了自信，你就不會想失去這一切。
Just Do It 的秘訣
持之以恆聽起來似乎知易行難，但其實可以很輕鬆地實行。麻薩諸塞大學阿默斯特分校的運動心理學主任 Nicole Gabana 博士說：「建立持之以恆習慣的其中一個謬誤，就是孤注一擲的想法。」針對像「我沒有這項健身所需的高重量啞鈴，所以我沒辦法做」或「我沒有整整 45 分鐘的時間，所以只好放棄跑步」這類的思考邏輯，Gabana 說：「有做遠比什麼都沒做好。」就算這些訓練不是你的專長，根本不要緊。與其抱怨沒做到或可以做得更好，不如欣賞自己有做到的事。因為在缺乏動力時的行動，會在你下次煩惱要不要放棄時有所幫助。
最後總結：盡自己所能，且盡力而為。這樣就可以讓自己持續邁向更健康、快樂和體面的道路。