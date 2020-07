持之以恆為什麼有助提升表現，開創新局面

Just Do It 的秘訣

持之以恆聽起來似乎知易行難,但其實可以很輕鬆地實行。麻薩諸塞大學阿默斯特分校的運動心理學主任 Nicole Gabana 博士說:「建立持之以恆習慣的其中一個謬誤,就是孤注一擲的想法。」針對像「我沒有這項健身所需的高重量啞鈴,所以我沒辦法做」或「我沒有整整 45 分鐘的時間,所以只好放棄跑步」這類的思考邏輯,Gabana 說:「有做遠比什麼都沒做好。」就算這些訓練不是你的專長,根本不要緊。與其抱怨沒做到或可以做得更好,不如欣賞自己有做到的事。因為在缺乏動力時的行動,會在你下次煩惱要不要放棄時有所幫助。



最後總結:盡自己所能,且盡力而為。這樣就可以讓自己持續邁向更健康、快樂和體面的道路。