Daha Sağlıklı Beslenmenin 5 Kolay Yolu

Bazen kendine karşı nazik olmak için daha azını yapman gerekir. Bu özellikle antrenman ve beslenme için geçerli. Koşuyor, ağırlık kaldırıyor veya bunların hiçbirini yapmıyor olabilirsin. Ama beslenme düzenini iyileştirmek istiyorsan mükemmelliğe değil, ilerlemeye önem vermelisin.

Precision Nutrition'ın kurucu ortağı ve beslenme biyokimya uzmanı Dr. John Berardi, sağlıklı beslenirken nasıl yediğinin, ne yediğin kadar önemli olduğunu söylüyor. Berardi, sporcularla birlikte çalışarak performanslarını ve güç toplamalarını diyet yoluyla iyileştiriyor. İşte, Berardi'nin beş sağlıklı beslenme ilkesi: