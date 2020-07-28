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Temeller: Daha Sağlıklı Beslenmenin 5 Yolu

Yağ oranı düşük diyetler. Yağ oranı yüksek diyetler. Karbonhidrat oranı düşük diyetler. Karbonhidrat içermeyen diyetler. Beslenme hakkında konuşurken genellikle neleri yiyip neleri yemememiz gerektiğinden bahsederiz. Precision Nutrition'ın Kurucu Ortağı ve Nike Performance Council Üyesi Dr. John Berardi, "Ancak nasıl beslendiğin de sağlığın ve esenliğin açısından bir o kadar önemli olabilir." diyor.

Daha Sağlıklı Beslenmenin 5 Kolay Yolu

Beslenme biyokimyası uzmanı olan Berardi, sporcularla birlikte çalışarak performanslarını ve güç toplamalarını diyet yoluyla iyileştiriyor. İşte, Berardi'nin beş sağlıklı beslenme ilkesi:

  1. Ağırdan Al
    Yediklerini çiğneyip parçalamak, daha kolay hazmedilmelerini sağlar. Yemeğini iyice ve yavaşça çiğnersen hazımsızlığı azaltıp besin maddesi emilimini artırabilirsin. Ayrıca yemeğinden daha fazla keyif alabilirsin. Genellikle hızlı yiyorsan bir lokma aldıktan sonra çatalını bırakmayı, daha az kullandığın elinle yemek yemeyi, yemek çubuğu kullanmayı veya her bir lokmaya odaklanarak yemeği bir bilinç egzersizine dönüştürmeyi dene.
  2. Sadece İhtiyacın Kadar Ye
    Daha yavaş yemek, doyduğunu anlamanı da kolaylaştırabilir. Örneğin, bir yemeği genellikle 10 dakikada yiyorsan 13 veya 15 dakikada yemeyi dene. Kendini hem daha fazla yiyebilecek hem de yemeyi bırakabilecek gibi hissetmelisin. O noktada tabağında yemek olsa bile yemeyi bırak. Yeterli miktarda yediğin zaman vücudun ekstra kalorileri yağ olarak depolamaz.
  3. Not Al
    Ne yediğini bilmiyorsan değiştiremezsin. Günlük tutarak veya bir uygulama kullanarak her öğün veya atıştırmalıktan sonra neler yediğini ve kendini nasıl hissettiğini kaydet. Bir düzen gördükten sonra seni yorgun hissettiren yiyecekleri kesip sana enerji veren yiyecekleri daha çok yiyebilirsin.
  4. Akşam Yemeğini Başkalarıyla Birlikte Ye
    İnsanlar "gıda maddesi" yemez, yemek yer. Çoğumuz yemeklerimizi hareket halindeyken, televizyon karşısında veya telefonumuza bakarken yiyoruz. Bir masaya oturup aile ve arkadaşlarla (sanal bile olsa) yemek yemek stresi azaltır, sosyal bağlantıları güçlendirir, hatta daha yavaş yemene bile yardımcı olabilir. Yemeğin, odak noktası haline gelir.
  5. Yiyecekleri Şeytanlaştırma
    Pozitif değişiklikler yapmaya çalışırken yiyecekleri şeytanlaştırmak "ya hep ya hiç" mantalitesi oluşturabilir ve herhangi bir aksilikte en başa dönmüşsün gibi hissetmene yol açabilir. Mükemmel olmaya çalışmak yerine ilerlemeye odaklan. Bunu yapmak için yiyecekleri bir spektruma yerleştirebilirsin. Bu spektrumun bir ucunda "daha sık yenecek" yiyecekler (örneğin mercimek), diğer ucunda "daha nadir yenecek" yiyecekler (örneğin dondurma) bulunmalıdır.

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