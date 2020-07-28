Daha Sağlıklı Beslenmenin 5 Kolay Yolu

Yağ oranı düşük diyetler. Yağ oranı yüksek diyetler. Karbonhidrat oranı düşük diyetler. Karbonhidrat içermeyen diyetler. Beslenme hakkında konuşurken genellikle neleri yiyip neleri yemememiz gerektiğinden bahsederiz. Precision Nutrition'ın Kurucu Ortağı ve Nike Performance Council Üyesi Dr. John Berardi, "Ancak nasıl beslendiğin de sağlığın ve esenliğin açısından bir o kadar önemli olabilir." diyor.
Beslenme biyokimyası uzmanı olan Berardi, sporcularla birlikte çalışarak performanslarını ve güç toplamalarını diyet yoluyla iyileştiriyor. İşte, Berardi'nin beş sağlıklı beslenme ilkesi: