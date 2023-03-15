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      2. Air Force 1

      Air Force 1 Spor Ayakkabı

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      Nike Air Force 1 '07
      Nike Air Force 1 '07 Erkek Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Nike Air Force 1 '07
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Nike Air Force 1 '07
      Nike Air Force 1 '07 Kadın Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Nike Air Force 1 '07
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Nike Air Force 1 Shadow
      Nike Air Force 1 Shadow Kadın Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Nike Air Force 1 Shadow
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      Nike Air Force 1 '07 Premium
      Nike Air Force 1 '07 Premium Erkek Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Nike Air Force 1 '07 Premium
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.999,90
      Nike Air Force 1 '07
      Nike Air Force 1 '07 Erkek Ayakkabısı
      Üye Erişimi
      Nike Air Force 1 '07
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Nike Air Force 1 '07
      Nike Air Force 1 '07 Erkek Ayakkabısı
      Üye Erişimi
      Nike Air Force 1 '07
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      Nike Air Force 1 '07
      Nike Air Force 1 '07 Erkek Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 '07
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      Nike Air Force 1 Shadow SE
      Nike Air Force 1 Shadow SE Kadın Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 Shadow SE
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      Nike Air Force 1 LXX
      Nike Air Force 1 LXX Kadın Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 LXX
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature Kadın Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Nike Air Force 1 Shadow
      Nike Air Force 1 Shadow Kadın Ayakkabısı
      Üye Erişimi
      Nike Air Force 1 Shadow
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.899,90
      Nike AF1 Shadow
      Nike AF1 Shadow Kadın Ayakkabısı
      Nike AF1 Shadow
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      Nike Air Force 1 PLT.AF.ORM
      Nike Air Force 1 PLT.AF.ORM Kadın Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 PLT.AF.ORM
      Kadın Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 Shadow
      Nike Air Force 1 Shadow Kadın Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 Shadow
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.799,90
      Nike Air Force 1 '07
      Nike Air Force 1 '07 Erkek Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 '07
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      Nike Air Force 1 Mid By You
      Nike Air Force 1 Mid By You Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      Kişiselleştir
      Kişiselleştir
      Nike Air Force 1 Mid By You
      Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      ₺2.999,90
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature
      Nike Air Force 1 '07 Next Nature Kadın Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Nike Air Force 1 High Utility 2.0
      Nike Air Force 1 High Utility 2.0 Kadın Botu
      Nike Air Force 1 High Utility 2.0
      Kadın Botu
      ₺3.099,90
      Nike Air Force 1 Low By You
      Nike Air Force 1 Low By You Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      Kişiselleştir
      Kişiselleştir
      Nike Air Force 1 Low By You
      Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      ₺3.099,90
      Nike Air Force 1 Mid '07 LV8
      Nike Air Force 1 Mid '07 LV8 Erkek Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 Mid '07 LV8
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.999,90
      Nike Air Force 1 '07
      Nike Air Force 1 '07 Kadın Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 '07
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Nike Air Force 1 LXX
      Nike Air Force 1 LXX Kadın Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 LXX
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.399,90
      Nike Air Force 1
      Nike Air Force 1 Genç Çocuk Ayakkabısı
      Nike Air Force 1
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.899,90
      Nike Air Force 1 '07 LX
      Nike Air Force 1 '07 LX Erkek Ayakkabısı
      Nike Air Force 1 '07 LX
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.149,90
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      Nike Air Force 1 ile ayak basmadığın alanları keşfet

      Air Force 1, sahada Nike Air teknolojisine sahip ilk ayakkabı olmayı başardığı günlerden beri çok yol katetti. Kültürel bir simge olan Air Force 1 evrilmeye devam etse de spor ayakkabı tarihine iz bırakmış, ayağı yerden kesen yastıklamasıyla macerasına ilk günkü gibi devam ediyor.

      Efsanelere yakışan rahatlık


      Spor ayakkabı tutkunlarının favorisi olan Air Force 1 kesintisiz rahatlık sunuyor. İlk olarak pota altında performans için tasarlanan Nike Air yastıklama, darbeleri absorbe ederek vakit kaybetmeden eski şeklini alıyor. Bu ayakkabı dolgulu bileği ve dili sayesinde varlığını hissettirmeden daha da korunaklı bir his sağlıyor. Hızlı tepki veren bir ayakkabı arıyorsan Nike React teknolojisine sahip stiller tam senlik. Kauçuk tabanında yer alan ikonik dairesel desenler zemin tutuşunu güçlendirdiği için sana sadece spora konsantre olmak kalıyor. Ekstra kavrama ve dayanıklılık arıyorsan tabanın en çok yük taşıyan noktalarında köpük ve kauçuk karışımı bulunan modelleri seç.



      Yağmur çamur demeden


      Tüm hava şartlarında rahatlık için su tutmaz Gore-Tex astarlı Air Force 1 modellerini tercih et. Ayağın üzerini kaplayan deri ve su uzaklaştıran bağcıklar gibi yüksek performans detaylar da kuru kalmana yardımcı oluyor. 3M™ Thinsulate™ Insulation içeren modeller sayesinde açık havaya çıktığında üşümeyeceksin. Ayrıca dikişli yüzeylerin kattığı ekstra korumayla hem bu klasik tarza sahip olacak hem de suya geçit vermeyeceksin.



      Hararete gerek yok


      Sen kaliteli sırçalı derinin nefes alan yapısıyla kalıcı rahatlık elde ederken kumaşlarımızın hafifliği sayesinde sıcak havalarda hızın kesilmeyecek. Daha çok hava akışı için üst kısmı delikli modelleri tercih et.



      Kafandaki gibi bir Air Force 1


      Kendine has bir görünüm mü arıyorsun? Kişiselleştirilebilir AF1 spor ayakkabılarımızla tam da bu mümkün. İşe malzemeleri seçerek başla: ister premium deri ile pürüzsüz bir his yakala, ister kırışık deri efektimizi dene, ister işlevsel malzemeler seçerek performansı en üste taşı. Ardından detayları değiştirerek kendi zevkini konuştur. Dil ya da arkalık bölümlerine ister dünyaca ünlü logomuzu ekle, ister isminin baş harfleri veya kendi mesajınla damganı vur.



      Çocuklar tam teçhizat


      Efsanevi Air Force ailesinde çocuk koleksiyonları da yer alıyor. Yaşı daha büyük çocuklar OG model ayakkabılarımızın yeni tasarım versiyonlarını çok seviyor. Bu klasik seride, rahatlık ve dayanıklılığın yanı sıra göz alıcı renk kombinasyonları ve eğlenceli detaylar içeren farklı stiller bulacaksın. Nike Air Force 1 sabitleme düğmesi sayesinde ufaklıklar ayakkabılarını giyip çıkarırken zorlanmıyor. Bunların yanında, naylon dilindeki ekstra dolgu en ihtiyaç duyulan yerde fazladan rahatlık sağlıyor. Elastik bağcıklı bebek ayakkabılarımız ise bebeklerin minik ayakları için ideal.



      Hayalindeki Air Force 1 seni bekliyor


      Orijinal basketbol serimiz klasik stilini bugüne kadar korusa da bu ikonik spor ayakkabıya, ultra dayanıklı tabanlardan modern sokak tarzına ait tasarımlara kadar birçok yenilik getirdik. Hedefin ister sahadaki yeteneğini meydana çıkarmak, ister kişiselleştirdiğin ayakkabılarınla kıyafetini tamamlamak olsun, hayalindeki Air Force 1 sana çok yakın.