Nike Air Force 1 ile ayak basmadığın alanları keşfet
Air Force 1, sahada Nike Air teknolojisine sahip ilk ayakkabı olmayı başardığı günlerden beri çok yol katetti. Kültürel bir simge olan Air Force 1 evrilmeye devam etse de spor ayakkabı tarihine iz bırakmış, ayağı yerden kesen yastıklamasıyla macerasına ilk günkü gibi devam ediyor.
Efsanelere yakışan rahatlık
Spor ayakkabı tutkunlarının favorisi olan Air Force 1 kesintisiz rahatlık sunuyor. İlk olarak pota altında performans için tasarlanan Nike Air yastıklama, darbeleri absorbe ederek vakit kaybetmeden eski şeklini alıyor. Bu ayakkabı dolgulu bileği ve dili sayesinde varlığını hissettirmeden daha da korunaklı bir his sağlıyor. Hızlı tepki veren bir ayakkabı arıyorsan Nike React teknolojisine sahip stiller tam senlik. Kauçuk tabanında yer alan ikonik dairesel desenler zemin tutuşunu güçlendirdiği için sana sadece spora konsantre olmak kalıyor. Ekstra kavrama ve dayanıklılık arıyorsan tabanın en çok yük taşıyan noktalarında köpük ve kauçuk karışımı bulunan modelleri seç.
Yağmur çamur demeden
Tüm hava şartlarında rahatlık için su tutmaz Gore-Tex astarlı Air Force 1 modellerini tercih et. Ayağın üzerini kaplayan deri ve su uzaklaştıran bağcıklar gibi yüksek performans detaylar da kuru kalmana yardımcı oluyor. 3M™ Thinsulate™ Insulation içeren modeller sayesinde açık havaya çıktığında üşümeyeceksin. Ayrıca dikişli yüzeylerin kattığı ekstra korumayla hem bu klasik tarza sahip olacak hem de suya geçit vermeyeceksin.
Hararete gerek yok
Sen kaliteli sırçalı derinin nefes alan yapısıyla kalıcı rahatlık elde ederken kumaşlarımızın hafifliği sayesinde sıcak havalarda hızın kesilmeyecek. Daha çok hava akışı için üst kısmı delikli modelleri tercih et.
Kafandaki gibi bir Air Force 1
Kendine has bir görünüm mü arıyorsun? Kişiselleştirilebilir AF1 spor ayakkabılarımızla tam da bu mümkün. İşe malzemeleri seçerek başla: ister premium deri ile pürüzsüz bir his yakala, ister kırışık deri efektimizi dene, ister işlevsel malzemeler seçerek performansı en üste taşı. Ardından detayları değiştirerek kendi zevkini konuştur. Dil ya da arkalık bölümlerine ister dünyaca ünlü logomuzu ekle, ister isminin baş harfleri veya kendi mesajınla damganı vur.
Çocuklar tam teçhizat
Efsanevi Air Force ailesinde çocuk koleksiyonları da yer alıyor. Yaşı daha büyük çocuklar OG model ayakkabılarımızın yeni tasarım versiyonlarını çok seviyor. Bu klasik seride, rahatlık ve dayanıklılığın yanı sıra göz alıcı renk kombinasyonları ve eğlenceli detaylar içeren farklı stiller bulacaksın. Nike Air Force 1 sabitleme düğmesi sayesinde ufaklıklar ayakkabılarını giyip çıkarırken zorlanmıyor. Bunların yanında, naylon dilindeki ekstra dolgu en ihtiyaç duyulan yerde fazladan rahatlık sağlıyor. Elastik bağcıklı bebek ayakkabılarımız ise bebeklerin minik ayakları için ideal.
Hayalindeki Air Force 1 seni bekliyor
Orijinal basketbol serimiz klasik stilini bugüne kadar korusa da bu ikonik spor ayakkabıya, ultra dayanıklı tabanlardan modern sokak tarzına ait tasarımlara kadar birçok yenilik getirdik. Hedefin ister sahadaki yeteneğini meydana çıkarmak, ister kişiselleştirdiğin ayakkabılarınla kıyafetini tamamlamak olsun, hayalindeki Air Force 1 sana çok yakın.