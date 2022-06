Uzmanlara Göre Hamilelik Acılarını ve Ağrılarını Hareketle Yönetme Yöntemleri

Hamilelik sırasında yaşanan ağrı ve sızılar, hamileliğin dokuzuncu ayında 16 kilometre koşmaya devam edeceğini düşünen kararlı sporcuları (ve aslında hamile olan her kadını) acı gerçeklerle karşı karşıya bırakır. Bu ağrılar neden olur? Seni yavaşlatmaya çalışan tüm fiziksel sorunlara rağmen nasıl aktif kalabilirsin?



Öncelikle hamilelikte harekete (aslında genel olarak harekete) dair herkes için geçerli bir yaklaşım olmadığını bilmelisin. Çünkü her gün ve her insan farklıdır. Ağrın aktivitelerine, uykuna veya işine engel oluyorsa kadın hastalıkları uzmanın, doğum danışmanın veya fizyoterapistin ile iletişime geç. Colorado Springs'te pelvis sağlığı fizyoterapi doktoru olarak çalışan ve FEM Physical Therapy'nin kurucusu olan Laurel Proulx, sorunun tespit edilip semptomların giderilmesinde bu uzmanların sana yardımcı olabileceğini söylüyor.



Ancak her gün çektiğin ağrılar büyüyen karnından kaynaklanıyorsa, iyi hissetmediğinde bırakmak şartıyla antrenmana ara vermene gerek yok. Hatta doğru egzersizleri yapman, kendini daha iyi hissetmene ve fiziğini korumana da yardımcı olabilir. Phiadelphia'da pelvis sağlığı fizyoterapi doktoru olarak çalışan ve Body Connect Physical Therapy'nin kurucusu olan Ann Nwabuebo, "Hamile kadınlar genelde harekete sıcak bakmazlar çünkü kendilerini sakatlayacaklarından korkarlar. Ama hareketsizlik, işleri daha da kötüleştirebilir." diyor.



Rahatsız hissediyorsun ama vücudunun neye ihtiyaç duyduğunu bilmiyor musun? Bu rehberi incele.