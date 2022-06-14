Uzmanlara Göre Hamilelik Acılarını ve Ağrılarını Hareketle Yönetme Yöntemleri

Neden: Yuvarlak ligament, rahminin üst kısmını iki yandan kasıklarının iç kısmına bağlayan ip benzeri bir yapıdır. Nwabuebo, bebeğin büyüdükçe bu ligamentin esnediğini ve kasık bölgesi, vajina veya kalçanın ön kısmında spazm ve ani ağrılara sebep olabileceğini söylüyor. Proulx, "Bu genelde dönerken veya pozisyon değiştirirken olur. Çünkü büyüyen karnımız, ligamentin esneme kabiliyetinden daha hızlı hareket eder." diye açıklıyor.



Çözüm: Proulx, bu ani ağrının önüne geçmek için dönmeden veya ayağa kalkmadan önce vücudun o bölgesini desteklemeni öneriyor. Dönmeden önce karın kaslarını içine çekerek veya ellerini kullanıp karnını kaldırarak karnına "sarılmanı", sonra da omuzların ve kalçanı aynı hizada tutarak hareket etmeni tavsiye ediyor.



Kalça fleksörü esnemeleri faydalı olabilir. İki dizini de büküp yatakta sırtüstü uzan. Sağ tarafında ağrı hissediyorsun diyelim. Yatağının sağ tarafına yakın uzan ve sağ bacağını yandan sarkıt. 30 saniye kadar derin nefes alıp ver. Sağ kalçanda hafif bir esneme hissedeceksin. Nwabuebo, bu yeterli gelmezse sol dizini göğsüne doğru çekerek esnemeyi artırabileceğini söylüyor. Sonra gerekirse taraf değiştirip tekrarlayabilirsin.





Peki normal antrenman rutinin ne olacak? Proulx, günlük hamilelik ağrılarına en iyi çözüm dinlenme olmasa da egzersiz yaparken kendini zorlamaman gerektiğini söylüyor. Yoğunluğu, süreyi ve hareket kabiliyetini azaltmayı dene (aslında artırmak istesen bile). O zaman çok daha rahat edeceksin.

Nasıl hareket edersen et, önemli olan vücudunu dinlemen. Hamilelikte bir "kural" varsa o da iyi hissetmediğinde durman gerektiğidir. Egzersiz daha kötü değil, her zaman daha iyi hissetmeni sağlamalıdır. Bu, hamilelikte de geçerli.