Relaksin ve Diğer Hamilelik Faktörlerinin Dengen Üzerindeki Etkileri

Ortalama dokuz ay süren bu süreç sırasında yaşanan denge sorununda her ne kadar relaksinin payı olsa da, etkisinin ne kadar büyük olduğu açık değildir.Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, daha yüksek relaksin seviyeleri olan hamile insanların, eklem denge sorunları yaşaması ihtimali daha fazla değildir. Pelvis sağlığı fizyoterapi doktoru ve Colorado Springs'te bulunan FEM Physical Therapy'nin kurucusu olan Laurel Proulx, "Hamilelik sırasında eklemlerin birden fazla faktörden etkileniyor olması daha muhtemel. Bebeğin büyüdükçe duruşun değişir, karnındaki kasları kontrol etme kabiliyetinde azalma olur ve ayrıca koordinasyonun da etkilenir." diyor.



Eagle, Idaho'da sertifikalı kuvvet ve kondisyon uzmanı olarak çalışan ve Pregnancy & Postpartum Athleticism'in kurucusu olan Brianna Battles, "Sorun, hamile insanlara tavsiye verilirken genellikle relaksinin düşman olarak gösterilmesi. Bunun sonucunda birçok insan bu konuda bir şey yapamayacağını düşünür ve bu yüzden bazen antrenmanlarını ve atletizm hobilerini sınırlar." diyor.



Ancak böyle düşünmene gerek yok. Bu üç ipucu sayesinde, denge değişikliklerine rağmen daha rahat ve korkusuzca antrenman yapabilir ve hem hamilelik döneminde hem de sonrasında sağlıklı kalabilirsin.