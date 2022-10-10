Relaksin ve Diğer Hamilelik Faktörlerinin Dengen Üzerindeki Etkileri

Birçok hamile insan için sadece düşme düşüncesinin bile aktivite yapmaktan kaçınmaya yol açması çok anlaşılır. Ancak Proulx, "Relaksinin tek başına düşme riskini artırması olası değil." diyor ve devam ediyor: "Asıl neden, büyüyen karnının ağırlık merkezini ve bunun sonucunda da kas koordinasyonunu etkilemesi. Kasların, ağırlık merkezini desteklemek ve vücudunu dengede tutmak için çalışır. Ancak hamilelik sırasında, olması gerektiği gibi tepki vermezler." Elbette bu, büyüyen karnını hedef alman gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece koordinasyonundaki değişimin düşme riskini daha da artırabileceğinin farkında olmalı ve gerçekten düşme riski oluşturan aktivitelerden kaçınmalısın.



Dr. Crawford, "Bu aktiviteler, deneyimlerine bağlı olarak herkes için farklıdır. Önemli olan, bildiklerine ve sevdiklerine bağlı kalmak veya bunlarda uygun değişiklikler yapmaktır." diye ekliyor. Örneğin sokaklarda bisikletinle hız yapmayı seviyorsan düşme ihtimalini azaltmak için kondisyon bisikletine geçebilirsin. Alp disiplinli kayak, patenle kayma ve buz pateni gibi sporlar bariz nedenler yüzünden ikinci trimesterden sonra önerilmez. Ancak deneyimli bir sporcuysan ve devam etmeyi düşünüyorsan doktoruna danışmalısın. Proulx, "Sadece temiz havada yürüyüş yapmanın bile yeterli olduğunu fark edebilirsin. Ayrıca doğum öncesi yogası veya kuvvet antrenmanları gibi, düşük etki düzeyli egzersizler yapmanda da bir sorun yok." (hatta birazdan göreceğin gibi, bunlar ideal olabilir) diyor.