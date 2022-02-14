Antrenman Rutinini İyileştirme Yolları

İlerleme durumunu düzenli olarak izlemezsen küçük, açık olmayan iyileşmelerin bazılarını gözden kaçırıp havlu atmayı düşünebilirsin. Fearon, "Bazen bize ilerlemiyormuşuz gibi gelir." diyor. Duraklama evresine girdiğini düşünürken belki de daha çok enerjiksindir, basketbol oynarken daha yükseğe zıplıyorsundur veya daha iyi uyuyorsundur. Bunların hepsi kazanımdır. Zaferlerini kendi başına değerlendirmek için aşağıdaki iki yöntemi kullan:

Thompson Rule, her antrenmandan sonra kendine şu üç soruyu sormanı söylüyor: "Neleri iyi yaptım? Neleri farklı yapabilirdim? Bir dahaki sefere neleri daha iyi yapacağım?" Rule, bunu yaptığın zaman kendine karşı dürüst olup her antrenmandan olumlu sonuçlar elde edeceğini, işlerin nasıl gittiğini ve daha hızlı ilerlemek için antrenmanında hangi değişiklikleri yapabileceğini anlayabileceğini söylüyor. Rothstein, genel fitness durumunun nasıl olduğunu görmek için her dört-sekiz haftada bir performans değerlendirme antrenmanını tekrar yapmanı öneriyor.

Thompson Rule, arka arkaya birkaç hafta çalıştıktan sonra eski formunun geri gelmeye başladığını hissedeceğini söylüyor. Bununla birlikte, ilk ayın daha çok antrenman rutinini hayatına yeniden entegre etmekle geçecek bir dönem olduğunu ekliyor. Kendini en iyi hissedeceğin stilleri bulman, antrenman için uygun bir zaman belirlemen ve yeni rutinini oturtana kadar değişiklikler yapman gerekebileceğini kabullenmen sana yardımcı olabilir.