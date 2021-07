Antrenman Rutinini İyileştirme Yolları

01. Durumu objektif olarak değerlendir.



Olmak istediğin yere gitmek için hangi noktadan başladığını bilmelisin. Örneğin, Nike Master Trainer'ı Joslyn Thompson Rule'a göre hızlı veya düzenli 5K koşmaya geri dönmek istiyorsan yapman gereken ilk şey, dönüşümlü koşu-yürüyüşle o mesafeyi ne kadar sürede katettiğine bakmaktır. Eskisi gibi rahatça şınav çekmek istiyorsan şu anda kaç tane çekebildiğine bak. Performans değerlendirme antrenmanı denen bu çalışmayı her yaptığında ne kadar ilerlediğini ölçebilirsin.



Seni uyaralım: Mevcut durumunu eski fit halinle kıyaslamaya niyetlenebilirsin. Fearon bunu yapmamanı, aksi takdirde sonuca gereğinden fazla odaklanabileceğini ve çok erken hızlanıp kendini sakatlayabileceğini söylüyor ve "Eskiden yaptıklarımızı yapamadığımızı fark ettiğimizde, duygusal bir düşüş yaşarız. Bu da olumsuz bir tepki doğurur ve motivasyonumuzu azaltır." diyor. Ayrıca eskiden yaptığımız antrenmanları olduğundan daha kolaymış gibi hatırlama eğiliminde olduğumuzu, bu yüzden aynı antrenmanı eski formumuzda olmadan yapmaya çalıştığımız zaman hayal kırıklığına uğrayabileceğimizi söylüyor. Bu da antrenmanı tamamen bırakmamıza yol açabilir. Bunun yerine, geçmişinden güç almalısın: Eskiden formda olduğunu ve yeniden o noktaya dönebileceğini kendine telkin et.





02. Bir plan yap ve planına bağlı kal.



Doğru malzemeleri hazırlayıp tarifte söylenenleri harfi harfine uyguladığında (genellikle) istediğin sonuca ulaşırsın. Bu, egzersiz için de geçerlidir. Neyi nasıl yapacağını planlarsan istediğin sonuçları alma ihtimalin artar. Fearon, bunu yaptığın zaman omuzlarına bir anda çok fazla yük bindirip kendini bunaltma ihtimalinin azalacağını söylüyor. Bu aynı zamanda önüne engeller çıktığında (zaman alan bir proje, partnerinle yaşadığın kötü bir hafta gibi) hedefinden şaşmamana da yardımcı olabilir.



Planını doğru yapmak için neye geri dönmeye çalıştığını kendine sor. Bu, rutinini sürdürmek veya bir beceriyi geri kazanmak olabilir. Daha sonra kendine bir haftalık hedef (örneğin, haftanın üç günü antrenman yapma), bir aylık hedef (deadlift kuvvetini artırma) ve bir de üç aylık hedef (kişisel deadlift rekorunu kırma) belirlemeni söyleyen Rothstein, antrenmanlarını da en az bir hafta öncesinden planlamanı öneriyor.



Rothstein, kaslarını aşırı zorlamadan harekete yeniden alıştırmak için ilk üç-dört hafta boyunca yalnızca iki-üç adet düşük veya orta yoğunluklu antrenman yapmanı tavsiye ediyor. Daha sonra adım adım antrenman sayısını artırarak haftada altı antrenmana çık. Formunun zirvesindeyken de muhtemelen bu kadar antrenman yapıyordun. Düzenli bir şekilde haftada en az dört gün antrenman yapabildiğin zaman, haftada en fazla iki-üç antrenmanın yoğunluğunu artırabilirsin.



Rothstein, vücudunun ağrımasına neden olan antrenmanları yaptıktan sonra 48 saat içinde daha az ağrı yaşamaya veya hiç ağrı yaşamamaya başladığın zaman, ağırlıkları artırmaya veya hareketi ilerletmeye hazır olacağını söylüyor. Kardiyo söz konusu olduğunda, aerobik iyileşme kaydetmek için başlangıçta 30-45 dakikalık orta yoğunluklu antrenmanlara odaklanmanı öneriyor. Her hafta antrenmanlarına beş dakika ekle ve sana iyi gelen bir süreye ulaştığın zaman bu süreyi koruyup yoğunluğu artırmaya çalış. Daha hızlı hareket edebilirsin, direnci veya eğimi artırabilirsin ya da molaların süresini ve sayısını azaltabilirsin.