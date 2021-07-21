Antrenman Rutinini İyileştirme Yolları

Rehberlik
Antrenman Yoğunluğunu Doğru Şekilde Artırmayı Öğren
Antrenmandan uzak mı kaldın? Bunda utanılacak bir şey yok. Rutinine güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönmek için bu ipuçlarını izle.
Karantina, sakatlık, yorucu bir iş ya da büyük bir taşınma: Antrenman yapmayı bırakmanın pek çok nedeni olabilir. Nike Master Trainer'ı Courtney Fearon, en kararlı sporcuların bile bazen egzersiz yapmayı bıraktığını söylüyor.
Antrenmandan ne kadar uzak kalırsan (veya ne kadar az antrenman yaparsan) o kadar çok fizyolojik uyum kaybı yaşarsın (nörolojik, kas, iskelet, kardiyovasküler, solunum ve/veya hormonal) ve bu kayıpları geri kazanman o kadar zorlaşır. Bir hafta egzersiz yapmamak bile seni geriye götürebilir. New York Institute of Technology egzersiz bilimi programı koordinatörü olan sertifikalı kuvvet ve kondisyon uzmanı Alex Rothstein'a göre düzenli olarak antrenman yapan kişiler, bu noktada "fark hissetmeye" başlar. Enerjileri, istekleri ve/veya hareket kabiliyetleri azalır. Tek bir koşu, günün antrenmanı veya başka bir antrenman bile normalde olduğundan daha çok efor gerektirir.
Bir hafta egzersiz yapmamak bile seni geriye götürebilir.
Alex Rothstein
Sertifikalı Kuvvet ve Kondisyon Uzmanı
Liverpool Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, hareketsiz geçen iki haftanın ardından kas kaybı yaşayabileceğini, kardiyorespiratuvar fitness'ının azalabileceğini, vücut yağının artabileceğini, mitokondriyal fonksiyonunun (vücudun enerji kaynağı) düşebileceğini ve sağlık riskinin artabileceğini ortaya koyuyor.
Rothstein, hareketsiz geçen üç haftanın ardından (antrenmanı tamamen bırakmış veya yoğunluğu azaltmış olman fark etmez) eski fitness seviyene geri dönmek için kısa bir güçlenme dönemine ihtiyacın olacağını, çünkü bu dönemde kendini fazla zorlayıp koşucu bacağı veya hamstring zorlanması gibi sakatlıklar yaşama riskinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Antrenmandan en az altı hafta uzak kaldıysan kendini "hiç antrenman yapmamış" gibi kabul etmelisin. Bu, fitness seviyeni tamamen kaybettiğin ve işe sıfırdan başlaman gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak eski yoğunluğuna güvenli ve etkili bir şekilde geri dönmek için yavaş ve dikkatli hareket etmelisin.
Antrenman yoğunluğunu en iyi şekilde artırmak için şunları yap:
01. Durumu objektif olarak değerlendir.
Olmak istediğin yere gitmek için hangi noktadan başladığını bilmelisin. Örneğin, Nike Master Trainer'ı Joslyn Thompson Rule'a göre hızlı veya düzenli 5K koşmaya geri dönmek istiyorsan yapman gereken ilk şey, dönüşümlü koşu-yürüyüşle o mesafeyi ne kadar sürede katettiğine bakmaktır. Eskisi gibi rahatça şınav çekmek istiyorsan şu anda kaç tane çekebildiğine bak. Performans değerlendirme antrenmanı denen bu çalışmayı her yaptığında ne kadar ilerlediğini ölçebilirsin.
Seni uyaralım: Mevcut durumunu eski fit halinle kıyaslamaya niyetlenebilirsin. Fearon bunu yapmamanı, aksi takdirde sonuca gereğinden fazla odaklanabileceğini ve çok erken hızlanıp kendini sakatlayabileceğini söylüyor ve "Eskiden yaptıklarımızı yapamadığımızı fark ettiğimizde, duygusal bir düşüş yaşarız. Bu da olumsuz bir tepki doğurur ve motivasyonumuzu azaltır." diyor. Ayrıca eskiden yaptığımız antrenmanları olduğundan daha kolaymış gibi hatırlama eğiliminde olduğumuzu, bu yüzden aynı antrenmanı eski formumuzda olmadan yapmaya çalıştığımız zaman hayal kırıklığına uğrayabileceğimizi söylüyor. Bu da antrenmanı tamamen bırakmamıza yol açabilir. Bunun yerine, geçmişinden güç almalısın: Eskiden formda olduğunu ve yeniden o noktaya dönebileceğini kendine telkin et.
02. Bir plan yap ve planına bağlı kal.
Doğru malzemeleri hazırlayıp tarifte söylenenleri harfi harfine uyguladığında (genellikle) istediğin sonuca ulaşırsın. Bu, egzersiz için de geçerlidir. Neyi nasıl yapacağını planlarsan istediğin sonuçları alma ihtimalin artar. Fearon, bunu yaptığın zaman omuzlarına bir anda çok fazla yük bindirip kendini bunaltma ihtimalinin azalacağını söylüyor. Bu aynı zamanda önüne engeller çıktığında (zaman alan bir proje, partnerinle yaşadığın kötü bir hafta gibi) hedefinden şaşmamana da yardımcı olabilir.
Planını doğru yapmak için neye geri dönmeye çalıştığını kendine sor. Bu, rutinini sürdürmek veya bir beceriyi geri kazanmak olabilir. Daha sonra kendine bir haftalık hedef (örneğin, haftanın üç günü antrenman yapma), bir aylık hedef (deadlift kuvvetini artırma) ve bir de üç aylık hedef (kişisel deadlift rekorunu kırma) belirlemeni söyleyen Rothstein, antrenmanlarını da en az bir hafta öncesinden planlamanı öneriyor.
Rothstein, kaslarını aşırı zorlamadan harekete yeniden alıştırmak için ilk üç-dört hafta boyunca yalnızca iki-üç adet düşük veya orta yoğunluklu antrenman yapmanı tavsiye ediyor. Daha sonra adım adım antrenman sayısını artırarak haftada altı antrenmana çık. Formunun zirvesindeyken de muhtemelen bu kadar antrenman yapıyordun. Düzenli bir şekilde haftada en az dört gün antrenman yapabildiğin zaman, haftada en fazla iki-üç antrenmanın yoğunluğunu artırabilirsin.
Rothstein, vücudunun ağrımasına neden olan antrenmanları yaptıktan sonra 48 saat içinde daha az ağrı yaşamaya veya hiç ağrı yaşamamaya başladığın zaman, ağırlıkları artırmaya veya hareketi ilerletmeye hazır olacağını söylüyor. Kardiyo söz konusu olduğunda, aerobik iyileşme kaydetmek için başlangıçta 30-45 dakikalık orta yoğunluklu antrenmanlara odaklanmanı öneriyor. Her hafta antrenmanlarına beş dakika ekle ve sana iyi gelen bir süreye ulaştığın zaman bu süreyi koruyup yoğunluğu artırmaya çalış. Daha hızlı hareket edebilirsin, direnci veya eğimi artırabilirsin ya da molaların süresini ve sayısını azaltabilirsin.
03. İlerleme durumunu düzenli olarak kontrol et.
İlerleme durumunu düzenli olarak izlemezsen küçük, açık olmayan iyileşmelerin bazılarını gözden kaçırıp havlu atmayı düşünebilirsin. Fearon, "Bazen bize ilerlemiyormuşuz gibi gelir." diyor. Duraklama evresine girdiğini düşünürken belki de daha çok enerjiksindir, basketbol oynarken daha yükseğe zıplıyorsundur veya daha iyi uyuyorsundur. Bunların hepsi kazanımdır. Zaferlerini kendi başına değerlendirmek için aşağıdaki iki yöntemi kullan:
- Thompson Rule, her antrenmandan sonra kendine şu üç soruyu sormanı söylüyor: Neleri iyi yaptım? Neleri farklı yapabilirdim? Bir dahaki sefere neleri daha iyi yapacağım? Thompson Rule, bunu yaptığın zaman her antrenmandan olumlu sonuçlar çıkaracağını ve işlerin nasıl gittiğini ve daha hızlı ilerlemek için antrenmanında hangi değişiklikleri yapabileceğini dürüstçe anlayabileceğini söylüyor.
- Rothstein, genel fitness durumunun nasıl olduğunu görmek için her dört-sekiz haftada bir performans değerlendirme antrenmanı yapmanı öneriyor.
Thompson Rule, arka arkaya birkaç hafta çalıştıktan sonra eski formunun geri gelmeye başladığını hissedeceğini söylüyor. Bununla birlikte, ilk ayın daha çok antrenman rutinini hayatına yeniden entegre etmekle geçecek bir dönem olduğunu ekliyor. Kendini en iyi hissedeceğin spor aletlerini tespit etmen, antrenman için uygun bir zaman bulman ve yeni rutinini rahatça izlemeye başlaman zaman alabilir ve bu süreçte ayarlamalar yapman gerekebilir.
Sonuç olarak, eski antrenman seviyene dönmen kolay bir iş değildir. Zaten antrenman yapmak kolay bir iş değildir. Ama yaptığın antrenmanın karşılığını her zaman alırsın ve antrenman yoğunluğunu artırmaya ne kadar erken başlarsan zirveye o kadar çabuk ulaşırsın.
Yazan: Rozalynn Frazier
Çizen: Gracia Lam
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