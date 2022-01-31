Zindelik Rutine Başlama veya Yeniden Başlama

Değişiklik yapmak söz konusu olduğunda, genellikle iç sesimiz nasıl hissetmemiz gerektiğini bize bir iki farklı tavırla söyler. Bunlardan ilkine "eğitim çavuşu" diyebiliriz. Wignall, bu iç sesin savaş filmlerinde acemi erlere bağıran güçlü, iri yarı, yaşlı çavuşları hatırlattığını söylüyor. Hedef belirleme ve davranış değiştirme alanlarında uzmanlaşmış gelişim psikoloğu ve zihin yapısı koçu Dr. Sasha Heinz ise ikinci iç sesin "alaycı" olduğunu söylüyor. Bu ses forma girmen veya iyi beslenmen gerektiğini, aksi takdirde dışlanmış veya değersiz olacağını söyler.



İki seçenek de yıkıcı etkiye sahiptir. Wignall şöyle diyor: "Kendine çok sert yaklaştığın zaman aşırı negatif duygular üretirsin. Bu duygular, seninle hedefin arasında daha fazla sürtüşmeye yol açar. Ancak, bu yükü omuzlarından aldığın zaman hedefine ulaşmak için kullanabileceğin enerjinin ne kadar çok olduğuna sen de şaşıracaksın."



Ulaşmaya çalıştığın sağlık hedefini yüksek sesle söyle. Sonra da iç sesinin nasıl tepki verdiğine bak. "Bunu başarabilirsin" mi diyor? Eğitim çavuşu gibi bağırıp emirler mi yağdırıyor? Yoksa alaycının yaptığı gibi kendini kötü hissetmene mi neden oluyor?



Son iki sorudan birine yanıtın evet ise kendini daha nazik, teşvik edici, hatta tarafsız şekilde motive etmeye çalış. "Yapmak zorundasın", "yapmalısın", "yapman gerekiyor" demek yerine "yapabilirsin", "yapmayı istiyorsun", "yapacaksın" demeyi dene. Wignall, daha sonra neler olacağını bakmanı tavsiye ediyor: "Nihayetinde, çıkardığın iş olağanüstü olmak zorunda değil, yeterli bir sonuç alsan bile beynin kendine kötü davranmanın faydası olmadığını bir kenara yazar."