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      Rehberlik

      Sağlıklı Yaşamaya Geri Dön

      Sağlıklı yeni bir rutine başlamak veya eski rutinine geri dönmek için kararlılıktan fazlası gerekir. Başarıya ulaşmak için bu adım adım plana da ihtiyacın olacak.

      Zindelik Rutine Başlama veya Yeniden Başlama

      Bu yılın başında bazılarımız baklava karın kaslarına sahip olmaya, bazılarımız sadece yağsız protein, taze sebze ve tam tahıl tüketmeye, bazılarımızsa her akşam sekiz saat uyumaya karar verdi.

      Bir ay sonra ne olduğunu söylememize gerek yok.

      Gelişim psikoloğu ve hedef belirleme ve davranış değiştirme alanlarında uzmanlaşmış zihin yapısı koçu Dr. Sasha Heinz, "Bir sağlıklı rutini izlemenin ilk heyecanı azalmaya ve gerçeklerle yüzleşmeye başlayınca, kendine 'Bunu yapmam gerekmiyor.' veya 'Yarın yaparım.' gibi şeyler söylersin ve rutini takip etmeyi bırakırsın." diyor. Scranton Üniversitesi araştırmacıları, yeni yıl kararları alan 200 kişiyle yaptıkları dönüm noktası niteliğindeki çalışmalarında bu olguyu sayılara dökmeyi başardı: Amaçladığı pozitif değişikliklere en az iki sene bağlı kalanların oranı yalnızca yüzde 19 oldu. Bunun, çoğu kişinin yeni hedeflerini pekiştirmek ve desteklemek için çok az şey yapmasından ve bir noktadan sonra niyetin yetersiz kalmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

      Geri kalan yüzde 81 içindeysen veya bir süredir sağlıklı rutininin yerinde yeller esiyorsa bu adımlar sağlıklı alışkanlıklar edinmene yardımcı olabilir.

      "Bir sağlıklı rutini izlemenin ilk heyecanı azalmaya ve gerçeklerle yüzleşmeye başlayınca, kendine 'Bunu yapmam gerekmiyor.' veya 'Yarın yaparım.' gibi şeyler söylersin ve rutini takip etmeyi bırakırsın."

      Dr. Sasha Heinz
      Gelişim Psikoloğu

      Zindelik Rutine Başlama veya Yeniden Başlama
      1. Seni harekete geçiren nedeni bul.
        "Minds&Mics" adlı ruh sağlığı ve performans podcast'inin sunucusu olan klinik psikolog Dr. Nick Wignall, muğlak hedeflerin işe yaramadığını söylüyor: "Sağlıklı beslenmek, forma girmek ve daha iyi uyumak, gerçekten de güzel hedeflerdir. Ancak maalesef bunlar çok kavramsal ve muğlaktır. Seni yeterince motive etmezler."

        Wignall, rutininin seni motive etmesini istiyorsan senin için önemini kesin olarak tespit etmen gerektiğini söylüyor. Bunu yapmak içinse soru sormaya başlamalısın. Örneğin, daha kuvvetli olmak istiyorsan bunun senin için neden önemli olduğunu kendine sor. Kısa ve uzun vadeli faydaları ne olacak? Kuvvet antrenmanı rutinine bağlı kalırsan hayatında ne farklılıklar olacak? Bu "neden", "ne" ve "nasıl" sorularını yanıtlamak, seni "Daha kuvvetli olmak istiyorum" noktasından "Ağırlık kaldırmak istiyorum çünkü kendimi güçlü hissetmemi sağlıyor, öz güven kazandırıyor ve günlük sorunlarla daha kolay başa çıkabileceğimi hissettiriyor." noktasına götürür. Bu da ayakları yere daha sağlam basan bir hedeftir.
      2. Kendini motive et ve motivasyonunu koru.
        Seni rutinini izlemeye itecek basit ve etkili bir yöntem var: Masana veya duvarına bir takvim koy ve sağlıklı rutinine (her öğünde sebze yemek, en geç saat 22'de yatmak gibi) bağlı kaldığın her gün için takvime kırmızı bir çarpı işareti (veya sana hitap eden başka bir renk-sembol kombinasyonu) koy. Wignall, büyük kırmızı çarpı stratejisi adını verdiği bu yöntemin üç faydası olduğunu söylüyor.

        İlk olarak, bu strateji rutinini öne çıkarır. Wignall, sana rutinini hatırlatacak açık ve sürekli bir hatırlatıcın olacağını söylüyor. İkinci olarak, takvime çarpı işareti koymak ödül gibi gelir ve bu hissi tekrar tekrar yaşamak için çaba harcamaya istekli olursun. Wignall şöyle diyor: "Ödülün yakınlığı, büyüklüğünden çok daha önemlidir. Beklemek gerekmeden kırmızı kaleminle güne çarpı işareti koyabilmek, '30 gün egzersiz yaparsam spaya gideceğim.' demekten daha ödüllendiricidir. Çünkü ikinci ödül, beyninde etki yaratamayacak kadar uzak bir gelecektedir."

        Son olarak Wignall, takviminde göreceğin kırmızı çarpı işaretlerinin yaptığın iyi işleri pekiştireceğini ve rutinini sürdürme ihtimalini artıracağını söylüyor.
      3. Kendinle farklı şekilde konuşmayı öğren.
        Değişiklik yapmaya çalışırken genellikle bize nasıl hissetmemiz gerektiğini söyleyen bir iç sesimiz olur. Bu iç ses, iki tavırdan birini takınır. Bunlardan ilkine "eğitim çavuşu" diyebiliriz. Wignall, bu iç sesin savaş filmlerinde acemi erlere bağıran güçlü, iri yarı, yaşlı çavuşları hatırlattığını söylüyor. Heinz ise ikinci iç sesin "utandırıcı" olduğunu ekliyor. Bu ses forma girmen veya iyi beslenmen gerektiğini, aksi takdirde kabul edilemez veya değersiz olacağını söyler.

        Bu sert ve yargılayıcı seslerin seni motive edip rutinini takip etmeye yönelttiğini düşünüyorsan yanılıyorsun, çünkü iki seçenek de yıkıcı etkiye sahiptir. Wignall şöyle diyor: "Kendine çok sert yaklaştığın zaman aşırı negatif duygular üretirsin. Bu duygular, seninle hedefin arasında sürtüşmeye yol açar. Bu yükü omuzlarından aldığın zaman hedefine ulaşmak için kullanabileceğin enerjinin ne kadar çok olduğuna sen de şaşıracaksın."

        Kendinle nasıl konuşman gerektiğini öğrenmek için ulaşmaya çalıştığın sağlık hedefini yüksek sesle söyle. Sonra da iç sesinin nasıl tepki verdiğine bak. "Bunu başarabilirsin" mi diyor? Eğitim çavuşu gibi bağırıp emirler mi yağdırıyor? Utandırıcı gibi kendini kötü hissetmene mi neden oluyor?

        Son iki sorudan birine yanıtın evet ise kendinle daha nazik, teşvik edici, hatta tarafsız şekilde konuşmaya çalış. "Yapmak zorundasın", "yapmalısın", "yapman gerekiyor" demek yerine "yapabilirsin", "yapmayı istiyorsun" ve "yapacaksın" demeyi dene. Wignall, daha sonra olacakları takip etmeni söylüyor: "Bunu yaptığın zaman, daha iyi olmasa bile, kesinlikle iyi bir iş çıkarırsın. Bu durumda beynin, kendine kötü davranmanın faydası olmadığını anlar."
      4. İyi şeylere odaklan.
        Düzenli olarak koşmaya çalıştığını varsayalım. Gün doğarken kalkmaktan keyif almayabilirsin. Ama antrenmanını tamamladığında kendini harika hissedeceğinden eminiz. Heinz, bu hislerden ikincisine odaklanmanı söylüyor: "Aktif şekilde olumlu taraflara odaklan." Beynin rutininin sevmediğin taraflarına kaydığı zaman onu bilinçli şekilde rutininin faydalarına yönlendir. Erken yatmak zor olabilir ama sabah zinde kalkarsın. Isınmak zaman alır ama aylarca sakatlanmadan devam etmeni sağlar. Aklını zorluklardan uzaklaştıramıyor musun? Heinz, hedefinden vazgeçersen hayatının ne kadar zorlaşacağını düşünmeni öneriyor ve bu bakış açısının "radikal gerçeği", yani bu eylemlerin hayat kaliteni artırdığı gerçeğini anlamanı sağlayabileceğini söylüyor.

        Heinz, sürekli olarak olumlu taraflara odaklanınca, yaptığın sağlıklı değişikliğin seni nasıl etkilediğini tam olarak görebileceğini ve bunun da değişikliği sürdürme gücünü sana verebileceğini söylüyor.
      5. Kusurları kabullen.
        Wignall'a göre bir rutine başladıysan sorunlar yaşaman kaçınılmazdır.

        Wignall, yolculuğun sırasında kaçınılmaz olarak karşılaşacağın engellere hazır olmak için motivasyon uzmanı James Clear'ın mantrasına kulak vermeni öneriyor: Asla iki kez ıskalama. Esnemeyi unuttuysan veya gece yarısına kadar TV izlediysen kendine bunun bir daha yaşanmayacağını söyle. Wignall şöyle diyor: "Bu yaklaşım, rutinini sürdürmek için azimli olduğunu ve çok çalıştığını gösterir. Bir yandan da kendine şefkat göstermiş ve arada sırada rutininden şaşabileceğini kabul etmiş olursun." Wignall, bu mantrayı izlerken mikrofonu "eğitim çavuşu" veya "utandırıcı" ses tonuna terk etmemenin bir yolu olduğunu söylüyor. Sorun yaşadıktan sonra kendinle iyi bir arkadaşınla konuşuyormuşsun gibi konuş. Wignall, "Hatayı kabul edersin ama yargılayıcı ve eleştirel olmak yerine teşvik edici ve destekleyici olursun." diyor. Bu tutum, tökezledikten sonra ayağa kalkmayı ve rutine geri dönmeyi kolaylaştırır.

        Verdiğimiz ipuçlarının ortak bir noktası var: Hepsi de küçük değişiklikler yapmayı gerektiriyor. Ancak ortak faydaları çok büyük: Yılın başında aldığın sağlıklı kararları hayatında kalıcı hale getirebilirsin.

      Yazan: Marissa Stephenson
      Çizen: Davide Bonazzi

      Zindelik Rutine Başlama veya Yeniden Başlama

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