Zindelik Rutine Başlama veya Yeniden Başlama

Bu yılın başında bazılarımız baklava karın kaslarına sahip olmaya, bazılarımız sadece yağsız protein, taze sebze ve tam tahıl tüketmeye, bazılarımızsa her akşam sekiz saat uyumaya karar verdi.



Bir ay sonra ne olduğunu söylememize gerek yok.



Gelişim psikoloğu ve hedef belirleme ve davranış değiştirme alanlarında uzmanlaşmış zihin yapısı koçu Dr. Sasha Heinz, "Bir sağlıklı rutini izlemenin ilk heyecanı azalmaya ve gerçeklerle yüzleşmeye başlayınca, kendine 'Bunu yapmam gerekmiyor.' veya 'Yarın yaparım.' gibi şeyler söylersin ve rutini takip etmeyi bırakırsın." diyor. Scranton Üniversitesi araştırmacıları, yeni yıl kararları alan 200 kişiyle yaptıkları dönüm noktası niteliğindeki çalışmalarında bu olguyu sayılara dökmeyi başardı: Amaçladığı pozitif değişikliklere en az iki sene bağlı kalanların oranı yalnızca yüzde 19 oldu. Bunun, çoğu kişinin yeni hedeflerini pekiştirmek ve desteklemek için çok az şey yapmasından ve bir noktadan sonra niyetin yetersiz kalmasından kaynaklandığı belirtiliyor.



Geri kalan yüzde 81 içindeysen veya bir süredir sağlıklı rutininin yerinde yeller esiyorsa bu adımlar sağlıklı alışkanlıklar edinmene yardımcı olabilir.