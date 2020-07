Koşucular için Sağlıklı Beslenmeye Yönelik 8 İpucu

02. Kaliteli Karbonhidrat, Protein ve Yağ Tüket



Performans ve güç toplama için koşucuların diyetlerinde bu makro besinlere neden ihtiyacı olduğunu açıklıyoruz.



Karbonhidrat (veya vücutta glikojen şeklinde depolanan glikoz), en kolay erişilebilir enerji kaynağı olduğu için koşucular açısından çok önemlidir. Vücudun protein ve yağı da yakıt olarak kullanabilir ama bunu yapması daha zordur ve zaman alır. O yüzden zorlu bir antrenman sırasında glikojen depoların yetersiz kalırsa vücudun glikojen yerine kas çözmeye başlar ve bu asla istemeyeceğin bir durumdur. Besleyici karbonhidratlara örnek olarak tatlı patates ve diğer nişastalı sebzeler, tam tahıllar ve meyveler verilebilir.



Protein de önemlidir; çünkü protein olmadan kaslarını geliştiremezsin. Precision Nutrition'ın kurucu ortağı ve Nike Performance Council üyesi Dr. John Berardi, "Düzenli olarak koşuyor ve egzersiz yapıyorsan her gün ağırlığının her 454 gramı başına bir gram protein tüketmelisin." diyor. Bu protein tavuk, hindi, balık, süt, yoğurt, peynir, yumurta yağsız kırmızı et gibi hayvansal kaynaklardan alınabileceği gibi kuru yemiş, tohum, mercimek, fasulye, tofu, edamame fasulyesi, tempeh ve besin mayası gibi bitkisel kaynaklardan da alınabilir.