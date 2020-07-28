Koşucular için Sağlıklı Beslenmeye Yönelik 8 İpucu

Hazırlayan: Nike Running
Bu basit kuralları izleyerek her koşu için doğru şekilde beslen.
Daha iyi beslenmek için büyük değişiklikler yapman veya katı kurallar uygulaman gerekmez. Burada bulacağın küçük adımlar, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek antrenman hedeflerine daha iyi hazırlanmana yardımcı olabilir.
Koşucular için performans artırıcı mükemmel bir diyet bulunmaz. Elit veya acemi bir koşucunun işine yarayan bir beslenme stili, senin işine yaramayabilir.
Ama moralini bozma. Bu aslında sporuna uygun şekilde beslenmek için uyman gereken katı kurallar olmadığı anlamına geliyor. Onun yerine aşağıdaki basit ipuçlarını izleyerek ideal beslenme yöntemini tasarlayabilirsin. Bu da oldukça iyi, değil mi?
01. Yediklerini Çok Fazla Düşünme
Koşu için beslenmenin karmaşık bir konu olması gerekmez. Mesafeni ve hızını artırmak için çok yağlı, az karbonhidratlı ya da az yağlı, çok karbonhidratlı bir diyet yapman gerekmez. Makro besinleri kafaya takman ya da şekerden vazgeçmen gerekmez. Daha akıllı beslenmek için tek yapman gereken şey, tabağına koyduğun yemekleri dengelemektir.
Precision Nutrition'ın baş performans beslenme koçu ve kayıtlı diyetisyen Ryan Maciel, "İki avuç protein al. Et yiyorsan tavuk ve balık, bitki bazlı besleniyorsan fasulye ve tofu ye. Bir veya iki avuç sebze ye. Olabildiğince farklı renkte sebze yemeye çalış. Bir veya iki avuç karbonhidrat ye. Bu, sebze ve tam tahıl olabilir. Bir de avokado, kuru yemiş ve zeytinyağı gibi bir veya iki başparmak büyüklüğünde sağlıklı yağ tüket." diyor. Maciel, öğünlerinde bu kombinasyonu izlersen vücuduna performans (ve güç toplama) için ihtiyacı olan yakıtı sağlayacağını söylüyor.
Daha akıllı beslenmek için tek yapman gereken şey, tabağına koyduğun yemekleri dengelemektir.
Maciel, daha sağlıklı beslenmek için mümkün oldukça işlenmiş gıdalar yerine işlenmemiş gıdaları tercih etmeni söylüyor. Örneğin, portakal suyu içmek yerine portakal yemeli ve beyaz ekmek veya beyaz pirinç yerine tam tahılları tercih etmelisin. İşlenmemiş gıdalar çoğu durumda daha besleyici ve doyurucu olur.
02. Kaliteli Karbonhidrat, Protein ve Yağ Tüket
Performans ve güç toplama için koşucuların diyetlerinde bu makro besinlere neden ihtiyacı olduğunu açıklıyoruz.
Karbonhidrat (veya vücutta glikojen şeklinde depolanan glikoz), en kolay erişilebilir enerji kaynağı olduğu için koşucular açısından çok önemlidir. Vücudun protein ve yağı da yakıt olarak kullanabilir ama bunu yapması daha zordur ve zaman alır. O yüzden zorlu bir antrenman sırasında glikojen depoların yetersiz kalırsa vücudun glikojen yerine kas çözmeye başlar ve bu asla istemeyeceğin bir durumdur. Besleyici karbonhidratlara örnek olarak tatlı patates ve diğer nişastalı sebzeler, tam tahıllar ve meyveler verilebilir.
Protein de önemlidir; çünkü protein olmadan kaslarını geliştiremezsin. Precision Nutrition'ın kurucu ortağı ve Nike Performance Council üyesi Dr. John Berardi, "Düzenli olarak koşuyor ve egzersiz yapıyorsan her gün ağırlığının her 454 gramı başına bir gram protein tüketmelisin." diyor. Bu protein tavuk, hindi, balık, süt, yoğurt, peynir, yumurta yağsız kırmızı et gibi hayvansal kaynaklardan alınabileceği gibi kuru yemiş, tohum, mercimek, fasulye, tofu, edamame fasulyesi, tempeh ve besin mayası gibi bitkisel kaynaklardan da alınabilir.
Performans ve güç toplama için koşucuların diyetlerinde bu makro besinlere ihtiyacı vardır.
Yağ, kötü bir şöhreti olsa da sporcular ve özellikle koşucular için önemli bir besindir. Maciel, "Sağlıklı yağlar sindirimi yavaşlatarak kandaki glikoz ve insülin seviyelerinin korunmasına yardımcı olur." diyor. Bu da koşarken "duvara toslamamanı" ve tüm antrenmanlarda enerji seviyeni korumanı sağlar. Maciel şunu ekliyor: "Ayrıca inflamasyonu ve muhtemelen kas ağrısını da azaltmaya yardımcı olurlar." Bu da daha hızlı güç toplayacağın ve bir sonraki koşuda kendini daha iyi hissedeceğin anlamına gelir. Avokado, kuru yemiş, zeytinyağı, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar iyi yağ kaynaklarıdır.
03. Kalorilere Değil Vücuduna Dikkat Et
Çoğu koşucunun doğru beslenmek için kalori sayılarına odaklanması gerekmez. Aslında, yeterince yiyip yemediğini anlaman son derece kolaydır. Maciel şöyle diyor: "Koşuyla birlikte kilonu koruyorsan yeterince kalori alıyorsun demektir. Kilo veriyorsan veya alıyorsan ve bunun olmasını istemiyorsan yediğin yemeğin miktarını artırman veya azaltman gerekebilir."
Vücudunun sesini dinle ve tabağını nasıl dolduracağına, onun verdiği ipuçlarıyla karar ver.
Maciel, kendini nasıl hissettiğinin ve performansının, paketlerdeki veya tartıdaki sayılardan çok daha önemli olduğunu söylüyor. Çok fazla yersen miskinleşebilirsin. Yetersiz beslenirsen antrenmanlar sırasında enerjisiz kalabilirsin. Vücudunun sesini dinle ve tabağını nasıl dolduracağına, onun verdiği ipuçlarıyla karar ver.
04. Sağlıklı Gıdaları Takviyelere Tercih Et
Protein tozu, balık yağı, amino asit ve kolajen gibi popüler besin takviyeleri, genellikle beslenme dünyasında mucizevi olarak görülür. Maciel, bu takviyelerin bazılarının koşuculara yararlı olabileceğini fakat vücudunu desteklemenin daha kolay bir yolu olduğunu söylüyor: "Dengeli besleniyorsan ve yeterince kalori alıyorsan besin takviyesine gerek kalmadan tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilirsin." (Ancak bir istisna var: Daha çok hayvansal ürünlerden alınan belirli besin maddeleri, B12 vitamini ve D vitamini için veganların besin takviyesi kullanması gerekebilir.)
"Dengeli besleniyorsan ve yeterince kalori alıyorsan besin takviyesine gerek kalmadan tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilirsin."
Ryan Maciel, Precision Nutrition Baş Performans Beslenme Koçu
FDA, besin takviyelerini güvenlik ve etkililik açısından denetlemez. Bu yüzden bunları kullandığın zaman istenmedik yan etkilerle karşılaşabilirsin. Özellikle kullandığın başka ilaçlar varsa herhangi bir besin takviyesini almadan önce doktoruna danış.
05. Sıvı Alımını Ciddiye Al
Yeterince su içmek, kolayca yabana atılabilecek bir sağlık tavsiyesidir. Sonuçta ne zaman susarsan o zaman su içersin, değil mi? Ancak sıvı alımı, koşucular için daha karmaşık bir konudur.
"Performansını zirvede tutmak istiyorsan hedefin her zaman sıvı almak olmalıdır."
Brian St. Pierre, Precision Nutrition Beslenme Direktörü
Terledikçe vücudunun işlevlerini sürdürmek için ihtiyacı olan elektrolitleri ve sıvıları kaybedersin. Precision Nutrition'ın beslenme direktörü ve kayıtlı diyetisyen Brian St. Pierre, bunun hızlı bir şekilde yaşanabileceğini ve kaybettiklerini geri almamanın olumsuz sonuçları olabileceğini söylüyor: "Hangi sporda olursa olsun, sporcuların sakatlanmalarının ana nedenlerinden biri sıvı kaybı ve yorgunluktur. Vücudundaki sıvı seviyesini koruyabilirsen sakatlık riskini önemli oranda azaltmış olursun."
Enerjini ve koşma gücünü korumak için antrenmandan önce, antrenman sırasında ve antrenmandan sonra vücudundaki su seviyesini yüksek tutmalısın. St. Pierre, "Vücudun susuzluğa uyum sağlayamaz. O yüzden performansını maksimuma çıkarmak istiyorsan hedefin sıvı almak olmalıdır." diyor.
Maciel, özellikle dışarıda egzersiz yaparken günde 237 mL'lik 12-16 bardak su içmen gerektiğini söylüyor (St. Pierre, yüksek miktarda su içeren meyve ve sebzelerin de sıvı alımına yardımcı olacağını ekliyor).
Yakında bir uzun koşun veya yarışın mı var? Vücudundaki sıvı seviyelerini yüksek tutmak için etkinlikten önceki hafta bol bol su içmeye çalış. Maciel, daha fazla su içmek için etkinlikten önceki geceyi (hatta daha da kötüsü, etkinlik gününü) beklersen o ana kadar yaptığın antrenmanlarda yaşadığın sıvı kaybının performansı azaltan etkilerinin ortadan kalkmayacağını söylüyor.
Maciel, koşu sırasında yanına matara almanı ve her 15-20 dakikada bir birkaç yudum su içmeni söylüyor. Koşun 90 dakikadan uzun sürecekse yanına bir spor içeceği almanı öneriyor. Sodyum ve potasyum gibi terle kaybettiğin elektrolitleri bu içeceklerden alabilirsin. Yarış sırasında sıvı kaybını azaltmak için her yardım istasyonunda birkaç yudum da olsa sıvı içmeye çalış.
Son olarak, koşudan veya yarıştan sonra sıvı almayı unutma. St. Pierre, kaybettiğin sıvıları aldığından emin olmak için koşudan önce ve sonra tartılmanı öneriyor. Aradaki fark kadar sıvı içmen, bir sonraki antrenmanına hazırlanman için yeterli olacaktır.
06. Her Koşu İçin Doğru Şekilde Yakıt Al (ve Tekrar Al)
Koşucuların en kötü senaryoları olan "duvara toslama", mide sorunları ve yorgunluğu doğru beslenerek önlemek mümkündür. Bu özellikle de koşudan önce yenen yemekler için geçerlidir.
Berardi, "Çoğu antrenman için öncesinde ne yiyeceğine karar vermek kolaydır. Egzersizden birkaç saat önce normal bir öğün ya da antrenmana başlamadan en az 30 dakika önce daha küçük bir öğün yiyebilirsin." diyor. Bu senaryoları deneyip sana en uygununun hangisi olduğunu gör.
Maciel, boş mideyle koşarsan hipoglisemi (düşük kan şekeri) semptomları yaşayabileceğini söylüyor. Nabzın hızlanabilir, yorgunluk hissedebilirsin, başın dönebilir, bulanık görebilirsin, hatta bayılabilirsin (Bunu açıklamaya yardımcı olması için küçük bir bilim dersi verelim: Şeker, yani glikoz, karbonhidrattan gelir. Glikoz kaslarında ve karaciğerinde glikojen olarak depolanır ve egzersiz sırasında salınarak sana enerji verir. Koşudan önce yediğin yiyecek öncelikli yakıt kaynağın olur. O yakıt bittiği zaman sınırlı düzeydeki glikojen depolarını kullanmaya başlarsın).
"İşine neyin yaradığını bulmalısın."
Ryan Maciel, Precision Nutrition Baş Performans Beslenme Koçu
Koşudan sonra nasıl yakıt aldığın da önemlidir. Berardi, "Koştuktan sonra iki saat içinde bir şey yemezsen güç toplaman yavaşlayabilir ve ertesi günkü performansın olumsuz etkilenebilir." diyor. Maciel, koşuyu tamamladıktan sonraki bir saat içinde bir tam öğün yiyecek kadar acıkmazsan karbonhidrat, protein ve yağ içeren bir smoothie içebileceğini ya da atıştırmalık yiyebileceğini söylüyor.
Antrenman öncesinde veya sonrasında tam olarak ne kadar yemek yediğin, genellikle programına bağlıdır. Bazılarımız günde üç büyük öğün yerken bazılarımız gün içinde altı küçük öğün yemeyi tercih eder. Maciel şöyle diyor: "Seçeneklerden biri diğerinden daha iyi değil. İşine neyin yaradığını bulmalısın."
07. Uzun Koşular İçin İyi Beslen
Dayanıklılık ve sağlamlık kazanmak antrenmanla mümkündür. Ancak beslenme de önemli bir rol oynar.
Maciel, uzun ve sabit tempolu koşularda vücudunda depolanmış yakıt (glikojen) ile koşudan hemen önce ve koşu sırasında aldığın yakıtı kullandığını söylüyor. Ancak vücudunun depolayabileceği glikojen miktarı sınırlıdır ve bu miktar, yaklaşık iki saatlik egzersize yetecek kadardır. Glikojen azalmaya başladığında veya tükendiğinde temponu koruyamazsın (buna "duvara toslamak" denir).
O yüzden uzun bir koşuya başlarken glikojen depoların dolu olmalıdır. Ayrıca yanına gıda almalısın. Jel, çiğnenen ürünler ve içecekler gibi ekstra yakıtlar olabildiğince yüksek miktarda kas glikojenini korumana yardımcı olur. Maciel şöyle diyor: "Bu, koşmaya devam etmeni ve performansını en yüksek seviyede tutmanı sağlar. Kas glikojenini koşunun başında bitirmek ve sonra sadece takviye gıdalara muhtaç kalmak istemezsin."
08. Yarış Gününde Doğru Beslen
Koşucular arasında eski bir söz vardır: "Yarış gününde yenilik olmaz." Bu özellikle beslenme için doğrudur. Bir etkinlik sırasında vücuduna iyi gelecek şeyi bilmenin tek yolu; yiyecekleri, içecekleri, jelleri ve çiğneme ürünlerini antrenmanlar sırasında denemektir.
Maciel, koşularının çoğunda ne yiyip içtiysen yarış gününde de aynı şekilde beslenmen gerektiğini söylüyor. Sana en uygun çözümü bulmak için yarış gününde uygulamayı planladığın programı antrenmanlar sırasında birkaç kez dene. Uzun koşular bu iş için idealdir; çünkü süreleri genellikle yarış kadar olur.
Nereden başlayacağından emin değil misin? Maciel, yarıştan iki-üç saat önce dengeli bir yemek yemeni öneriyor (yarısından fazlası karbonhidrat, çeyreği protein ve geri kalanı yağ olsun). O kadar erken kalkmak istemiyorsan koşmaya başlamadan bir saat önce bu öğünün küçük bir versiyonunu ye (Sıvı formda olursa, örneğin shake şeklinde olursa daha iyi olur. Böylece yemeği kolayca sindirebilirsin).