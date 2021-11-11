Koşucular için Sağlıklı Beslenmeye Yönelik 8 İpucu

Yeterince su içmek, kolayca yabana atılabilecek bir sağlık tavsiyesidir. Sonuçta ne zaman susarsan o zaman su içersin, değil mi? Ancak sıvı alımı, koşucular için daha karmaşık bir konudur.

Terledikçe vücudunun işlevlerini sürdürmek için ihtiyacı olan elektrolitleri ve sıvıları kaybedersin. Precision Nutrition'ın beslenme direktörü ve kayıtlı diyetisyen Brian St. Pierre, bunun hızlı bir şekilde yaşanabileceğini ve kaybettiklerini geri almamanın olumsuz sonuçları olabileceğini söylüyor: "Hangi sporda olursa olsun, sporcuların sakatlanmalarının ana nedenlerinden biri sıvı kaybı ve yorgunluktur. Vücudundaki sıvı seviyesini koruyabilirsen sakatlık riskini önemli oranda azaltmış olursun." (Araştırmalar, yeterince sıvı alınmadığı zaman kasların zayıflayabileceğini ve bunun da burkulma ve incinme riskini artıracağını gösteriyor.)

Enerjini ve koşma gücünü korumak için antrenmandan önce, antrenman sırasında ve antrenmandan sonra vücudundaki su seviyesini yüksek tutmalısın. St. Pierre, "Vücudun susuzluğa uyum sağlayamaz. O yüzden performansını maksimuma çıkarmak istiyorsan hedefin sıvı almak olmalıdır." diyor.

Maciel, koşucuların özellikle sıcak günlerde dışarıda egzersiz yapacakları zaman günde 237 mL'lik 12-15 bardak su içmeleri gerektiğini söylüyor. St. Pierre ise bu kadar çok su içemiyorsan yüksek miktarda su içeren meyve ve sebzelerin sıvı alımına yardımcı olabileceğini ekliyor.

Maciel, 15 dakikadan uzun sürecek koşularda yanına matara almanı ve her 15-20 dakikada bir birkaç yudum su içmeni söylüyor. Koşun 90 dakikadan uzun sürecekse yanına bir spor içeceği almanı öneriyor. Sodyum ve potasyum gibi terle kaybettiğin elektrolitleri bu içeceklerden alabilirsin. Yarış gününde ise her yardım istasyonunda birkaç yudum da olsa sıvı içmeye çalış.

Yarış günü hakkında söyleyeceğimiz bir şey daha var: Vücudundaki sıvı seviyelerini yüksek tutmak için yarıştan önceki hafta bol bol su içmeye çalış. Maciel, daha fazla su içmek için yarıştan önceki geceyi (hatta daha da kötüsü, yarış gününü) beklersen o ana kadar yaptığın antrenmanlarda yaşadığın sıvı kaybının performansı azaltan etkilerinin ortadan kalkmayacağını söylüyor.

Son olarak, koşudan veya yarıştan sonra sıvı almayı unutma. St. Pierre, kaybettiğin sıvıları aldığından emin olmak için koşudan önce ve sonra tartılmanı öneriyor. Aradaki fark kadar sıvı içmen, bir sonraki antrenmanına hazırlanman için yeterli olacaktır.