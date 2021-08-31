Uzmanlara Göre Vücudunuzun Dinlenme ve Güç Toplama Gününe İhtiyacı Olduğunun 5 İşareti

Titreyen kuadriseps kasların, tuvalete giderken bile zorlanınca işi ağırdan alman ve belki de silindir köpük kullanman gerektiğini anlarsın. Ancak egzersiz yükünün neden olduğu mikroskobik ölçüdeki kas lifi yırtılmalarının sonucunda yaşanan (ve vücudunun bu hasarı onarmak için verdiği yanıt niteliğindeki) kas ağrısı, vücudunun ve beyninin soluklanmaya ihtiyacı olduğunun tek göstergesi değildir.

Ağrıya rağmen antrenman yapmak, kendini güçlü hissetmeni sağlayabilir. Ancak Sports Performance Lab kuvvet ve kondisyon direktörü ve sertifikalı trainer Andrew Watkins, dinlenme ve güç toplamaya zaman ayırmadığın takdirde vücuduna kaybettiği enerjiyi toplaması ve hasarlı dokularını onarması için şans tanımamış olacağını söylüyor. Bu fiziksel yük, vücudunun performansını düşürür. Ayrıca hayatında zihinsel ve duygusal stres kaynakları da varsa antrenmanlar arasında güç toplaman zorlaşır ve bu da kazanımlar yerine noksanlık ve bozukluklara yol açar.

Neyse ki ne zaman frene basmak gerektiğini bilmek çok kolaydır. Watkins, "Vücudun bir makine gibidir. Yavaşlaması gerektiğinde sana haber verir." diyor. Ağrı, bu göstergelerden yalnızca biridir. Dinlenme ve güç toplama zamanının geldiğini söyleyen, gözden kaçabilecek diğer işaretlere karşı dikkatli ol.