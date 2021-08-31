Uzmanlara Göre Vücudunuzun Dinlenme ve Güç Toplama Gününe İhtiyacı Olduğunun 5 İşareti

Rehberlik
Vücudunun Dinlenmeye İhtiyacı Var mı?
Spor salonunda kendini fazla zorladığının tek göstergesi kas ağrısı değildir. Gözden kaçabilecek işaretleri fark etmeyi öğren.
Titreyen kuadriseps kasların, tuvalete giderken bile zorlanınca işi ağırdan alman ve belki de silindir köpük kullanman gerektiğini anlarsın. Ancak egzersiz yükünün neden olduğu mikroskobik ölçüdeki kas lifi yırtılmalarının sonucunda yaşanan (ve vücudunun bu hasarı onarmak için verdiği yanıt niteliğindeki) kas ağrısı, vücudunun ve beyninin soluklanmaya ihtiyacı olduğunun tek göstergesi değildir.
Ağrıya rağmen antrenman yapmak, kendini güçlü hissetmeni sağlayabilir. Ancak Sports Performance Lab kuvvet ve kondisyon direktörü ve sertifikalı trainer Andrew Watkins, dinlenme ve güç toplamaya zaman ayırmadığın takdirde vücuduna kaybettiği enerjiyi toplaması ve hasarlı dokularını onarması için şans tanımamış olacağını söylüyor. Bu fiziksel yük, vücudunun performansını düşürür. Ayrıca hayatında zihinsel ve duygusal stres kaynakları da varsa antrenmanlar arasında güç toplaman zorlaşır ve bu da kazanımlar yerine noksanlık ve bozukluklara yol açar.
Neyse ki ne zaman frene basmak gerektiğini bilmek çok kolaydır. Watkins, "Vücudun bir makine gibidir. Yavaşlaması gerektiğinde sana haber verir." diyor. Ağrı, bu göstergelerden yalnızca biridir. Dinlenme ve güç toplama zamanının geldiğini söyleyen, gözden kaçabilecek diğer işaretlere karşı dikkatli ol.
1. Hiçbir şey yapmadığın zamanlarda bile nabzın yüksek olur.
Belki antrenmanlar sırasında nabzını takip ediyorsundur. Ama antrenman dışında da (örneğin, sabah uyandıktan sonra birkaç dakika) takip etmelisin. Amerikan Kalp Vakfı, normalde dinlenme nabzının (RHR) çoğu kişi için 60-100 atım/dakika aralığında olduğunu söylüyor (Watkins, sporcularda bu değerin daha düşük olabileceğini belirtiyor).
Küçük dalgalanmalar olması normaldir. Bununla birlikte, akıllı saat veya başka bir cihazla RHR'ni takip ediyorsan ve sürekli olarak normalden 5 BPM veya daha yüksek olduğunu fark edersen bu, Florida Atlantic Üniversitesi egzersiz bilimi ve sağlık gelişimi departmanı yardımcı doçenti Dr. Tina M. Penhollow'a göre vücudunun rutin günlük görevleri tamamlamak için daha çok çalıştığı anlamına gelir. Yeterince dinlenmediğin zaman kalbin dokuları onarmak için fazla mesai yapar ve nabzın yüksek olması da zorlandığını gösteren bir işarettir.
2. Antrenmanların normalden daha zor gelir.
1600 metreyi normalde 9 dakikada rahatça koşarken 11 dakikada zorlanarak koşmaya başlarsan ya da yük kapasitenin yüzde 60'ını kaldırırken araba kaldırıyormuş gibi olursan bu, vücudunun beyaz bayrak salladığı anlamına gelir.
Watkins, kaslarının bir gecede zayıflamadığını, bu durumun nedeninin merkezi sinir sisteminin (tepkileri kontrol eden ve vücudunun diğer kısımlarıyla mesaj alışverişinde bulunan vücudun işlem merkezi) aşırı yük altında kalması olduğunu söylüyor: "Sinir sistemin, bir gün önceki stres faktörlerinin etkisini üzerinden atamadıysa beynin kaslarına normalde olduğu kadar hızlı mesaj gönderemez ve bu da hızının azalmasına veya tekrarların zorlaşmasına neden olur."
Dinlenme ve güç toplamaya zaman ayırmazsan vücuduna kaybettiği enerjiyi toplaması ve hasarlı dokularını onarması için şans tanımamış olursun.
Andrew Watkins
Kuvvet ve Kondisyon Direktörü
3. Uyumakta zorluk çekersin.
Üst üste çok çalıştıktan sonra yorulmak beklenen bir durumdur. Ancak yorgunluğuna rağmen uyuyamıyorsan yüksek efor harcayacağın kondisyon bisikleti dersini yavaş tempo yürüyüşle değiştirmen daha iyi olabilir. Penhollow, "Aşırı antrenman yapmak beynini ve vücudunu alarm durumuna geçirip sürekli bir huzursuzluk durumunda tutabilir." diyor. Frontiers in Physiology dergisinde yayınlanan bir rapor ise böyle bir durumda uykuya dalmanın zorlaşacağını, uyku sırasında dinlenilemeyeceğini ve genel olarak daha az uyunacağını gösteriyor.
Uyku, egzersiz sonrasında güç toplamada etkili olan faktörlerin en önemlisi olabilir. Bu yüzden, International Journal of Sports Medicine dergisinde yayınlanan bir incelemeye göre, haftanın yedi günü antrenman yapmak yerine uykuya öncelik vermek, uzun vadede daha faydalı olabilir.
4. Antrenmanın düşüncesi bile canını sıkmaya yeter.
Çoğu sporcu, bazı günler canının antrenman yapmak istememesine alışıktır. Ancak Watkins'e göre, istikrarlı bir şekilde antrenman yaparken bir anda koltuktan kalkamamaya başladıysan vücudun sana dinlenmen gerektiğini söylüyordur.
Current Biology dergisinde yayınlanan bir çalışma, aşırı antrenman yapmanın hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğa neden olduğunu gösteriyor. Canın istemediği halde kendini antrenman yapmaya zorlaman ise yarardan çok zarar getirebilir. Penhollow, "Araştırmalar, zihinsel yorgunluğu zayıf performansın yanı sıra fiziksel efor ve dayanıklılık noksanlığı ile ilişkilendiriyor." diyor. Yani kendine dinlenme günü tanıman, bir sonraki antrenmanını yüzde 100 performansla yapmana yardımcı olabilir.
5. Rastgele kas krampı yaşarsın.
Mutfaktayken ayağına kramp girdiği veya kas kasılmasıyla uyandığın oldu mu? Penhollow, krampların aynı kasları tekrar tekrar çalıştıran yoğun fiziksel aktivitelerden sonra yaşanabileceğini söylüyor. Her egzersiz kaslarında mikro yırtıklara neden olur. Ama dinlenme günlerine vakit ayırmazsan kaslarının kendisini onarıp güçlenmesine fırsat tanımamış olursun.
Ayrıca kaslarının uğradığı hasar, güç toplamak ve antrenmanda ölen hücrelerden kurtulmak için ihtiyaçları olan besin maddelerini emmelerini zorlaştırır. Bu da kaslarının yardım çığlığı olarak nitelendirebileceğimiz kasılmalara yol açar.
Watkins, bu semptomlardan birini bile yaşıyorsan birkaç gün dinlenmeni veya rutinini değiştirmeni söylüyor: "Hafta ortasında yoga yap. Hafta sonu yürüyüş yap veya doğa yürüyüşüne çık. Spor masajı, tuz banyosu ve meditasyonun gücünü de hafife alma."
Aşırı antrenman yaptığını gösteren birkaç işaret varsa bir hafta boyunca yükünü azalt. Watkins, "Kaldırdığın ağırlıkları, koştuğun mesafeyi veya antrenmanının süresini azaltabilirsin." diyor. Fark ettiğin işaretler ve semptomlar bu süre içinde yok olacaktır (Yok olmazlarsa doktoruna danış).
Spor salonunun en iyisi, yalnızca kendisini zorlayacak öz disipline değil, aynı zamanda gerektiğinde frene basacak ve bundan gurur duyacak öz disipline de sahiptir.
Yazan: Ashley Mateo
Çizen: Mojo Wang
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