Yeşil Yapraklı Sebzeleri Lezzetli Hale Getirmek İçin Uzmanlardan İpuçları

"Kasları güçlendiren gıda" dediğimizde aklına protein geliyor, değil mi? Akıllıca. Ama şunu da bilmelisin: Journal of Nutrition'da yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, ne kadar protein alırsan al, yapraklı yeşillikleri yiyip yemediğin, kas kuvvetin üzerinde belirleyici olabilir.



Peki bunun nedeni ne? Kale, roka, ıspanak, lahana, pazı, marul ve pancar yaprağı gibi yapraklı yeşillikler, nitrat adı verilen ve vücutta nitrik okside dönüşen bileşikler içerir. Precision Nutrition'ın baş beslenme uzmanı ve danışmanı olan kayıtlı diyetisyen Ryan Andrews, nitrik oksidin kan damarlarının daha iyi çalışmasını sağladığını söylüyor. Daha ayrıntılı şekilde açıklamak gerekirse, nitrik oksit kan dolaşımını iyileştirebilir ve bu da besin maddeleri ve oksijenin hedefine daha iyi ulaştırılıp atık maddelerin daha verimli şekilde yok edilmesini sağlar. Edith Cowan Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Okulu doktora sonrası araştırma üyesi Dr. Marc Sim, bu olumlu vasküler işlevleri sayesinde, yeşillik yemenin, profesyonel sporcu olmasan bile kuvvetini ve güç toplama performansını geliştirebileceğini söylüyor.



Düzenli olarak sebze yemek, sindirim sisteminin de daha sağlıklı olmasını sağlayabilir. Sindirim sisteminde hem faydalı hem zararlı milyonlarca bakteri bulunur. Austin Gastroenterology gastroenteroloğu Dr. Shiv Desai, bunların kilonu, kan şekerini, beyin sağlığını ve daha birçok şeyi etkileyebileceğini söylüyor. ISME Journal'da yayınlanan bir çalışma, yeşil yapraklı sebzelerde bulunan sülfokuinovoz adlı bir şekerin faydalı mikropların üremesine yardımcı olabileceğini, yani sindirim sistemindeki bakteriler açısından sana avantaj kazandırabileceğini buldu.



Tabii bir de şu var: Andrews, çoğu kişi gibi sen de günde beş sebze yemiyorsan (genellikle tavsiye edilen miktar budur) bu faydaların hiçbir anlamının olmayacağını söylüyor (Ancak Sim, günlük sebze porsiyonlarından biri yeşil ve yapraklıysa en azından nitratın faydasını görebileceğini not ediyor). Burada bir porsiyon ile iki bardak çiğ sebzeyi kastediyoruz (veya bir bardak pişmiş sebze). Daha çok faydasını görmek için beş porsiyonun üzerine çıkabilirsin. Ancak Andrews, vücudunun lifleri sindirebilmesi için birkaç gün üst üste 10 porsiyonu aşmamanı öneriyor.