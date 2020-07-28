En İyi Atletik Performans İçin Ne Yemeli?

Sporcular genellikle yemekten yakıt olarak bahseder. Ancak yemek, yakıttan çok daha fazlasıdır. Precision Nutrition'ın kurucu ortağı ve Nike Performance Council üyesi Dr. John Berardi, şöyle diyor: "Dengeli bir diyet daha güçlü, daha sağlıklı olmana ve daha iyi odaklanmana yardımcı olur. Doğru beslenmek sadece belirli besin maddelerini almaktan ibaret değildir. O besin maddelerinin seni nasıl beslediğini anlamak da doğru beslenmenin parçasıdır."
Besin maddesi biyokimyası uzmanı olan Berardi, sporcuların beslenmeden güç alarak vücutlarını ve performanslarını dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Ona göre atılması gereken ilk adım, diyetinin aşağıdaki beş temel kategoriyi karşıladığından emin olmak.