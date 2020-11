Farkındalığını Artırmanın 3 Yolu

Sabır Konusu

Yukarıda verdiğimiz örnekler, reklam arasında şınav çekmek veya asansör yerine merdiven kullanmak gibidir. Uzmanımız, nasıl gerçek fitness için gerçek antrenmanlar yapman gerekiyorsa farkındalığın tüm zihinsel ve fiziksel faydalarından yararlanmak için de düzenli olarak neredeyse her gün pratik yapman gerektiğini söylüyor.



Antrenmanda olduğu gibi birkaç egzersiz formu seçip "cross-training" yapabilirsin. Örneğin bir gün kahvaltıdan önce nefes çalışması ve gün içinde vücut taraması yaparken bir sonraki gün gerçek rehberli meditasyon yapabilirsin. Önce beş dakika gibi kısa bir süreyle başla ve seanslarının uzunluğunu kademeli olarak artır (Wignall, 20 dakikanın iyi bir hedef olduğunu söylüyor.).



Kulağa zor mu geliyor? Wignall, bunun tüm etkili antrenmanlar gibi zor olması gerektiğini söylüyor: "Çoğu kişiyi vazgeçiren şey, farkındalığın hemen her zaman rahatlamak veya huzur bulmak için bir araç olarak gösterilmesidir." Ancak bu faydalar hemen o anda değil, daha sonra ortaya çıkar. Wignall şöyle diyor: "68 kg ile göğüs presi yapmak ne kadar sakinleştiriciyse farkındalık da o kadar sakinleştirici olmalıdır. Kaslarının çalıştıkça şişmesi gibi farkındalık da zorladıkça işe yarar. Dikkatin her dağıldığında bunu fark et ve yeniden içinde bulunduğun ana odaklan. Bu, farkındalık tekrarıdır. Tekrarlar olmadan da kas yapamazsın."



Hayal kırıklığına uğradığında şunu aklına getir: Wignall, meditasyonun (veya pistol squat'ın, barfiks çekmenin ya da iyi olmadığın herhangi bir aktif becerinin) seni zorlamasının iyiye işaret olduğunu söylüyor. Çünkü bu, zayıf bir noktanı çalıştırdığın anlamına gelir: "Bu açıdan bakıldığında durumun hemen kabullenildiğini gördüm."