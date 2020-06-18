Koşmadan Önce, Koşarken ve Koştuktan Sonra Ne Yemelisin?

Doğru yakıtı yeterli miktarda tüketirsen hızını, mesafeni artırabilir ve daha çabuk güç toplayabilirsin.

Koşularından daha çok verim almak istiyorsan neyi ne zaman yemen gerektiğini bilmelisin. Antrenman planını başarıyla uygulayabilmen için dayanıklı bir sporcu olmanı sağlayacak besin maddelerini nasıl ve ne zaman alman gerektiğini uzmanlara sorduk.



İşin sırrı aslında çok basit: Akıllı beslenirsen iyi koşarsın.



25 yıldan uzun zamandır profesyonel sporculara, dayanıklılık sporcularına ve takımlara danışmanlık yapan spor beslenme uzmanı ve kayıtlı diyetisyen Monique Ryan, "İyi bir antrenman diyetinin püf noktası şudur: Vücudunda antrenmanın için depolanmış yakıt bulunur ve antrenmanın ardından vücudunun güç toplamasına yardımcı olmak için yeniden yakıt alırsın." diyor. İşe böyle baktığın zaman hep bir sonraki koşun için yakıt alıyor olursun.



Neyi ne zaman yiyeceğin, ne kadar uzun koştuğun ve kendini ne kadar zorladığın gibi birçok faktöre bağlı olsa da, koşucuların ortak yanı tabaklarını nasıl doldurduklarıdır.



Precision Nutrition'ın baş performans beslenme koçu ve kayıtlı diyetisyen Ryan Maciel, dayanıklılık çalışan sporcuların kalorilerinin en az yarısını karbonhidratlardan, çeyreğini proteinden ve geri kalanını yağdan alması gerektiğini söylüyor. Karbonhidratı tatlı patates, diğer nişastalı sebzeler ve tam tahıllar gibi besleyici kaynaklardan almalısın. Protein hayvansal veya bitkisel olabilir: Tavuk, balık, yoğurt, yumurta, tohum, fasulye ve tofu iyi seçeneklerdir. İyi yağ kaynakları içinse avokado, kuru yemiş ve zeytinyağı örnek olarak verilebilir.



Besin maddelerinin oranlarının kesin olmasının performansla ilgili bir nedeni var. Ryan, koşarken karbonhidrat ve yağ yaktığını söylüyor: "Koşun ne kadar yoğun veya uzun olursa o kadar fazla karbonhidrata ihtiyacın olur." Karbonhidrat, kaslar ve karaciğerde glikojen olarak depolanır ve glikoz olarak salınır. Glikoz, vücudunun en kolay erişilebilir enerji kaynağıdır.



Ryan, glikojen depolarını tüketirsen istediğin yoğunluğu ve/veya süreyi koruyamayacağını söylüyor: "Bir duvara çarpacaksın." Maciel, yeniden yakıt almadığın takdirde yaklaşık iki saatlik dayanıklılık egzersizinin ardından bu durumla karşılaşacağını söylüyor.