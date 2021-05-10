Yavaş Yemenin (Ve Yemeğin Tadını Çıkarmanın) 6 Yolu

Ama tabağını göz açıp kapayıncaya kadar silip süpürüyorsan ne vücudun ne de beynin ne olup bittiğini anlayıp uygun tepkiyi verebilir. Melanson, yavaş yemek yediğin takdirde hem öğün anında hem de sonrasında fazla yeme ihtimalinin azalacağını söylüyor.



Yavaş yemek yemenin başka artıları da var. Scott-Dixon, yavaş yediğin yemekleri daha iyi sindirebileceğini söylüyor. Hızlı yediğin yemekler, mideni ve bağırsaklarını hazırlıksız yakalar ve bu yüzden düzgün şekilde öğütülemez. Bu ayrıca sempatik sinir sistemini ("savaş ya da kaç" tepkini) tetikleyebilir. Bu durumda kan sindirim sisteminden çekilir ve bağırsakların yiyecekleri ileriye taşımak için kullandığı kasılma hareketlerini bozabilir. Tüm bunlar da reflüye, hazımsızlığa ve kabızlığa yol açabilir.



Vücut fonksiyonlarının dışında, uzmanlar yavaş yemenin daha keyif verdiği konusunda da hemfikir. Çalışmalar, bir öğünü daha yavaş yediğimizde daha çok keyif aldığımızı gösteriyor. Melanson, bunun aynı zevke daha az kalori alarak ulaşabileceğimiz anlamına geldiğini söylüyor. Bu, hayatın tadını çıkarırken kilona dikkat etmek istiyorsan veya antrenmandan önce karnını şişirmek istemiyorsan işine yarayabilir.