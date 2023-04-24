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      2. Nike Dunk

      Nike Dunk

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      Nike By You
      Nike Dunk Low Unlocked By You
      Nike Dunk Low Unlocked By You Kişiye Özel Kadın Ayakkabısı
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      Nike Dunk Low Unlocked By You
      Kişiye Özel Kadın Ayakkabısı
      ₺2.799,90
      Nike Dunk Low By You
      Nike Dunk Low By You Kişiye Özel Kadın Ayakkabısı
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      Nike Dunk Low By You
      Kişiye Özel Kadın Ayakkabısı
      ₺3.099,90
      Nike Dunk Low By You
      Nike Dunk Low By You Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
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      Nike Dunk Low By You
      Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      ₺3.099,90
      Nike Dunk Low
      Nike Dunk Low Kadın Ayakkabısı
      Nike Dunk Low
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.399,90
      Nike Dunk High Retro
      Nike Dunk High Retro Erkek Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Nike Dunk High Retro
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.999,90
      Nike Dunk High
      Nike Dunk High Kadın Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Nike Dunk High
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.999,90
      Nike Dunk Low
      Nike Dunk Low Küçük Çocuk Ayakkabısı
      En Çok Satan
      Nike Dunk Low
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.499,90
      Nike Dunk Low Unlocked By You
      Nike Dunk Low Unlocked By You Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
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      Nike Dunk Low Unlocked By You
      Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      ₺2.799,90
      Nike Dunk Low Unlocked By You
      Nike Dunk Low Unlocked By You Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
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      Nike Dunk Low Unlocked By You
      Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      ₺2.799,90
      Nike Dunk Low
      Nike Dunk Low Genç Çocuk Ayakkabısı
      Nike Dunk Low
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.949,90
      Nike Dunk High
      Nike Dunk High Genç Çocuk Ayakkabısı
      Nike Dunk High
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Nike Dunk Low
      Nike Dunk Low Küçük Çocuk Ayakkabısı
      Nike Dunk Low
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.599,90
      Nike Dunk High Up
      Nike Dunk High Up Kadın Ayakkabısı
      Nike Dunk High Up
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.799,90
      Nike Dunk High Retro
      Nike Dunk High Retro Erkek Ayakkabısı
      Nike Dunk High Retro
      Erkek Ayakkabısı
      ₺2.799,90
      Nike Dunk Low Next Nature
      Nike Dunk Low Next Nature Küçük Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.599,90
      Nike Dunk High
      Nike Dunk High Küçük Çocuk Ayakkabısı
      Nike Dunk High
      Küçük Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.699,90
      Nike Dunk High
      Nike Dunk High Kadın Ayakkabısı
      Nike Dunk High
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.799,90
      Nike Dunk Low Next Nature
      Nike Dunk Low Next Nature Bebek Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Bebek Ayakkabısı
      ₺1.399,90
      Nike Dunk Low
      Nike Dunk Low Bebek Ayakkabısı
      Nike Dunk Low
      Bebek Ayakkabısı
      ₺1.399,90
      Nike Dunk High Premium
      Nike Dunk High Premium Kadın Ayakkabısı
      Nike Dunk High Premium
      Kadın Ayakkabısı
      ₺2.999,90
      Nike Dunk High By You
      Nike Dunk High By You Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
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      Nike Dunk High By You
      Kişiye Özel Erkek Ayakkabısı
      ₺3.599,90
      Nike Dunk High By You
      Nike Dunk High By You Kişiye Özel Kadın Ayakkabısı
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      Nike Dunk High By You
      Kişiye Özel Kadın Ayakkabısı
      ₺3.599,90
      Nike Dunk Low SE
      Nike Dunk Low SE Genç Çocuk Ayakkabısı
      Nike Dunk Low SE
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺2.199,90
      Nike Dunk Low Next Nature
      Nike Dunk Low Next Nature Genç Çocuk Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Genç Çocuk Ayakkabısı
      ₺1.999,90

      Nike Dunk ile performansını bir üst seviyeye taşı

      İster sahada ol ister sokakta, Nike Dunk seni günlük kullanımda yarı yolda bırakmadan rakipsiz rahatlık sunuyor. Nostaljik 80’ler basketbol tasarımları modern yüzeylerle bir araya gelerek günümüz estetiğine hitap ederken retro stilin de hakkını veriyor. Parlak deri üst kısma sahip Dunk’lar ne kadar sık giyilirse giyilsin zaman içinde yumuşaklığını koruyarak daha da güzelleşiyor.

      Dolgulu alçak bilekleri sayesinde parke, ahşap ve benzeri diğer zeminlerde performansın sekteye uğramıyor. Ultra rahat köpük orta tabanlar ise tam ihtiyacın olan noktalarda hızlı tepki veren yastıklama sağlıyor. Ayrıca Dunk’ın hafif yapısıyla hareket ederken ayağına hiçbir engel takılmıyor. Nike Dunk spor ayakkabıların klasik pivot daireli kauçuk tabanı, güvenilir zemin tutuşu ve kavrama sunuyor.

      Dolgulu üst kısmıyla zor anlarda destek ve koruma sağlayan seri, başta basketbol sahası için tasarlansa da kaykaycılar tarafından da seviliyor. Retro basketbol stilini özleyenlerden misin? Bu ikonik ve şık modellerle eskinin aranan estetiğini ortaya çıkar.