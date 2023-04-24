Nike Dunk ile performansını bir üst seviyeye taşı
İster sahada ol ister sokakta, Nike Dunk seni günlük kullanımda yarı yolda bırakmadan rakipsiz rahatlık sunuyor. Nostaljik 80’ler basketbol tasarımları modern yüzeylerle bir araya gelerek günümüz estetiğine hitap ederken retro stilin de hakkını veriyor. Parlak deri üst kısma sahip Dunk’lar ne kadar sık giyilirse giyilsin zaman içinde yumuşaklığını koruyarak daha da güzelleşiyor.
Dolgulu alçak bilekleri sayesinde parke, ahşap ve benzeri diğer zeminlerde performansın sekteye uğramıyor. Ultra rahat köpük orta tabanlar ise tam ihtiyacın olan noktalarda hızlı tepki veren yastıklama sağlıyor. Ayrıca Dunk’ın hafif yapısıyla hareket ederken ayağına hiçbir engel takılmıyor. Nike Dunk spor ayakkabıların klasik pivot daireli kauçuk tabanı, güvenilir zemin tutuşu ve kavrama sunuyor.
Dolgulu üst kısmıyla zor anlarda destek ve koruma sağlayan seri, başta basketbol sahası için tasarlansa da kaykaycılar tarafından da seviliyor. Retro basketbol stilini özleyenlerden misin? Bu ikonik ve şık modellerle eskinin aranan estetiğini ortaya çıkar.