Güç Toplamanın Bağışıklık Sistemin Üzerindeki Etkileri

Biyoloji derslerini aklımıza getirelim: Bağışıklık sistemin, zararlı virüs ve bakterilere karşı ilk ve en iyi savunma hattın olan, karmaşık bir hücre ve protein ağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsan bu ağı doğrudan etkileyen diğer sağlık alanlarına (bu yazıda güç toplamayı ele alacağız) odaklanmalısın.



San Francisco Devlet Üniversitesi kinesiyoloji doçent doktoru Dr. Jimmy Bagley, "Bir saat boyunca enerjini tüketecek kadar egzersiz yaptığın zaman akyuvarlarının sayısı ve fonksiyonu birkaç saatliğine azalır." diyor. Bu, sonrasında bir restoranın kapalı alanında yemek yemezsen veya arkadaşının smoothie'sinden içmezsen çok da önemli değildir. Ama sık sık bu kadar yoğun egzersiz yapmanın birikimli bir etkisi olabilir.



Georgia Southern Üniversitesi kinesiyoloji yardımcı doçent doktoru Dr. Gregory Grosicki, "Yüksek yoğunlukta çok fazla egzersiz yapan ve kendisine dinlenme günü ayırmayan kişilerde yüksek düzeyde kronik inflamasyon gözlemlenebilir. Bu inflamasyon, arka arkaya egzersiz yaptıkça artar." diyor.