Güç Toplamanın Bağışıklık Sistemin Üzerindeki Etkileri

Dinlendirici bir tatilin enerji depolamana ve işte, spor salonunda ve hayatta hedeflerine daha kolay ulaşmana yardımcı olduğunu biliyorsun, değil mi? Bağışıklık sistemin de dinlenmenin faydasını görebilir.
Antrenman yapmak bağışıklık sistemin için çok iyidir ancak antrenmanın fazlası zarar olabilir. Konu üzerinde araştırmalar yapan Avustralya Queensland Teknoloji Üniversitesi kıdemli öğretim görevlisi Dr. Jonathan Peake, sürekli olarak yoğun egzersiz yaparken antrenmanlar arasında yeterince güç toplamamanın hastalık riskini artırabileceğini, çünkü kendini sık sık fazla zorladığın zaman vücudunun doğal hücum kuvvetinin işleyişinin bozulacağını söylüyor.
Bağışıklık Sistemin Nasıl Çalışır?
Biyoloji derslerini aklımıza getirelim: Bağışıklık sistemin, zararlı virüs ve bakterilere karşı ilk ve en iyi savunma hattın olan, karmaşık bir hücre ve protein ağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsan bu ağı doğrudan etkileyen diğer sağlık alanlarına (bu yazıda güç toplamayı ele alacağız) odaklanmalısın.
San Francisco Devlet Üniversitesi kinesiyoloji doçent doktoru Dr. Jimmy Bagley, "Bir saat boyunca enerjini tüketecek kadar egzersiz yaptığın zaman akyuvarlarının sayısı ve fonksiyonu birkaç saatliğine azalır." diyor. Bu, sonrasında bir restoranın kapalı alanında yemek yemezsen veya arkadaşının smoothie'sinden içmezsen çok da önemli değildir. Ama sık sık bu kadar yoğun egzersiz yapmanın birikimli bir etkisi olabilir.
Georgia Southern Üniversitesi kinesiyoloji yardımcı doçent doktoru Dr. Gregory Grosicki, "Yüksek yoğunlukta çok fazla egzersiz yapan ve kendisine dinlenme günü ayırmayan kişilerde yüksek düzeyde kronik inflamasyon gözlemlenebilir. Bu inflamasyon, arka arkaya egzersiz yaptıkça artar." diyor.
"Yüksek yoğunlukta çok fazla egzersiz yapan ve kendisine dinlenme günü ayırmayan kişilerde yüksek düzeyde kronik inflamasyon gözlemlenebilir."
Dr. Gregory Grosicki
Georgia Southern Üniversitesi Kinesiyoloji Yardımcı Doçent Doktoru
Bunun üzerine bağışıklık hücrelerin inflamasyonu düzeltmeye çalışır (ama başarısız olurlar) ve bu yüzden dış patojenlere karşı savunmasız kalırsın. Bagley, "Vücudun, burnundan giren istilacılarla mücadele etmesi gerekirken kronik inflamasyonu iyileştirmeye çalışır." diyor.
İşte güç toplama rutinini optimize ederek bağışıklık sistemini korumak için yapman gerekenler.