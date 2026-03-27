ウェイトベストをつけてランニングするメリット

ウェイトベストのメリットとデメリットに関する研究の数はまだ限られており、その理由としては、被験者数が少いこと、対象期間のタイムフレームが短いこと、あるいはその両方が挙げられる。

とはいえ、ウェイトベストを使用したトレーニングがランナーに有効であることを示す研究結果もいくつかあります。たとえば、2012年に学術誌『The Journal of Strength and Conditioning Research』で発表された小規模な研究では、ウェイトベストがランナーの敏捷性をわずかに改善させるのに役立つことがわかった。ベストを外した状態でジャンプすると、着用前と比べてより力強いジャンプができることが示されたのだ。

また、2024年に行われた小規模な研究 では、ベストで体重を10％増やすごとに、消費カロリーがほぼ14％増加する可能性があることがわかりました。これは、被験者が身体活動を行わずに1日8時間、3週間にわたってウェイト付きベストを着用したところ、ベストを着用しなかったグループと比較して顕著な体重減少が見られた臨床試験と似ている。

また、ウェイトベストを使用したスプリントパフォーマンスのトレーニングに関する11の研究論文を再検証した結果、ベストを使用したケースでは血中乳酸量の値が改善され、ランナーが疲労するまで長時間にわたってスプリントに耐えられることがわかった。ウェイトを何も付けていない空のベスト（通常は約2kg）など、より軽量のベストでも、長距離ランでは役立つことが示されていた。

しかしながら、ベストの負荷には大きなバラつきがあり、体重の5～40％と大きく異なっていたため、全体的な効果を判断するのは容易ではありませんでした。そのため研究者たちは、スプリンターと持久走ランナーのトレーニングのメリットを判断するには、今後の研究で最適な負荷と量を詳しく調べる必要があると結論付けた。更年期にウェイトベストを着用してウォーキングすることで得られるメリット

『 Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 』に掲載された2024年の研究記事によると、更年期に入ると、エストロゲンの減少が「骨の強度の著しい低下」を引き起こします。こうしたホルモンの変化は、骨を弱め、骨折しやすくなる 骨粗鬆症を発症するリスクを高める可能性があります。

研究は限られているものの、更年期にウェイトベストを着用して運動することと、高齢女性の転倒や骨折のリスクの軽減との間には関連性があります。1998年に 学術誌『The Journal of Gerontology: Biological Sciences』で発表された小規模研究では、骨量減少とエストロゲン低下を経験に悩む50歳から75歳の女性が9か月間ウェイトベストを着用して運動したところ、安定性、下半身の筋力、パワー、筋肉量が改善され、転倒や骨折のリスクが軽減されたことがわかりました。

特にランニングに関しては、Run Fit StokedのオーナーであるRRCA認定ランニングコーチのエリカ・コヴィエロ氏（CPT）は次のように話しています。「筋肉と骨への負荷を増やすことで、筋肉と骨の両方を強化できるため、ベストそのものが有効です。ホルモンが変化し始め、体がミネラルを蓄える方法が変わったときには、特に重要です」

しかし、更年期の女性は骨量の減少や筋力の低下により怪我をするリスクが高くなるため、コヴィエロ氏は過度な運動は避けることを推奨しています。姿勢が悪くなり始めたことに気づいたら、ランニングを中止するのが賢明です。

「歩くときはウェイトベストを着て、走るときは着ない。こうするほうが多くの効果を得られるでしょう。ウェストを着用しないで走るだけでも負荷が増加するため、骨が適応して新しい組織を成長させる能力が刺激されます」