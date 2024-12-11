ダッシュの正しいやり方

スプリントの最適なフォームは、人によって異なる。 とはいえ、基本を身につけておけば最適なフォームを獲得するのに役立つ。USATFおよびRRCAレベルI、レベルII認定ランニングコーチのエイミー・ドレッキによると、基本は以下のようにまとめられる。

背筋を伸ばし、頭、首、肩がヒップと一直線になるように走る。

腕を前後に振る。左右斜めに振らないように注意する。

肘の角度は90度に保つ。

足は体の真下に着地するように運ぶ。大きく前に踏みだそうとしない。

膝を高く上げて走る。

つま先ではなく、母指球で着地する。

スプリントのワークアウトは高強度であるため、他のワークアウトに比べて短時間で行い、長めの休憩を挟むことが多い。 鍛えるには5～10秒間のスプリントに20～30秒の休憩を挟むとよい、とドレッキは言う。 初めてスプリントのワークアウトを行う人は、2、3セットからスタートし、徐々に5、6セットまで増やしていくとよい。 筋力とスタミナがついてきたら、セット数を追加していこう。

スプリントに取り組むときは、90％の力に留めるようにしよう。「すべての力を出し切ると、筋肉に支障が生じたり、ワークアウトが終わる前に力尽きてしまうこともあります」とドレッキは言う。 初心者はやや低めの強度（80％程度）からスタートするとよい。