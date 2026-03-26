ランニングを始めるためのとっておきのヒント

多くの初心者ランナーが筋肉のこわばりや痛みを経験するのはよくあることだが、少しの不快感と痛みを区別することが重要だ。ランニング中またはランニング後に痛みを感じたら、一休みして体を観察し、次のように自問することをミューラーは勧めている。筋肉が痛むか、それともこわばっているか？疲れているか？しかし、痛みがある場合は、中断するのが最善だ。「痛みを我慢して走らないでください」と彼女は付け加えている。

プロのヒント：筋肉痛なのか痛みなのかわからない場合は？ヒスロップは、突然起こる鋭い痛みは、ペースを落として様子を見る必要があると言う。

一般的に脇腹の痛みと呼ばれる、痛みを伴うけいれんは、突然起こることがあるが、怪我ではない。もし、脇腹の痛みを感じたら、対処法がいくつかある。不快感で前かがみになりたくなるかもしれないが、ヒスロップは、できるだけ背筋を伸ばし、腕を頭上に上げて、深呼吸をするように勧めている。痛みがひどい場合は、ランニングを中止することを勧めている。