コーチのお墨付き：ランニングを上達させるための5つのヒント（本当に効果あり！）

スピードや負荷、距離を変える前に、基盤となる「定期的に走ること」を徹底しよう。

「特に初心者ランナーにとって、トレーニングで最も重要なのは継続です」と、ミルウォーキーのRRCA認定ランニングコーチ、ポール・ワルロスキーは言う。「週に3〜4回、30分だけでも走る。途中で歩いてもいい。新しい習慣に順応しなければならないと体に伝えることが大事で、体はこれに応えてくれます」

決まった曜日の同じ時間に走ると、神経系が負荷を予測できるようになり、トレーニングが楽に感じられることがある。また、継続することで、距離を少しずつ増やしても関節や結合組織に過度な負担をかけずに済むようになる。

メモ：一貫した有酸素運動と高負荷トレーニングは、アマチュアランナー のVO₂ maxの改善とランニングエコノミーの向上に強く関連している。

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