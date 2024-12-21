インターバルランニングのメリットとは？

インターバル走のスタイルの多くは、かなりハードである可能性があるので、初心者には注意が必要だ。 「未経験者の場合、高負荷インターバルは体に強いインパクトを与え、通常の緩いランニングと比べて筋肉に大きなダメージを与える可能性があります」と、バッキンガム博士は言う。 つまり、より強い痛みが生じ、回復に時間がかかるということだ。

最初は繰り返しの回数を少なくし、インターバルの時間を短くして、徐々に増やしていこう。 回復のためのインターバルは、運動のインターバルよりも長くすること。 ワークアウトが楽に行えるようになったら、ひとつふたつバリエーションを加えて強度を高める。 考えられるのは次のようなことだ。

インターバルの数を増やす

休憩のインターバルの時間を短くする

運動のインターバルの時間を長くする

いつもと違う地形のコースを走る

スピードを上げる

週の中でインターバル走を行う日の間隔を空けるのもよいアイデアだ。 週に（最大）2〜3日、日を空けて行うことを検討しよう。 長時間のランにインターバル走を入れることも可能だ。

バッキンガム博士は自らがサポートするアスリートすべての長時間ランを、次のようなルールでインターバルに分けている。まず自分の通常のペースで9分間走り、次に休憩のために1分間歩く。 これを自分が目標とする時間または距離に達するまで続ける。

長時間のランをいくつかに分けるのは、心臓を休めることのほかに、短時間で気持ちをリセットし、新鮮さを保ちながらワークアウトに集中できるようにするのに役立つ。

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