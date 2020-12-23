強靭なコアが生むパフォーマンスへのメリット

がむしゃらに腹筋運動を続けることがコアを鍛える最も効果的な方法ではないことは、すでにどこかで耳にしているかもしれない。フォールソンは、間違った方法で腹筋運動を行っている人が多いこと、そして正しい方法で行っても脊柱に悪影響を与えてしまうと指摘する。



コアを強化するなら、特に片脚または片腕を使った全身エクササイズのほうがはるかに効果的だ。「ランジの動きはコアに働きかけます。片手にダンベルを持って行うと、さらに効果的です」とフォールソンは説明する。「シングルアーム バイセップカールの小さな回転運動でも、体の安定性の向上に役立ちます」体の片側だけを動かすトレーニングに定期的に取り組むワークアウトプログラムを探してみよう。



さらに、少し集中的にコアトレーニングを行うことでも大きな効果が期待できる。チャウダーリ博士によれば、まずはコアだけを鍛える5-10分間の運動を週に3日から5日行うのが最適だという。「コアの筋持久力が弱い人が多いので、数分程度の運動をほぼ毎日行うだけでも大きな効果があります」彼は説明する。持久力がある人（すばらしい！）、または運動が簡単に感じられてきた場合は、時間を倍にしてみよう。



最初に試してほしいのは、バードドッグの動きだ。四つん這いになって片腕を前に伸ばし、反対側の脚を伸ばす。腕と脚が床と平行になるまで伸ばし、最長1分間キープする。デッドバグの動きもおすすめ。仰向けになり、テーブルトップポジションを取る。片腕と、腕と反対側の脚を、床のすぐ上の位置に来るまで伸ばし、左右を替えて繰り返す。また、プランク、サイドプランク、バランスボールを使ったレッグカール、アブロールアウトも効果的だ。



見た目にはすぐにわからなくても、ワークアウトをより上手く、強くこなせるようになったり、動きが楽になったりなど、コアを強化した効果はかなり短期間で実感できるはずだ。