テンポ ランとは？そのメリットとは？

10キロランや マラソンなどの中距離または長距離ランで自己ベストを大幅に更新したいと考えているなら、トレーニング プログラムに必須項目としてぜひ取り入れてほしいのがテンポランです。数分ごと に強度を変えながら行うファルトレックワークアウトとは異なり、テンポワークアウトでは一貫性が求められます。 スピードトレーニングともやや異なり、決して楽なランニングで も ありません。

「テンポランというのは、レースのペースよりも遅いものです」ACSM認定の運動生理学者で、ランニングバイオメカニストでもあるケイリー・レイは説明する。「レースのペースでは最大限の力を発揮するのに対して、テンポラン中は、余裕が少し残るぐらいの感覚を維持します」

ここでは、ランニングの専門家がテンポランとは何か、どれくらい速さでどれくらいの距離を走るべきか、そしてなぜこの種のトレーニングを定期的に組み込むべきなのかを解説する。