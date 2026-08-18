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バスケットボール ウェア

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コービー
コービー メンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
リサイクル素材
コービー
メンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
￥7,590
(税込)
コービー
コービー メンズ マックス90 Tシャツ
新着
コービー
メンズ マックス90 Tシャツ
￥7,590
(税込)
ジャ スタンダード イシュー
ジャ スタンダード イシュー メンズ バスケットボール スリーブレス トップ
新着
ジャ スタンダード イシュー
メンズ バスケットボール スリーブレス トップ
￥11,000
(税込)
ジャ スタンダード イシュー
ジャ スタンダード イシュー メンズ 15cm バスケットボールショートパンツ
新着
ジャ スタンダード イシュー
メンズ 15cm バスケットボールショートパンツ
￥13,750
(税込)
ジャ
ジャ メンズ Dri-FIT 21cm バスケットボールショートパンツ
新着
ジャ
メンズ Dri-FIT 21cm バスケットボールショートパンツ
￥6,930
(税込)
ジャ
ジャ メンズ バスケットボール Tシャツ
新着
ジャ
メンズ バスケットボール Tシャツ
￥7,590
(税込)
ジャ
ジャ メンズ バスケットボール Tシャツ
新着
ジャ
メンズ バスケットボール Tシャツ
￥5,500
(税込)
コービー "Draft Pack"
コービー "Draft Pack" メンズ バスケットボール Tシャツ
コービー "Draft Pack"
メンズ バスケットボール Tシャツ
￥7,260
(税込)
コービー
コービー ナイキ メンズ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
ベストセラー
コービー
ナイキ メンズ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
￥7,590
(税込)
ナイキ スタンダード イシュー
ナイキ スタンダード イシュー メンズ Dri-FIT 13cm プラクティス ウーブン バスケットボールショートパンツ
リサイクル素材
ナイキ スタンダード イシュー
メンズ Dri-FIT 13cm プラクティス ウーブン バスケットボールショートパンツ
￥7,260
(税込)
ジョーダン スポーツ
ジョーダン スポーツ メンズ Dri-FIT ジャンプマン Tシャツ
ジョーダン スポーツ
メンズ Dri-FIT ジャンプマン Tシャツ
￥5,170
(税込)
ジョーダン スポーツ
ジョーダン スポーツ メンズ Dri-FIT メッシュ ダイアモンド ショートパンツ
ベストセラー
ジョーダン スポーツ
メンズ Dri-FIT メッシュ ダイアモンド ショートパンツ
￥6,930
(税込)
コービー
コービー メンズ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
コービー
メンズ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
￥6,930
(税込)
ナイキ クロスオーバー
ナイキ クロスオーバー ウィメンズ 13cm フリース バスケットボールショートパンツ
ナイキ クロスオーバー
ウィメンズ 13cm フリース バスケットボールショートパンツ
￥8,250
(税込)
Nike
Nike メンズ バスケットボール Tシャツ
Nike
メンズ バスケットボール Tシャツ
￥6,380
(税込)
Nike
Nike メンズ バスケットボール Tシャツ
Nike
メンズ バスケットボール Tシャツ
￥5,500
(税込)
ナイキ
ナイキ メンズ バスケットボールジャケット
ナイキ
メンズ バスケットボールジャケット
￥10,450
(税込)
ナイキ
ナイキ メンズ バスケットボール Tシャツ
ナイキ
メンズ バスケットボール Tシャツ
￥5,500
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Nike
Nike メンズ バスケットボールパンツ
Nike
メンズ バスケットボールパンツ
￥10,450
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Nike
Nike メンズ バスケットボール Tシャツ
Nike
メンズ バスケットボール Tシャツ
￥6,380
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Nike
Nike メンズ Dri-FIT 26cm ゲーム クラシック バスケットボールショートパンツ
ベストセラー
Nike
メンズ Dri-FIT 26cm ゲーム クラシック バスケットボールショートパンツ
￥5,500
(税込)
ナイキ エリート 2.0
ナイキ エリート 2.0 クッションド クルー ソックス (1足)
ベストセラー
ナイキ エリート 2.0
クッションド クルー ソックス (1足)
￥2,860
(税込)
コービー
コービー メンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
ベストセラー
コービー
メンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
￥7,590
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コービー
コービー メンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
ベストセラー
コービー
メンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
￥7,590
(税込)
ロサンゼルス レイカーズ アイコン エディション
ロサンゼルス レイカーズ アイコン エディション メンズ ナイキ Dri-FIT ADV NBA オーセンティック ジャージー
リサイクル素材
ロサンゼルス レイカーズ アイコン エディション
メンズ ナイキ Dri-FIT ADV NBA オーセンティック ジャージー
￥29,700
(税込)
コービー
コービー メンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
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コービー
メンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
￥6,380
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コービー
コービー メンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
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コービー
メンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
￥7,590
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コービー
コービー ナイキ メンズ バスケットボールパンツ
リサイクル素材
コービー
ナイキ メンズ バスケットボールパンツ
￥20,680
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コービー
コービー メンズ Dri-FIT バスケットボールショートパンツ
リサイクル素材
コービー
メンズ Dri-FIT バスケットボールショートパンツ
￥9,020
(税込)
ヤニス
ヤニス メンズ バスケットボール Tシャツ
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メンズ バスケットボール Tシャツ
￥6,380
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Nike
Nike メンズ バスケットボール Tシャツ
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メンズ バスケットボール Tシャツ
￥6,380
(税込)
ナイキ DNA
ナイキ DNA メンズ Dri-FIT 21cm バスケットボールショートパンツ
リサイクル素材
ナイキ DNA
メンズ Dri-FIT 21cm バスケットボールショートパンツ
￥6,930
(税込)
ナイキ スタンダード イシュー
ナイキ スタンダード イシュー メンズ プラクティス メッシュ バスケットボールジャージー
リサイクル素材
ナイキ スタンダード イシュー
メンズ プラクティス メッシュ バスケットボールジャージー
￥6,380
(税込)
ジョーダン スポーツ
ジョーダン スポーツ メンズ Dri-FIT ロングスリーブ インナー トップ
リサイクル素材
ジョーダン スポーツ
メンズ Dri-FIT ロングスリーブ インナー トップ
￥5,500
(税込)
ジョーダン スポーツ クラシック
ジョーダン スポーツ クラシック メンズジャケット
リサイクル素材
ジョーダン スポーツ クラシック
メンズジャケット
￥11,770
(税込)
ジョーダン スポーツ
ジョーダン スポーツ メンズ Dri-FIT Y2K ショートパンツ
リサイクル素材
ジョーダン スポーツ
メンズ Dri-FIT Y2K ショートパンツ
￥6,270
(税込)
ナイキ
ナイキ メンズ バスケットボール Tシャツ
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メンズ バスケットボール Tシャツ
￥6,380
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ナイキ スタンダード イシュー
ナイキ スタンダード イシュー メンズ Dri-FIT ウーブン バスケットボールパンツ
ナイキ スタンダード イシュー
メンズ Dri-FIT ウーブン バスケットボールパンツ
￥13,090
(税込)
ジャ
ジャ ジュニア クラブ フリース オーバーサイズド パーカー
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ジュニア クラブ フリース オーバーサイズド パーカー
￥7,260
(税込)
ジャ
ジャ ジュニア Dri-FIT バスケットボールショートパンツ
リサイクル素材
ジャ
ジュニア Dri-FIT バスケットボールショートパンツ
￥5,940
(税込)
ルカ・ドンチッチ
ルカ・ドンチッチ メンズ Dri-FIT ダイアモンド ショートパンツ
リサイクル素材
ルカ・ドンチッチ
メンズ Dri-FIT ダイアモンド ショートパンツ
￥6,799
(税込)
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エイジャ
エイジャ イジャ ウィルソン ウィメンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボールショートパンツ
リサイクル素材
エイジャ
イジャ ウィルソン ウィメンズ ナイキ Dri-FIT バスケットボールショートパンツ
￥7,599
(税込)
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ジョーダン
ジョーダン AJ3 トゥルーブルー メッセンジャーバッグ (3L)
新着
ジョーダン
AJ3 トゥルーブルー メッセンジャーバッグ (3L)
￥6,600
(税込)
ジョーダン スポーツ
ジョーダン スポーツ バックパック (32.9L)
ベストセラー
ジョーダン スポーツ
バックパック (32.9L)
￥13,200
(税込)
ジョーダン
ジョーダン ジュニア Dri-FIT ダイヤモンド スポーツ ショートパンツ
ジョーダン
ジュニア Dri-FIT ダイヤモンド スポーツ ショートパンツ
￥4,799
(税込)
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ブック スタンダード イシュー
ブック スタンダード イシュー メンズ ショートパンツ
ブック スタンダード イシュー
メンズ ショートパンツ
￥13,999
(税込)
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ジョーダン
ジョーダン エア ジョーダン 4 ツアーイエロー クロスボディ バッグ (2L)
ジョーダン
エア ジョーダン 4 ツアーイエロー クロスボディ バッグ (2L)
￥6,600
(税込)
ジョーダン
ジョーダン ジュニア プリント メッシュ テーピング ショートパンツ
ジョーダン
ジュニア プリント メッシュ テーピング ショートパンツ
￥5,999
(税込)
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ナイキ
ナイキ メンズ Dri-FIT 21cm バスケットボールショートパンツ
リサイクル素材
ナイキ
メンズ Dri-FIT 21cm バスケットボールショートパンツ
￥4,699
(税込)
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ジョーダン
ジョーダン リトルキッズ タイダイ メッシュ ショートパンツ
ジョーダン
リトルキッズ タイダイ メッシュ ショートパンツ
￥4,799
(税込)
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コービー
コービー ジュニア バスケットボールショートパンツ
コービー
ジュニア バスケットボールショートパンツ
￥5,599
(税込)
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レブロン ジェームズ ロサンゼルス レイカーズ シティ エディション
レブロン ジェームズ ロサンゼルス レイカーズ シティ エディション メンズ ナイキ Dri-FIT NBA スウィングマン ジャージー
リサイクル素材
レブロン ジェームズ ロサンゼルス レイカーズ シティ エディション
メンズ ナイキ Dri-FIT NBA スウィングマン ジャージー
￥13,999
(税込)
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ジョーダン
ジョーダン エア レイド ウォレット
ジョーダン
エア レイド ウォレット
￥2,999
(税込)
セール価格
ブック スタンダード イシュー
ブック スタンダード イシュー メンズ ブラッシュド パンツ
ブック スタンダード イシュー
メンズ ブラッシュド パンツ
￥12,499
(税込)
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ナイキ スタンダード イシュー
ナイキ スタンダード イシュー メンズ Therma-FIT 起毛 オープンヘム バスケットボールパンツ
リサイクル素材
ナイキ スタンダード イシュー
メンズ Therma-FIT 起毛 オープンヘム バスケットボールパンツ
￥10,599
(税込)
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コービー
コービー メンズ バスケットボールショートパンツ
リサイクル素材
コービー
メンズ バスケットボールショートパンツ
￥14,499
(税込)
セール価格
ジョーダン
ジョーダン メンズ フライト コットン コア ボクサーブリーフ (3枚)
ジョーダン
メンズ フライト コットン コア ボクサーブリーフ (3枚)
￥5,099
(税込)
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ジョーダン
ジョーダン ベビー ツーピース フェスティバル タイダイ ショートパンツ セット
ジョーダン
ベビー ツーピース フェスティバル タイダイ ショートパンツ セット
￥5,299
(税込)
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レブロン
レブロン メンズ ナイキ パンツ
リサイクル素材
レブロン
メンズ ナイキ パンツ
￥15,299
(税込)
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コービー
コービー ジュニア Dri-FIT マックス90 Tシャツ
コービー
ジュニア Dri-FIT マックス90 Tシャツ
￥3,899
(税込)
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ルカ
ルカ メンズ Tシャツ
ルカ
メンズ Tシャツ
￥3,799
(税込)
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ジョーダン
ジョーダン ジュニア ジャンプマン スウッシュ インターセクション Tシャツ
ジョーダン
ジュニア ジャンプマン スウッシュ インターセクション Tシャツ
￥3,399
(税込)
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コービー
コービー メンズ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
コービー
メンズ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
￥6,499
(税込)
セール価格
ジョーダン
ジョーダン ジュニア タイダイ メッシュ ショートパンツ
ジョーダン
ジュニア タイダイ メッシュ ショートパンツ
￥5,399
(税込)
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メンフィス グリズリーズ アイコン エディション
メンフィス グリズリーズ アイコン エディション メンズ ナイキ Dri-FIT NBA スウィングマン ジャージー
リサイクル素材
メンフィス グリズリーズ アイコン エディション
メンズ ナイキ Dri-FIT NBA スウィングマン ジャージー
￥13,999
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コービー "Mamba Day"
コービー "Mamba Day" メンズ Dri-FIT マックス90 Tシャツ
コービー "Mamba Day"
メンズ Dri-FIT マックス90 Tシャツ
￥6,499
(税込)
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コービー "Lunar New Year"
コービー "Lunar New Year" ナイキ ウィンドランナー ジャケット
リサイクル素材
コービー "Lunar New Year"
ナイキ ウィンドランナー ジャケット
￥23,599
(税込)
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ジョーダン エッセンシャル
ジョーダン エッセンシャル ジュニア Dri-FIT ブラジル メッシュ ダイヤモンド ショートパンツ
ジョーダン エッセンシャル
ジュニア Dri-FIT ブラジル メッシュ ダイヤモンド ショートパンツ
￥5,999
(税込)
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ステフィン カリー ゴールデンステート ウォリアーズ シティ エディション
ステフィン カリー ゴールデンステート ウォリアーズ シティ エディション メンズ ナイキ NBA スウィングマン ジャージー
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ステフィン カリー ゴールデンステート ウォリアーズ シティ エディション
メンズ ナイキ NBA スウィングマン ジャージー
￥13,999
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ナイキ
ナイキ メンズ バスケットボール Tシャツ
ナイキ
メンズ バスケットボール Tシャツ
(税込)
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ジョーダン
ジョーダン ジュニア Dri-FIT ダイヤモンド ウーブン ショートパンツ
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ジュニア Dri-FIT ダイヤモンド ウーブン ショートパンツ
￥5,399
(税込)
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ナイキ スタンダード イシュー
ナイキ スタンダード イシュー メンズ Dri-FIT スリーブレス バスケットボールトップ
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メンズ Dri-FIT スリーブレス バスケットボールトップ
(税込)
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ナイキ
ナイキ メンズ Dri-FIT 21cm バスケットボールショートパンツ
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ナイキ
メンズ Dri-FIT 21cm バスケットボールショートパンツ
￥4,699
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ジョーダン
ジョーダン リトルキッズ タイダイ メッシュ ショートパンツ
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リトルキッズ タイダイ メッシュ ショートパンツ
￥4,799
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コービー
コービー ジュニア バスケットボールショートパンツ
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ジュニア バスケットボールショートパンツ
￥5,599
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レブロン ジェームズ ロサンゼルス レイカーズ シティ エディション
レブロン ジェームズ ロサンゼルス レイカーズ シティ エディション メンズ ナイキ Dri-FIT NBA スウィングマン ジャージー
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レブロン ジェームズ ロサンゼルス レイカーズ シティ エディション
メンズ ナイキ Dri-FIT NBA スウィングマン ジャージー
￥13,999
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ジョーダン
ジョーダン エア レイド ウォレット
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エア レイド ウォレット
￥2,999
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ブック スタンダード イシュー
ブック スタンダード イシュー メンズ ブラッシュド パンツ
ブック スタンダード イシュー
メンズ ブラッシュド パンツ
￥12,499
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ナイキ スタンダード イシュー
ナイキ スタンダード イシュー メンズ Therma-FIT 起毛 オープンヘム バスケットボールパンツ
リサイクル素材
ナイキ スタンダード イシュー
メンズ Therma-FIT 起毛 オープンヘム バスケットボールパンツ
￥10,599
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コービー
コービー メンズ バスケットボールショートパンツ
リサイクル素材
コービー
メンズ バスケットボールショートパンツ
￥14,499
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ジョーダン
ジョーダン メンズ フライト コットン コア ボクサーブリーフ (3枚)
ジョーダン
メンズ フライト コットン コア ボクサーブリーフ (3枚)
￥5,099
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ジョーダン
ジョーダン ベビー ツーピース フェスティバル タイダイ ショートパンツ セット
ジョーダン
ベビー ツーピース フェスティバル タイダイ ショートパンツ セット
￥5,299
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レブロン
レブロン メンズ ナイキ パンツ
リサイクル素材
レブロン
メンズ ナイキ パンツ
￥15,299
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コービー
コービー ジュニア Dri-FIT マックス90 Tシャツ
コービー
ジュニア Dri-FIT マックス90 Tシャツ
￥3,899
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ルカ
ルカ メンズ Tシャツ
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￥3,799
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ジョーダン
ジョーダン ジュニア ジャンプマン スウッシュ インターセクション Tシャツ
ジョーダン
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￥3,399
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コービー
コービー メンズ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
コービー
メンズ Dri-FIT バスケットボール Tシャツ
￥6,499
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ジョーダン
ジョーダン ジュニア タイダイ メッシュ ショートパンツ
ジョーダン
ジュニア タイダイ メッシュ ショートパンツ
￥5,399
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メンフィス グリズリーズ アイコン エディション
メンフィス グリズリーズ アイコン エディション メンズ ナイキ Dri-FIT NBA スウィングマン ジャージー
リサイクル素材
メンフィス グリズリーズ アイコン エディション
メンズ ナイキ Dri-FIT NBA スウィングマン ジャージー
￥13,999
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コービー "Mamba Day"
コービー "Mamba Day" メンズ Dri-FIT マックス90 Tシャツ
コービー "Mamba Day"
メンズ Dri-FIT マックス90 Tシャツ
￥6,499
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コービー "Lunar New Year"
コービー "Lunar New Year" ナイキ ウィンドランナー ジャケット
リサイクル素材
コービー "Lunar New Year"
ナイキ ウィンドランナー ジャケット
￥23,599
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ジョーダン エッセンシャル
ジョーダン エッセンシャル ジュニア Dri-FIT ブラジル メッシュ ダイヤモンド ショートパンツ
ジョーダン エッセンシャル
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￥5,999
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ステフィン カリー ゴールデンステート ウォリアーズ シティ エディション
ステフィン カリー ゴールデンステート ウォリアーズ シティ エディション メンズ ナイキ NBA スウィングマン ジャージー
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ステフィン カリー ゴールデンステート ウォリアーズ シティ エディション
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ジョーダン ジュニア Dri-FIT ダイヤモンド ウーブン ショートパンツ
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ナイキ スタンダード イシュー
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Nikeのバスケットボールウェアを着こなして、コートで存在感をアピールしよう。Dri-FITテクノロジーなどの画期的な機能が肌の表面から汗を逃がし、コートの中でも外でも、さらりと快適な状態が持続します。メンズウィメンズボーイズガールズ用のバスケットボールウェアをチェックして、ショートパンツシャツなど、さまざまなアイテムをチョイス。仕上げに、Nikeのバスケットボールシューズを選んでスタイルを完成させよう。