カーディオ vs. HIIT（高負荷トレーニング)：両者のメリットとは

カーディオ（持続的な有酸素運動）

従来のカーディオは、心拍数を中程度の持続可能な負荷で保ちます。通常、最大心拍数（MHR）の50〜80％が目安です。このような持続的なカーディオは、30〜90分程度の比較的長い時間行うことが多いです。

代表的なカーディオには次のようなものがあります。

サイクリング

ジョギングまたはランニング

ウォーキング

水泳

エリプティカルトレーニング

有酸素運動では、酸素を使って脂肪や炭水化物をエネルギーに分解します。酸素が十分に供給されるため、乳酸が急速に蓄積しにくく、長時間運動を続けやすくなります。

HIIT（高負荷インターバルトレーニング）

HIITは無酸素性の運動で、最大心拍数の約80〜95％まで負荷を上げます。この負荷では長時間の継続が難しいため、短いインターバルで行います。

一般的なHIITの構成は次の通りです。

10〜30秒の非常に高い負荷の運動

その後、短い回復時間

ほぼどんなカーディオワークアウトもHIITにできます。例としては次のようなものがあります。

短距離走

フィットネスバイクまたはアサルトバイク

ローイング

全身サーキットトレーニング（腕立て伏せ、スクワット、バイシクル クランチなど）

HIITは酸素が十分に供給されない状態で行われるため、体は解糖系に頼り、筋肉に蓄えられたグリコーゲンを分解してATPを生成します。この過程で乳酸が生成され、筋肉の焼けるような感覚や疲労が生じ、休息を必要とする原因になります。

アフターバーン効果（EPOC）

HIITは大きな酸素不足を生みます。これは「運動後過剰酸素消費（EPOC）」と呼ばれます。この「アフターバーン効果」には次のような特徴があります。

ワークアウト後も酸素需要が高い状態が続く

回復中の代謝率が高いまま維持される

運動後もカロリー燃焼が続く

これが、減量においてHIITとカーディオのどちらが良いかという議論が頻繁に出る理由の1つです。