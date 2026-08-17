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バスケットボール
ナイキのバスケットボールシューズ、ウェア、アクセサリー＆ギアは、最高のプレイを引き出すべくデザインされています。ウェアは、ゲーム中、汗を逃してさらりと快適な着用感を保つDri-FIT素材を採用。また、最先端のバスケットボールシューズは、革新的なハイパーフューズ製法とFlywireによって軽量化かつ強化され、ガードと安定性を高めます。お気に入りのチームやトッププレイヤーにインスパイアされたコレクションをチェックしたり、NIKE BY YOUでカスタマイズしてオリジナルな1足を作ろう。