バスケットボール

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Nike G.T. カット 4 "Cade Cunningham" EP バスケットボールシューズ
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ジャ 4 "Mission Rise" EP
ジャ 4 "Mission Rise" EP バスケットボールシューズ
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ジャ 4 EP "Nightmare"
ジャ 4 EP "Nightmare" バスケットボールシューズ
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ジャ 4 "Nightmare"
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ヤニス フリーク 8 LE EP
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ヤニス イモータリティ 5
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A'Two "Pinkies Up" EP エイジャ ウィルソン バスケットボールシューズ
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ブック 2 "WNBA 30th" EP
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コービー "Draft Pack" メンズ バスケットボール Tシャツ
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ジョーダン エアー シリーズ 2 "WNBA"
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ナイキのバスケットボールシューズ、ウェア、アクセサリー＆ギアは、最高のプレイを引き出すべくデザインされています。ウェアは、ゲーム中、汗を逃してさらりと快適な着用感を保つDri-FIT素材を採用。また、最先端のバスケットボールシューズは、革新的なハイパーフューズ製法とFlywireによって軽量化かつ強化され、ガードと安定性を高めます。お気に入りのチームやトッププレイヤーにインスパイアされたコレクションをチェックしたり、NIKE BY YOUでカスタマイズしてオリジナルな1足を作ろう。