マメを潰したくなるかもしれないが、よほど大きい場合や痛みを伴う場合以外、潰すのは避けた方がよいとベリーは言う。 「マメは、バクテリアの侵入を防ぐ体の自然な保護クッションの役割を果たします。 すぐに潰してしまうと感染症にかかるリスクが高まります」。さらにクーニャは「マメが小さく、痛みを感じないのであれば、そのまま放置して自然に治るのを待ちましょう」と付け加える。

しかし、ベリーによれば、大きな不快感が生じたり、破裂しそうな部位にマメがあるのであれば、安全に水を抜いてもOKだ。 その場合は次の手順に従って行おう。

マメのある場所をきれいにする。「石鹸と水、または消毒液で、手とマメをよく洗います」（クーニャ） 針を滅菌する。「消毒用アルコールを使用して、針やピンを消毒します」（クーニャ） マメに穴をあける。 「マメの縁をそっと突いて、皮膚の表面を傷つけずに液体を外に出せるようにします」（クーニャ） 皮膚は剥がさない。「マメのあった部位の皮膚をそのまま残し、その下にあるむき出しになった敏感な部分を保護することで、感染症のリスクを減らせます」（クーニャ） マメを軽く押しながら水を抜く。「清潔なティッシュペーパーやガーゼを使って、皮膚を剥がさずに液体をやさしく押し出します」（クーニャ） 抗生物質が入った軟膏を塗る。「抗生物質が入った軟膏で患部を保護し、清潔な包帯やガーゼなどで覆います」（クーニャ）

マメがすぐに潰れそうな場合は、マメ用の絆創膏やモールスキンで衝撃から守り、それ以上の摩擦を防ぐことをベリーはすすめている。

「すでにマメが潰れていたら、石鹸と水を使ってやさしく洗ってください」と言うのはベリーだ。 消毒用アルコールや過酸化水素水は、回復のプロセスを遅らせる可能性があるので使用を避け、 「抗生物質が入った軟膏やワセリンを塗って、滅菌包帯でマメを覆いましょう」と付け加える。 重要なのは、感染症を防ぐために、皮膚の表面は絶対に触らないこと。