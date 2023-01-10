医師が推奨する、膝の痛みに効果のあるエクササイズ4種

足を使った移動で、膝はとても重要な役割を担う。すぐに座ったり立ったりできるのも膝のおかげだ。 この複雑な関節に痛みを感じてしまう人のため、膝の痛みを和らげてくれるエクササイズをいくつかご紹介しよう。

「膝の痛みは、最もありがちな関節痛のひとつ」と話すのは、スポーツ医学専門家のマイケル・ガーハート（シダーズ・シナイ・ケルラン・ジョーブ・インスティテュート整形外科医）だ。 けがの後や運動の後に、膝の痛みが突然始まることもある。 かと思えば、ゆっくりと痛みに発展し、徐々に悪化する場合もある。

膝の痛みに対処している人が、できるだけ早くその痛みを消し去りたいと思うのは当然のこと。 適切な診断を受け、早期回復を目指して治療計画を立てるように医師は勧める。膝の痛みに効く運動を指示する場合もある。 つまり診断に基づいた運動が、調子を取り戻す助けになることもあるのだ。 膝の痛みに関する基礎知識と、痛みの緩和に効果のあるエクササイズをチェックしよう。