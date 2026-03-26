長期休養後にランニングを再開するためのヒント

ランニングをしなかったブランク期間が数か月前だったとしても、数年前だったとしても、ランニングを再開することは簡単なことではない。再開後、最初のランニングのために靴ひもを締めるとき、気が重く感じる場合だってあるが、そんな必要はないとNike Runningグローバルヘッドコーチのクリス・ベネットは語る。「初めてのランで難しいこと、それはゴールすることではなく、スタートすることでしょう。いったん始めてしまえば、あとはすべて楽になるはずです。」

ベネットコーチが、初めてのランに役立つ実用的なアドバイスを伝授。自分のメンタルを操る秘訣も手に入れよう。