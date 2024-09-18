どんなシーンでも活躍するNikeおすすめのトラックスーツ

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流行に左右されない定番スタイル。

最終更新日：2024年9月18日
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日々活躍するNikeおすすめのトラックスーツ

上質なトラックスーツのような、快適さも洗練さも叶うスポーツウェアはなかなか見当たらない。ベストなスタイルとセンスを放つ、とっておきのトラックスーツなら、ハードなワークアウトや近所での散歩など、あらゆるシーンで活躍する。

Nikeのトラックスーツは、上質な素材を使用した高品質なデザイン。長く使えて、フィールドでもちょっとした外出でも、あらゆるアクティビティに対応しながら選択肢も豊富。タフなフィットネス計画用の速乾素材のウェアから、休日を楽しむための心地よいフリースまで揃っている。さらにうれしいことに、Nikeのトラックスーツは汎用性が高く、シーンにかかわらず着用できる。

つまるところ、理想のトラックスーツとは、着る人のニーズやスタイルにぴったりマッチするもの。カジュアルなトラックスーツを探している人も、スポーツ用トラックスーツを探している人も、その中間を求めているという人も、Nikeにおまかせ。おすすめ商品をゲットしてトラックスーツスタイルをレベルアップさせよう。

日々活躍するNikeおすすめのトラックスーツ

おすすめのカジュアルトラックスーツ

のんびりと過ごす日には、ムードにマッチするトラックスーツが欠かせない。ジョーダンブルックリンフリースは、外側は滑らかで内側はとても心地よい肌触り。スタイルを損なうことなく、一日中パジャマを着ている感覚で暖かく過ごせる。適度なボリュームのフリース素材を使用したパーカーは、重さを感じさせずにゆったりとフィット。フロントポケットは十分な容量で、スマートフォンを収納したり、手を入れて温めたりするのに便利だ。パンツの裾は、お気に入りのシューズにタックインしてもいいし、ルーズに重ねてもいい。また、その日の気分に合わせてドローコードでパンツのフィット感を調節できる。

日々活躍するNikeおすすめのトラックスーツ

おすすめのブラックトラックスーツ

まさに定番と言えるブラックのトラックスーツだが、コーデの幅は広い。オーバーサイズのジップアップパーカーとお揃いのゆとりのあるボトムスで流行りのスタイルにしたり、時代を超えて愛されてきた上質なビンテージシルエットで定番スタイルに仕上げたり。Nikeはブラックのトラックスーツを豊富に取り揃えている。速乾素材と高機能なテクノロジーを採用した、ストリートウェアスタイルのSportswearライン。厚手のフリース素材を使用した高品質のJordan Wordmark。どれを選んでも、際立つオールブラックスタイルが完成する。

日々活躍するNikeおすすめのトラックスーツ

おすすめのフリーストラックスーツ

フリースのトラックスーツとなるとかなりの選択肢があるが、Nike Tech Fleeceは、軽量性、保温性、通気性に優れ、幅広いシーンで活躍する。画期的な構造により、熱をこもらせることなく保温性を発揮。全体が滑らかな肌触りで、ジムでのトレーニングだけでなく日々の生活でも心地よく着用できる。Windrunnerシリーズのパーカーはジッパー開閉式で、ゆったりとしたフィット感の重ね着しやすいデザイン。ジッパー付きのポケットを備え、鍵やスマートフォンなどの必需品の収納にも便利だ。ぴったりしたフィット感のジョガーと合わせれば、スタイリッシュでスポーティーなシルエットに。

日々活躍するNikeおすすめのトラックスーツ

おすすめのスポーツ用トラックスーツ

鍛えたいときに頼りになるのがNikeのDri-FIT。汗を逃がす画期的なテクノロジーで、ハードなワークアウト中も涼しくさらりとした状態をキープできる。しっかりとした構造のクルーネックは、トレーニングに集中してもスタイルが崩れないうえ、着脱が簡単。お揃いのジョガーは先細りのテーパードシルエットで通気性に優れ、ダッシュやスクワットに最適だ。ワークアウトの時に限らず休日にも着用できる、まさに万能なスタイルだ。

文：コリン・ミラー

公開日：2024年9月16日

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