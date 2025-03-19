疲労をためずにもっと長く走るには

前述のどの方法を選ぶにしても、すぐに疲れることなく長く走れるようになるためには、自覚的運動強度（RPE）を理解することが重要だ。これをしっかり把握することにより、トレーニングの序盤で無理に速く走りすぎるのを防ぐことができる。

「一般的なRPEスケールは1から10までですが、6から20までのものもあります」とレイは言う。 「ほとんどのランナーやインストラクターは1から10までのスケールを使います。1は非常に軽い運動であるのに対し、10は最大限までの運動を表すもので、より直感的に理解できるからです」

基本的に、RPEスケールは次のように分類される。

1～4：軽い運動強度。会話ができる程度

4～6：中程度の運動強度。会話はできるが、呼吸が荒くなる

6～9：中～高程度の運動強度。この範囲内のランニングは難易度が高く、短く速い呼吸になる

9～10：最大限の運動強度

持久力を高めるトレーニングでは、RPE3～6前後のペースで走ることをレイとボールはすすめている。 「低負荷から中程度の負荷を目指すことで、ランニングの後半に向けて余力を残しておけます」とレイは言う。 「なるべく3に近い強度を維持することをおすすめしますが、中にはそれを超えずに走るのが難しいランナーもいるでしょう」

長時間走るほど、RPEが上がるにつれてスピードが低下する可能性があることを覚えておこう。それは全く問題ない。 一定時間にわたって同じペースを維持しようとすると、体に負荷がかかり始めるのは自然なこと。 「大事なのは、最初のうちは自分のペースで、RPEの上昇をできるだけ遅らせることです」

1週間の走行距離を伸ばすのなら、10％ずつ増やすだけでよいと、ボールは付け加える。 「たとえば先週15マイル走ったとしたら、次の週は1.5マイルだけ増やすのです」

スピード練習をトレーニングのルーティンに組み込みたいなら、ヒルワークアウトやインターバルトレーニングがおすすめだ。そのときの強度はRPE6～8が目安だとボールは言う。