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バスケットシューズ

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Nike G.T. カット 4 "Cade Cunningham" EP
Nike G.T. カット 4 "Cade Cunningham" EP バスケットボールシューズ
新着
Nike G.T. カット 4 "Cade Cunningham" EP
バスケットボールシューズ
￥29,700
(税込)
レブロン 23 PER EP
レブロン 23 PER EP バスケットボールシューズ
新着
レブロン 23 PER EP
バスケットボールシューズ
￥29,700
(税込)
サブリナ 4 EP
サブリナ 4 EP バスケットボールシューズ
新着
サブリナ 4 EP
バスケットボールシューズ
￥15,730
(税込)
ブック 2 "Camo" EP
ブック 2 "Camo" EP メンズ バスケットボール シューズ
ブック 2 "Camo" EP
メンズ バスケットボール シューズ
￥16,830
(税込)
KD19 EP
KD19 EP バスケットボールシューズ
近日発売
KD19 EP
バスケットボールシューズ
￥18,150
(税込)
ジャ 4 "Mission Rise" EP
ジャ 4 "Mission Rise" EP バスケットボールシューズ
完売
ジャ 4 "Mission Rise" EP
バスケットボールシューズ
￥15,730
(税込)
ジャ 4 "Nightmare"
ジャ 4 "Nightmare" ジュニア バスケットボールシューズ
近日発売
ジャ 4 "Nightmare"
ジュニア バスケットボールシューズ
￥13,200
(税込)
ヤニス フリーク 8 LE EP
ヤニス フリーク 8 LE EP バスケットボールシューズ
近日発売
ヤニス フリーク 8 LE EP
バスケットボールシューズ
￥14,630
(税込)
ヤニス イモータリティ 5
ヤニス イモータリティ 5 ジュニア バスケットボールシューズ
近日発売
ヤニス イモータリティ 5
ジュニア バスケットボールシューズ
￥9,020
(税込)
A'Two "Pinkies Up" EP
A'Two "Pinkies Up" EP エイジャ ウィルソン バスケットボールシューズ
A'Two "Pinkies Up" EP
エイジャ ウィルソン バスケットボールシューズ
￥16,830
(税込)
ナイキ S.T. グロー EP
ナイキ S.T. グロー EP バスケットボールシューズ
ナイキ S.T. グロー EP
バスケットボールシューズ
￥11,330
(税込)
コービー 3 プロトロ
コービー 3 プロトロ バスケットボールシューズ
ベストセラー
コービー 3 プロトロ
バスケットボールシューズ
￥28,600
(税込)
サブリナ 4 By You
サブリナ 4 By You カスタム バスケットボールシューズ
カスタマイズ
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サブリナ 4 By You
カスタム バスケットボールシューズ
￥21,450
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ブック 2 SE EP
ブック 2 SE EP メンズ バスケットボール シューズ
ベストセラー
ブック 2 SE EP
メンズ バスケットボール シューズ
￥18,150
(税込)
コービー 9 エリート LOW EM プロトロ
コービー 9 エリート LOW EM プロトロ バスケットボールシューズ
ベストセラー
コービー 9 エリート LOW EM プロトロ
バスケットボールシューズ
￥26,950
(税込)
コービー 9 LOW プロトロ
コービー 9 LOW プロトロ バスケットボールシューズ
ベストセラー
コービー 9 LOW プロトロ
バスケットボールシューズ
￥26,950
(税込)
ジャ 3 By You
ジャ 3 By You カスタム バスケットボールシューズ
カスタマイズ
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カスタマイズ
ジャ 3 By You
カスタム バスケットボールシューズ
￥17,600
(税込)
A'Two By エイジャ ウィルソン
A'Two By エイジャ ウィルソン エイジャ ウィルソン カスタム バスケットボールシューズ
カスタマイズ
カスタマイズ
A'Two By エイジャ ウィルソン
エイジャ ウィルソン カスタム バスケットボールシューズ
￥22,550
(税込)
コービー 4 "Draft Pack"
コービー 4 "Draft Pack" ジュニア バスケットボールシューズ
ベストセラー
コービー 4 "Draft Pack"
ジュニア バスケットボールシューズ
￥15,620
(税込)
サブリナ 3 "WNBA 30th" EP
サブリナ 3 "WNBA 30th" EP バスケットボールシューズ
ベストセラー
サブリナ 3 "WNBA 30th" EP
バスケットボールシューズ
￥16,830
(税込)
ブック 2 "WNBA 30th" EP
ブック 2 "WNBA 30th" EP バスケットボールシューズ
ブック 2 "WNBA 30th" EP
バスケットボールシューズ
￥16,830
(税込)
ブック 2 "Sunburst" EP
ブック 2 "Sunburst" EP バスケットボールシューズ
ブック 2 "Sunburst" EP
バスケットボールシューズ
￥16,830
(税込)
ジョーダン トライアングル PF
ジョーダン トライアングル PF バスケットボールシューズ
ベストセラー
ジョーダン トライアングル PF
バスケットボールシューズ
￥18,480
(税込)
ルカ 5 "Ghost" PF
ルカ 5 "Ghost" PF バスケットボールシューズ
ルカ 5 "Ghost" PF
バスケットボールシューズ
￥17,050
(税込)
ルカ 77 PF
ルカ 77 PF バスケットボールシューズ
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ルカ 77 PF
バスケットボールシューズ
￥13,200
(税込)
ルカ5
ルカ5 バスケットボールシューズ
+3
ルカ5
バスケットボールシューズ
￥17,050
(税込)
ジョーダン エアー シリーズ 2 "WNBA"
ジョーダン エアー シリーズ 2 "WNBA" バスケットボールシューズ
ジョーダン エアー シリーズ 2 "WNBA"
バスケットボールシューズ
￥15,730
(税込)
テイタム 4 PF
テイタム 4 PF バスケットボールシューズ
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テイタム 4 PF
バスケットボールシューズ
￥16,500
(税込)
テイタム 4
テイタム 4 ジュニアシューズ
テイタム 4
ジュニアシューズ
￥11,550
(税込)
ジョーダン オールゲーム PF
ジョーダン オールゲーム PF バスケットボールシューズ
新着
ジョーダン オールゲーム PF
バスケットボールシューズ
￥11,000
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ジョーダン オール ゲーム
ジョーダン オール ゲーム ジュニア バスケットボールシューズ
新着
ジョーダン オール ゲーム
ジュニア バスケットボールシューズ
￥7,920
(税込)
ナイキ G.T. カット アカデミー 2 EP
ナイキ G.T. カット アカデミー 2 EP バスケットボールシューズ
ナイキ G.T. カット アカデミー 2 EP
バスケットボールシューズ
￥11,330
(税込)
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF バスケットボールシューズ
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF
バスケットボールシューズ
￥14,300
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ジョーダン エアー シリーズ 2 PF
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF バスケットボールシューズ
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF
バスケットボールシューズ
￥14,300
(税込)
ジャ 3 "Explorer" EP
ジャ 3 "Explorer" EP バスケットボールシューズ
ジャ 3 "Explorer" EP
バスケットボールシューズ
￥17,050
(税込)
ジャ 3 "Animal Pack" EP
ジャ 3 "Animal Pack" EP バスケットボールシューズ
ベストセラー
ジャ 3 "Animal Pack" EP
バスケットボールシューズ
￥15,950
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レブロン 23 "Shoe Bag" EP
レブロン 23 "Shoe Bag" EP バスケットボールシューズ
レブロン 23 "Shoe Bag" EP
バスケットボールシューズ
￥29,700
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レブロン 23 "Shoe Bag"
レブロン 23 "Shoe Bag" ジュニア バスケットボールシューズ
レブロン 23 "Shoe Bag"
ジュニア バスケットボールシューズ
￥20,900
(税込)
A'Two By You
A'Two By You エイジャ ウィルソン カスタム バスケットボールシューズ
カスタマイズ
+2
カスタマイズ
A'Two By You
エイジャ ウィルソン カスタム バスケットボールシューズ
￥22,550
(税込)
ナイキ ReactX リジュビネイト
ナイキ ReactX リジュビネイト メンズスライド
ベストセラー
ナイキ ReactX リジュビネイト
メンズスライド
￥9,460
(税込)
ナイキ ReactX リジュビネイト
ナイキ ReactX リジュビネイト ウィメンズスライド
ベストセラー
ナイキ ReactX リジュビネイト
ウィメンズスライド
￥9,460
(税込)
ナイキ ReactX リジュビネイト
ナイキ ReactX リジュビネイト メンズシューズ
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ベストセラー
ナイキ ReactX リジュビネイト
メンズシューズ
￥11,110
(税込)
ナイキ ReactX リジュビネイト
ナイキ ReactX リジュビネイト ウィメンズシューズ
ナイキ ReactX リジュビネイト
ウィメンズシューズ
￥10,450
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コービー 3 プロトロ
コービー 3 プロトロ バスケットボールシューズ
コービー 3 プロトロ
バスケットボールシューズ
￥29,700
(税込)
コービー 9 LOW EM
コービー 9 LOW EM ジュニア バスケットボールシューズ
ベストセラー
コービー 9 LOW EM
ジュニア バスケットボールシューズ
￥15,620
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レブロン ウィットネス 9 EP
レブロン ウィットネス 9 EP バスケットボールシューズ
レブロン ウィットネス 9 EP
バスケットボールシューズ
￥12,430
(税込)
ジョーダン ルカ 77 "Ghost"
ジョーダン ルカ 77 "Ghost" ジュニアシューズ
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ジョーダン ルカ 77 "Ghost"
ジュニアシューズ
￥9,680
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ルカ5
ルカ5 ジュニアシューズ
ルカ5
ジュニアシューズ
￥12,100
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ルカ 77 PF
ルカ 77 PF バスケットボールシューズ
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ルカ 77 PF
バスケットボールシューズ
￥13,200
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ルカ5
ルカ5 バスケットボールシューズ
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ルカ5
バスケットボールシューズ
￥17,050
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ジョーダン エアー シリーズ 2 "WNBA"
ジョーダン エアー シリーズ 2 "WNBA" バスケットボールシューズ
ジョーダン エアー シリーズ 2 "WNBA"
バスケットボールシューズ
￥15,730
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テイタム 4 PF
テイタム 4 PF バスケットボールシューズ
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テイタム 4 PF
バスケットボールシューズ
￥16,500
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テイタム 4
テイタム 4 ジュニアシューズ
テイタム 4
ジュニアシューズ
￥11,550
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ジョーダン オールゲーム PF
ジョーダン オールゲーム PF バスケットボールシューズ
新着
ジョーダン オールゲーム PF
バスケットボールシューズ
￥11,000
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ジョーダン オール ゲーム
ジョーダン オール ゲーム ジュニア バスケットボールシューズ
新着
ジョーダン オール ゲーム
ジュニア バスケットボールシューズ
￥7,920
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ナイキ G.T. カット アカデミー 2 EP
ナイキ G.T. カット アカデミー 2 EP バスケットボールシューズ
ナイキ G.T. カット アカデミー 2 EP
バスケットボールシューズ
￥11,330
(税込)
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF バスケットボールシューズ
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF
バスケットボールシューズ
￥14,300
(税込)
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF バスケットボールシューズ
ジョーダン エアー シリーズ 2 PF
バスケットボールシューズ
￥14,300
(税込)
ジャ 3 "Explorer" EP
ジャ 3 "Explorer" EP バスケットボールシューズ
ジャ 3 "Explorer" EP
バスケットボールシューズ
￥17,050
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ジャ 3 "Animal Pack" EP
ジャ 3 "Animal Pack" EP バスケットボールシューズ
ベストセラー
ジャ 3 "Animal Pack" EP
バスケットボールシューズ
￥15,950
(税込)
レブロン 23 "Shoe Bag" EP
レブロン 23 "Shoe Bag" EP バスケットボールシューズ
レブロン 23 "Shoe Bag" EP
バスケットボールシューズ
￥29,700
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レブロン 23 "Shoe Bag"
レブロン 23 "Shoe Bag" ジュニア バスケットボールシューズ
レブロン 23 "Shoe Bag"
ジュニア バスケットボールシューズ
￥20,900
(税込)
A'Two By You
A'Two By You エイジャ ウィルソン カスタム バスケットボールシューズ
カスタマイズ
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カスタマイズ
A'Two By You
エイジャ ウィルソン カスタム バスケットボールシューズ
￥22,550
(税込)
ナイキ ReactX リジュビネイト
ナイキ ReactX リジュビネイト メンズスライド
ベストセラー
ナイキ ReactX リジュビネイト
メンズスライド
￥9,460
(税込)
ナイキ ReactX リジュビネイト
ナイキ ReactX リジュビネイト ウィメンズスライド
ベストセラー
ナイキ ReactX リジュビネイト
ウィメンズスライド
￥9,460
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ナイキ ReactX リジュビネイト
ナイキ ReactX リジュビネイト メンズシューズ
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ベストセラー
ナイキ ReactX リジュビネイト
メンズシューズ
￥11,110
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ナイキ ReactX リジュビネイト
ナイキ ReactX リジュビネイト ウィメンズシューズ
ナイキ ReactX リジュビネイト
ウィメンズシューズ
￥10,450
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コービー 3 プロトロ
コービー 3 プロトロ バスケットボールシューズ
コービー 3 プロトロ
バスケットボールシューズ
￥29,700
(税込)
コービー 9 LOW EM
コービー 9 LOW EM ジュニア バスケットボールシューズ
ベストセラー
コービー 9 LOW EM
ジュニア バスケットボールシューズ
￥15,620
(税込)
レブロン ウィットネス 9 EP
レブロン ウィットネス 9 EP バスケットボールシューズ
レブロン ウィットネス 9 EP
バスケットボールシューズ
￥12,430
(税込)
ジョーダン ルカ 77 "Ghost"
ジョーダン ルカ 77 "Ghost" ジュニアシューズ
+1
ジョーダン ルカ 77 "Ghost"
ジュニアシューズ
￥9,680
(税込)
ルカ5
ルカ5 ジュニアシューズ
ルカ5
ジュニアシューズ
￥12,100
(税込)

バスケットボールシューズ

科学技術の力も活用した、Nikeのバスケットボールシューズ。多くのバスケットボールシューズには、Hyperfuse構造、Flywireテクノロジー、Lunarlonクッショニングのほか、超軽量のサポートや衝撃吸収性を追求した技術など、さまざなテクノロジーが搭載されています。ハイトップからロートップ、ストリートからコートに適したスタイルまで、プロが愛用するシューズの中から、あなたの一足が見つかります。メンズウィメンズキッズ用のバスケットボールシューズをチェックしたら、プレースタイルに最適なシューズが見つかるNike Basketballシミュレーターを使ってゲームをレベルアップさせよう。