Hardlooptips om af te vallen

Wie af wil vallen, zal met een goeddoordacht hardloopschema en een gebalanceerd dieet snel succes boeken. Maar kijk wel uit, want je kunt tijdens je hardlooptraining om af te vallen de volgende valkuilen tegenkomen.

Meer tijd besteden aan work-outs, maar over het geheel minder bewegen

Dankzij je nieuwe hardloopschema zul je wekelijks meer tijd aan trainen besteden. Maar pas wel op dat je gedurende de dag niet minder actief wordt. Alle beweging buiten het sporten om, ook wel bekend als NEAT (non-exercise activity thermogenesis), is goed voor 60% van je totale calorieverbruik gedurende de dag.

De extra calorieën die je verbrandt door lopend naar de supermarkt te gaan, de trap in plaats van de lift te nemen en tijdens je werk pauzes in te lassen om even te staan of te wandelen, maken een groter verschil dan je denkt. Gebruik een activiteiten- of fitnessmonitor (fitness tracker) om ervoor te zorgen dat je ook buiten je training voldoende in beweging blijft.

Je tempo of loopafstand te snel opvoeren

De meeste mensen zijn supergemotiveerd tijdens hun eerste trainingsweken. Als gevolg daarvan probeer je je grenzen misschien te verleggen door sneller of langer te lopen dan in je hardloopschema staat aangegeven. Hierdoor zul je in eerste instantie meer calorieën verbranden, maar op de lange termijn kun je jezelf overtrainen of geblesseerd raken, waardoor het succes juist langer uitblijft. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat je opbrandt.

Een goede vuistregel is om de afstand of de tijd die je loopt met niet meer dan 10 procent per week te verhogen. Dus als je in de eerste week in totaal 10 aflegt, moet je de week daarna niet meer dan 11 kilometer lopen. En als je in de tweede week een duurloop van 5 kilometer doet, hou het dan in de derde week hooguit bij een kilometer of 6.

Steun van anderen onderschatten

Afvallen voelt misschien als iets heel persoonlijks – en dat is het natuurlijk ook wel. Als je mensen in je omgeving kunt vinden die je steunen, kunnen ze je net dat extra zetje geven dat je nodig hebt wanneer het even tegen zit. Zoek gelijkgestemden via internet of een plaatselijke hardloopgroep. Gebruik de Nike Run Club app om je work-outs bij te houden, je vrienden uit te dagen en motivatie op te doen. En help anderen om gemotiveerd te blijven, dan zul je zien dat je daardoor zelf ook enthousiast blijft en niet gedemotiveerd raakt.