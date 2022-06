Zeven spiergroepen die tijdens het hardlopen actief zijn

Een run volbrengen geeft een gevoel als geen ander. Je lichaam heeft hard gewerkt en door de aanmaak van de stof endorfine ervaar je de welbekende 'runner's high'. Maar welke spieren worden er nou precies aan het werk gezet tijdens je run? Doen de spieren in je onderlichaam al het werk, terwijl je voeten je naar je einddoel brengen? Of zijn het vooral de spieren in je bovenlichaam, terwijl je armen je voortstuwen? Het antwoord vind je hier.

Ons lichaam is gemaakt om te hardlopen

Mensen zijn de enige tweevoetige primaten. We staan rechtop, op twee benen. Hardlopen zit in ons DNA. We zijn geëvolueerd om te hardlopen. Volgens veel wetenschappers zijn we door de manier waarop ons lichaam is geëvolueerd zelfs de beste langeafstandslopers op de planeet. Al zijn we natuurlijk niet per se de snelste; een jachtluipaard ga je niet verslaan in een sprint. Maar onze looptechniek, samen met ons vermogen om door te zweten onze lichaamstemperatuur te reguleren, stelt ons in staat om lange afstanden te hardlopen.

Dus, door welke biomechanische aspecten zijn we zulke effectieve hardlopers? Welke spiergroepen worden tijdens het hardlopen getraind? En hoeveel spieren worden er gebruikt om te hardlopen?

De biomechanica van het hardlopen

De loopbeweging bestaat uit twee hoofdfasen, zoals beschreven in het toonaangevende onderzoek dat in 1998 door Gait & Posture werd gepubliceerd:

De steunfase, waarin je voet contact maakt met de ondergrond De zweeffase, waarin je voet geen contact maakt met de ondergrond

Samen vormen deze fasen de loopcyclus. Tijdens de steunfase maakt je voet contact met de ondergrond. Zodra je jouw voet optilt en naar voren beweegt, ga je over naar de zweeffase. Je lichaam beweegt door de lucht, zweeft als het ware, met beide voeten van de ondergrond af. Deze cyclus herhaalt zich tijdens het hardlopen en zorgt dat je vooruit beweegt.

Tijdens de verschillende fasen van de loopcyclus, worden verschillende spieren geactiveerd. Als je sneller wilt hardlopen of je techniek wilt verbeteren, is het nuttig om te begrijpen welke spieren je tijdens het hardlopen allemaal gebruikt.