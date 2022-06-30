Geniet van je maaltijd door intuïtief te eten

Volgens Harrison gaat de dieetcultuur veel verder dan diëten om af te vallen en klinkt de dieetcultuur zelfs door in de taal die we gebruiken voor gezonde voeding. "Instructies om alleen 'natuurlijke voeding' te eten en 'bewerkt' voedsel te vermijden klinken misschien verstandig, maar zelfs deze taal is al subtiele dieetcultuur."

Voor sommige mensen leidt het volgen van deze regels ertoe dat ze niet meer kunnen genieten van eten. Bij anderen kan het zelfs leiden tot problemen, zoals emotie-eten of een obsessie voor gezonde voeding. "Je vraagt je constant af of je eten wel gezond genoeg en natuurlijk is'", aldus Harrison. "Zo denken kan enorm frustreren en vermoeien, en uiteindelijk voel je je dan misschien nog slecht over jezelf ook omdat je het niet 'goed' zou doen."

Haar visie wordt gestaafd door onderzoeken waaruit blijkt dat diëten en jezelf bepaalde beperkingen opleggen uiteindelijk juist leiden tot gewichtstoename. (In een groot onderzoek uit 2007 van de UCLA bekeken onderzoekers 31 langlopende studies naar verschillende diëten. Ze ontdekten dat mensen bij elk dieet weer net zoveel aankwamen als ze waren afgevallen (of zelfs nog zwaarder werden) en vonden geen gezondheidsvoordelen.) Volgens Harrison komt dat omdat wanneer je jezelf verbiedt bepaalde dingen te eten, je daar uiteindelijk juist enorm naar gaat verlangen en er alleen maar door geobsedeerd raakt. En als het je dan niet lukt om het dieet vol te houden, ga je om biologische en psychologische redenen juist vaak te veel eten.

Bij intuïtief eten gooi je al deze regels overboord en heb je zelf de controle.

Als eerste kijk je óf en wat je wilt eten. Je stopt zodra je voelt dat je genoeg hebt gehad en vraagt jezelf af of er iets is waardoor je je meer voldaan zou kunnen voelen, aldus Harrison. Misschien ontdek je dat als je chips eet tijdens de lunch in plaats van een boterham, je een uur later alweer honger hebt. Maar je zou ook kunnen merken dat je behoefte aan zout eten juist is gestild en het gevoel hebben dat je jezelf beter kunt beheersen bij de volgende maaltijd of je tussendoortje.

Misschien denk je nu het enige waar ik blij van word, is alleen maar chips en taart eten. Harrison geeft toe dat zulke gedachten in het begin bij veel mensen door het hoofd spoken. "Je kunt de neiging krijgen om juist die dingen te gaan eten die je eerder niet van jezelf mocht, omdat ze niet gezond zijn. En alhoewel je trek in dat soort eten niet weg hoeft te gaan, komt die trek wel meer in balans doordat je ook trek krijgt in andere dingen." Soms is het chips en taart, op andere momenten is het weer fruit of groenten.

En juist die balans is heel gezond, zegt ze. Juist als je net als toen je nog klein was, intuïtief de juiste voeding eet in de hoeveelheden die je lichaam nodig heeft en je geniet van wat je eet. Dat is pas vooruitgang.