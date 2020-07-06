De vijf beste thuiswork-outs om nu te proberen

Zit je binnen en ben je toe aan beweging? Wij zetten je wel even flink aan het werk. Met deze uitgekiende thuiswork-outs, ontwikkeld, uitgevoerd en geliefd door onze Nike Master Trainers, heb je geen tot weinig apparatuur nodig en kom je helemaal aan je trekken.



Van krachtige circuittrainingen tot vetverbrandende HIIT, verkwikkende activaties en ontspannende flows: wij hebben trainingen van elk niveau voor je. Het enige lastige is kiezen met welke je wil beginnen ...