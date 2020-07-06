Geen sportschool, geen probleem: de vijf beste thuiswork-outs om nu te proberen
Coaching
Zit je binnen en ben je toe aan beweging? Wij zetten je wel even flink aan het werk. Met deze uitgekiende thuiswork-outs, ontwikkeld, uitgevoerd en geliefd door onze Nike Master Trainers, heb je geen tot weinig apparatuur nodig en kom je helemaal aan je trekken.
Van krachtige circuittrainingen tot vetverbrandende HIIT, verkwikkende activaties en ontspannende flows: wij hebben trainingen van elk niveau voor je. Het enige lastige is kiezen met welke je wil beginnen ...
Work-out 01
Quick Core Crush
Train je onderste, bovenste en schuine buikspieren met deze pittige combinatie van core-oefeningen — crunches, twists en planks — van 10 minuten.
Duur: 10 minuten
Niveau: beginner
Beste voor: kracht
Benodigdheden: mat/geen
Type: gebaseerd op duur
Duur: 10 minuten
Niveau: beginner
Beste voor: kracht
Benodigdheden: mat/geen
Type: gebaseerd op duur
Work-out 02
HIIT van 10 minuten: benen en core
Train je onderlichaam, core en cardio met deze efficiënte, snelle HIIT-work-out. Je kunt deze work-out doen als je weinig tijd hebt of als je je gebruikelijke sessie wilt verzwaren.
Duur: 10 minuten
Niveau: beginner
Beste voor: conditie
Benodigdheden: geen
Type: gebaseerd op duur
Duur: 10 minuten
Niveau: beginner
Beste voor: conditie
Benodigdheden: geen
Type: gebaseerd op duur
Work-out 03
Essential Restorative Yoga
Of je nu je spierpijn hebt op druk bent in je hoofd, deze herstellende flow is de perfecte manier om even wat gas terug te nemen. Blijf gefocust op je ademhaling voor de ultieme ontspanning na inspanning of stress.
Duur: 20 minuten
Niveau: beginner
Beste voor: mobiliteit
Benodigdheden: geen
Type: gebaseerd op duur
Duur: 20 minuten
Niveau: beginner
Beste voor: mobiliteit
Benodigdheden: geen
Type: gebaseerd op duur
Work-out 04
Tank Top Arms
Zet je schouders, biceps en triceps aan het werk met deze simpele maar doeltreffende work-out van 20 minuten voor het bovenlichaam. Doe 'm als losse sessie of combineer 'm met een core- of cardiowork-out om je hele lichaam te trainen.
Duur: 20 minuten
Niveau: gemiddeld
Beste voor: kracht
Benodigdheden: dumbbels
Type: gebaseerd op duur
Duur: 20 minuten
Niveau: gemiddeld
Beste voor: kracht
Benodigdheden: dumbbels
Type: gebaseerd op duur
Work-out 05
Werk van top tot teen
Wil je een pittige training voor je hele lichaam? Zoek dan niet verder. Bij deze intensieve sessie van 45 minuten die je gewoon in je woonkamer kunt doen, gebruik je je hele lichaam en verhoog je je hartslag. Het zijn allemaal oefeningen zonder materiaal, dus je hebt verder niks nodig.
Duur: 45 minuten
Niveau: gemiddeld
Beste voor: conditie
Benodigdheden: geen
Type: gebaseerd op duur
Duur: 45 minuten
Niveau: gemiddeld
Beste voor: conditie
Benodigdheden: geen
Type: gebaseerd op duur