Nike Blazer: old-school klassieker met een moderne twist
Al sinds de lancering in 1972 is de iconische Nike Blazer niet weg te denken uit het straatbeeld. De Nike Blazer begon als eenvoudige canvas high top en werd daarna talloze keren opnieuw uitgevonden, in allerlei kleuren en materialen. Eén ding is duidelijk – de schoen is sinds de introductie een regelrechte klassieker.
De comfortabele Nike Blazer Mid '77 met retro Swoosh combineert old-school basketbal met modern design. Gestikte overlays en zichtbaar foam op de tong zorgen voor een vintage look. De nieuwe kleuren en prints geven een eigentijdse uitstraling.
Met zo'n legendarisch design is het geen verrassing dat de Nike Blazer een populaire sneaker is onder skaters en sneakerheads. Synthetische en leren uppers zorgen voor meer slijtvastheid; dit is een schoen die je dag in dag uit kunt dragen. Omdat de buitenzool en tussenzool in elkaar overlopen, heeft de sneaker een gestroomlijnde look en is hij extra comfortabel en flexibel. De stevige, rubberen zolen met visgraatpatroon geven je grip bij iedere stap die je op de Nike Blazer '77 sneakers zet.