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Air Max sneakers en schoenen

Nike Air Max Plus By Nico Williams
Nike Air Max Plus By Nico Williams Customized schoenen
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Nike Air Max Plus By Nico Williams
Customized schoenen
€ 209,99
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herenschoenen
Nike Air Max Plus
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
+4
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Kinderschoenen
+5
Bestseller
Nike Air Max Plus
Kinderschoenen
€ 144,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Herenschoenen
+4
Nike Air Max 90
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Kleuterschoenen
Bestseller
Nike Air Max Plus
Kleuterschoenen
€ 104,99
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herenschoenen
+2
Bestseller
Nike Air Max Plus
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max Plus 3
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herenschoenen
+1
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Herenschoen
Nike Air Max 90
Herenschoen
€ 149,99
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Damesschoenen
+1
Nike Air Max Plus SE
Damesschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Kinderschoenen
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Kinderschoenen
€ 149,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damesschoenen
Net binnen
Nike Air Max 90
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max Koko
Nike Air Max Koko Sandalen voor dames
Nike Air Max Koko
Sandalen voor dames
€ 99,99
Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion'
Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion' Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max 95 Big Bubble 'Scorpion'
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Damesschoenen
Nike Air Max 90
Damesschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Kinderschoenen
+2
Nike Air Max 90 LTR
Kinderschoenen
€ 119,99
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Herenschoenen
Nike Air Max TL 2.5
Herenschoenen
€ 179,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen met reflecterende accenten
+4
Bestseller
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen met reflecterende accenten
€ 129,99
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Herenschoenen
Nike Air Max 90 Premium
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Herenschoenen
Nike Air Max 90
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Herenschoenen
Nike Air Max 90
Herenschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Golfschoenen
Nike Air Max 90 G
Golfschoenen
€ 159,99
Nike Air Max Plus VII
Nike Air Max Plus VII Herenschoenen
+1
Bestseller
Nike Air Max Plus VII
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion'
Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion' Herenschoenen
Nike Air Max Plus Premium 'Scorpion'
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Kleuterschoenen
Nike Air Max 90
Kleuterschoenen
€ 84,99
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Kleuterschoenen
+2
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Kleuterschoenen
€ 109,99
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herenschoenen
Nike Air Max Plus
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Herenschoenen
+3
Bestseller
Nike Air Max 90 Drift
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion'
Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion' Herenschoenen
Nike Air Max 90 Premium 'Scorpion'
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max 90 Premium
Herenschoenen
€ 149,99
Air Max 90 LTR
Air Max 90 LTR Herenschoenen
Air Max 90 LTR
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschoenen
Nike Air Max '95 G
Golfschoenen
€ 199,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Kinderschoenen
+5
Nike Air Max Moto 2K
Kinderschoenen
€ 109,99
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Kinderschoenen
Nike Air Max Fire
Kinderschoenen
€ 89,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
€ 139,99
Nike Air Max 90 SP
Nike Air Max 90 SP Herenschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike Air Max 90 SP
Herenschoenen
€ 149,99
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herenschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike Air Max 95 Big Bubble
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max III
Nike Air Max III Herenschoenen
Release in SNKRS
Nike Air Max III
Herenschoenen
€ 159,99
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Kinderschoenen
+4
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Kinderschoenen
€ 149,99
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Kleuterschoenen
Nike Air Max Fire
Kleuterschoenen
€ 74,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Kleuterschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Kleuterschoenen
€ 84,99
Nike Air Max 95 Big Bubble Tech
Nike Air Max 95 Big Bubble Tech Herenschoenen
Nike Air Max 95 Big Bubble Tech
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max 95 Big Bubble 'OG'
Nike Air Max 95 Big Bubble 'OG' Herenschoenen
Nike Air Max 95 Big Bubble 'OG'
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Air Max Dn
Nike Air Max Dn Kinderschoenen
Nike Air Max Dn
Kinderschoenen
€ 134,99
Nike Air Max Phoenix
Nike Air Max Phoenix Kinderschoenen
Nike Air Max Phoenix
Kinderschoenen
€ 119,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
€ 129,99

Nike Air Max schoenen en sneakers: stoer én comfortabel

Geef elke stap extra veerkracht met je favoriete Air Max sneakers. Of je nu kiest voor de oldschool look van de Air Max 90 of voor chunky modellen met een futuristische uiterlijk: er is altijd een Air Max schoen die bij jouw stijl past.


Nike Air Max schoenen zijn oorspronkelijk ontworpen voor hardlopen. Het waren de eerste sportschoenen met zichtbare Air units in de zool. Zo konden sporters de Nike Air technologie niet alleen voelen, maar ook zien. De techniek werkt met samengeperste lucht voor superlichte demping, zodat het voelt alsof je op wolken loopt. Ga voor modellen met extra foam en oversized Air units in de hiel voor een heerlijk zacht loopgevoel.


Nike Air Max sneakers staan bekend om hun iconische wafelprofielzolen. Die zijn onlosmakelijk verbonden met de hardloopgeschiedenis van Nike. Ze zijn slijtvast, met optimale grip en een tijdloze look. Er zijn Air Max in allerlei stijlvolle en makkelijk te combineren kleuren, dus je favoriete paar sneakers zit er altijd tussen. We hebben effen modellen die overal bij passen en schoenen met coole kleuraccenten. En omdat premium schoenen in elke levensfase belangrijk zijn, hebben we ook Air Max in kindermaten. Zoals EasyOn schoenen voor de allerkleinsten, met elastische veters en klittenband waarmee ze hun sneakers zelf kunnen aantrekken.


Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Help ook mee en kies voor Air Max sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.