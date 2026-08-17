Nike Air Max schoenen en sneakers: stoer én comfortabel
Geef elke stap extra veerkracht met je favoriete Air Max sneakers. Of je nu kiest voor de oldschool look van de Air Max 90 of voor chunky modellen met een futuristische uiterlijk: er is altijd een Air Max schoen die bij jouw stijl past.
Nike Air Max schoenen zijn oorspronkelijk ontworpen voor hardlopen. Het waren de eerste sportschoenen met zichtbare Air units in de zool. Zo konden sporters de Nike Air technologie niet alleen voelen, maar ook zien. De techniek werkt met samengeperste lucht voor superlichte demping, zodat het voelt alsof je op wolken loopt. Ga voor modellen met extra foam en oversized Air units in de hiel voor een heerlijk zacht loopgevoel.
Nike Air Max sneakers staan bekend om hun iconische wafelprofielzolen. Die zijn onlosmakelijk verbonden met de hardloopgeschiedenis van Nike. Ze zijn slijtvast, met optimale grip en een tijdloze look. Er zijn Air Max in allerlei stijlvolle en makkelijk te combineren kleuren, dus je favoriete paar sneakers zit er altijd tussen. We hebben effen modellen die overal bij passen en schoenen met coole kleuraccenten. En omdat premium schoenen in elke levensfase belangrijk zijn, hebben we ook Air Max in kindermaten. Zoals EasyOn schoenen voor de allerkleinsten, met elastische veters en klittenband waarmee ze hun sneakers zelf kunnen aantrekken.
Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Help ook mee en kies voor Air Max sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.