Veel onderzoek heeft de afgelopen decennia de voordelen van hardlopen volgens een consistent schema aan het licht gebracht. Het kan bijvoorbeeld de cardiovasculaire gezondheid, hersenfuncties en zelfs stemmingsregulatie verbeteren. Maar is het ook mogelijk om van iets goeds te veel te krijgen? Is elke dag hardlopen slecht?

Net als bij elke vraag over sporten is het antwoord: dat hangt ervan af. Je algemene cardiorespiratoire conditie, de duur en intensiteit van je run en je herstelstrategieën spelen allemaal een rol bij de vraag of elke dag hardlopen zinvol is of niet. Voor veel mensen betekent dagelijks hardlopen overtrainen, wat een groter risico op overbelasting, blessures en vermoeidheid met zich meebrengt. Maar voor ervaren hardlopers met een goed programma en een vaste routine, kan elke dag hardlopen een gevoel van consistentie en vooruitgang geven.

Hoe weet je in welke groep je valt? Hier is een gids met de voor- en nadelen van elke dag hardlopen, zodat je kunt beslissen of je dagelijks gaat hardlopen of een paar rustdagen aan je routine toevoegt.