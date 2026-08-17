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Air Force 1 sneakers

Nike Air Force 1 '01
Nike Air Force 1 '01 Herenschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike Air Force 1 '01
Herenschoenen
€ 139,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoenen
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Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Damesschoen
Bestseller
Nike Air Force 1 Shadow
Damesschoen
€ 129,99
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Kinderschoenen
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Net binnen
Nike Air Force 1
Kinderschoenen
€ 99,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Kleuterschoenen
+6
Bestseller
Nike Force 1 Low
Kleuterschoenen
€ 69,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 139,99
Nike Air Force 1 '07 'Florette'
Nike Air Force 1 '07 'Florette' Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 'Florette'
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram®
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram® Herenschoenen
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram®
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Herenschoenen
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Herenschoenen
€ 139,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Net binnen
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07 Edge
Nike Air Force 1 '07 Edge Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 Edge
Herenschoenen
€ 129,99
Air Force 1 '07 LV8 'Denim'
Air Force 1 '07 LV8 'Denim' Herenschoenen
Bestseller
Air Force 1 '07 LV8 'Denim'
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 129,99
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Damesschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA'
Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA' Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8 'USA'
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
€ 129,99

Verleg je grenzen met Nike Air Force 1

De Air Force 1 was de eerste officiële basketbalschoen met Nike Air technologie. Sindsdien heeft hij een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Maar ondanks alle veranderingen blijft het iconische model trouw aan zijn roots, met het zachte en verende kussentje dat sneakergeschiedenis heeft geschreven.

De Air Force 1 is ontworpen voor een extra zetje bij een sprong naar de ring, maar de luchtcapsule zorgt ook buiten het basketbalveld voor lichtgewicht comfort. Ook door de padding bij de enkel en de tong lopen ze heerlijk, en het iconische cirkelpatroon onder de rubberzool zorgt voor duurzame grip. Geen wonder dat de Air Force 1 favoriet is bij sneakerfans.

Bekijk meer van de legendarische Air Force collectie, shop onze items voor heren, dames en kids, of ontwerp je eigen design met Air Force 1 By You.