Verleg je grenzen met Nike Air Force 1
De Air Force 1 was de eerste officiële basketbalschoen met Nike Air technologie. Sindsdien heeft hij een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Maar ondanks alle veranderingen blijft het iconische model trouw aan zijn roots, met het zachte en verende kussentje dat sneakergeschiedenis heeft geschreven.
De Air Force 1 is ontworpen voor een extra zetje bij een sprong naar de ring, maar de luchtcapsule zorgt ook buiten het basketbalveld voor lichtgewicht comfort. Ook door de padding bij de enkel en de tong lopen ze heerlijk, en het iconische cirkelpatroon onder de rubberzool zorgt voor duurzame grip. Geen wonder dat de Air Force 1 favoriet is bij sneakerfans.
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