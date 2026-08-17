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Danskleding voor dames: de kracht van beweging
Of je nu een passie hebt voor ballet, tapdansen of hiphop, de danscollectie voor dames van Nike is gemaakt om het beste in je naar boven te halen. Hier vind je kleding van professionele kwaliteit die je alle vrijheid geeft om erin te bewegen en te stretchen. We weten dat je naast bewegingsvrijheid ook ondersteuning nodig hebt. Daarom maken wij kleding met compressiepasvormen en schokabsorberende schoenen, ontworpen om je gewrichten en spieren te beschermen terwijl jij je grenzen opzoekt.
De warming-up en coolingdown zijn onmisbare onderdelen van de routine van elke danser. Daarom bevat het damesassortiment danskleding van Nike lichte en toch isolerende kleding voor gelaagde outfits. Zachte afwerkingen en thermische vezels houden je spieren warm aan het begin van je work-out. En als het warmer begint te worden, is er kleding met onze unieke Nike Dri-FIT technologie. Die voert zweet van je huid af, zodat het snel kan opdrogen en jij je kunt concentreren op je houding.
Dans is een eerbetoon aan de artistieke mogelijkheden van het menselijk lichaam, daarom is onze kleding ontworpen zonder poespas. Strakke, elegante modellen en aansluitende pasvormen helpen je om elke beweging tijdens het oefenen te beoordelen en perfectioneren. Als het tijd is om te oefenen of op te treden, kies dan voor kleuren die bij je muziek en stijl passen. Van klassieke en neutrale tinten die overal bij passen tot opvallende kleuren die een statement maken, bij Nike vind je danskleding die perfect bij je past.
Om de toekomst van onze planeet te beschermen, moeten we allemaal onze manier van werken en leven veranderen. Met het Nike Move to Zero initiatief timmeren we hard aan de weg van ons bedrijf naar een CO2-neutrale en afvalvrije productie. Waar mogelijk maken we ons dansassortiment voor dames van gerecyclede materialen, zoals polyestergaren afkomstig van oude plastic flessen. We maken ook gerecycled nylon van verschillende materialen, zoals oude tapijten en gebruikte visnetten. We hebben onze netto-nuldoelstelling nog niet bereikt, maar we komen er steeds dichterbij. Om met ons mee te doen, let je op het label 'Duurzame materialen'.