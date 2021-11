De beste sporttassen om te trainen

De banden van je sporttas zien er niet alleen maar mooi uit – ze hebben ook een functioneel doel. Zeker, je kunt een draagband van een sporttas zo over je schouder hangen, maar als je zware spullen een flink eind moet dragen, denk dan na over wat die belasting met je houding kan doen.

Volgens een klein onderzoek uit 2012 in Studies in Health Technology and Informatics leidt langdurig gebruik van schoudertassen tot allerlei afwijkingen in de houding. Uit het onderzoek blijkt dat stress en belasting van de wervelkolom tot pijn en zelfs tot posturale scoliose kunnen leiden. Rugzakken met twee banden worden in een onderzoek van maart 2015 in het Journal of Human Kinetics om een soortgelijke reden aanbevolen: om de kans op rugpijn te verkleinen.

Het gevaar van schouderletsel mag je er niet van weerhouden een sporttas te gebruiken als dat is wat je nodig hebt om je sportgear in te vervoeren. Soms is een rugzak niet groot genoeg, of – als hij dat wel is – is hij onhandig en onhandelbaar.

Waarom zou je niet van het beste van beide werelden profiteren met een sporttas die meer ergonomische banden heeft? Veel sporttassen hebben een afneembare schouderband en twee aangehechte

draagbanden. Andere kun je veranderen in een rugzak of rolkoffer. En als je merkt dat je je sporttas aan één kant draagt, wissel dan van schouder om de last gelijk te verdelen.

Waar je uiteindelijk ook voor kiest — één lange band, twee korte banden, of allebei — zorg ervoor dat je een sporttas koopt met een gewatteerde schouderband. Niets gaat je de aankoop van je sporttas meer tegenstaan dan banden die oncomfortabel in je schouders drukken.

Kies banden met voering die niet na een paar keer gebruik slijten. De voering moet heel veel trainingssessies meegaan. Zo zijn veel Nike sporttassen voorzien van Nike Max Air demping in de banden voor comfort op maat.