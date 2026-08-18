Matchende sets voor dames: zoek je grenzen op in stijl
Van intensieve hardloop- en fitness-sessies tot sporten waarbij stretch voorop staat als pilates en yoga: onze co-ord sets voor dames zijn gemaakt voor serieuze trainingen. Kies voor kleding met Nike Dri-FIT technologie om fris te blijven – deze voert zweet af en laat het snel verdampen, zodat je langer gefocust kunt blijven. Tweedelige sets met katoenrijke stoffen laten je huid ademen tijdens het sporten. Lichte, isolerende fleece is ideaal voor warming-ups, cooling-downs en trainingen bij koud weer.
De fit is essentieel bij het kiezen van je sportkleding. Daarom maken we onze matchende sets voor dames in verschillende opties om aan jouw behoeften te voldoen. Als je aan het stretchen bent en soepel wilt bewegen, kies dan voor een co-ord set met second-skin compressie. Die geeft extra support in combinatie met een nauwsluitende fit. Een laagje voor de cooling-down? Bij Nike vind je slouchy, semi-getailleerde kleding die je gemakkelijk over je sportoutfit kunt aantrekken. We ontwerpen deze met isolerende vezels om warmte vast te houden en zo je spieren te helpen na het sporten.
Je wilt er goed uitzien tijdens je work-out. Gelukkig zijn er Nike damessets in verschillende stijlen en kleuren. Kies uit tijdloze en fijne tinten zwart, grijs en navy. Je kunt ook gaan voor een zachtere look met pasteltinten, of voor knalkleuren met extra impact. Wat logo's betreft kun je ook alle kanten op. Houd het minimalistisch met een ingetogen Swoosh op de borst of het been, of ga voor eye-catching met extra grote badges en contrasterende colour-pop details.