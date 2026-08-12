Kids (7–15 jaar) Kids

(961)
Nike
Nike Rugzak voor kids (20 liter)
+1
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Nike
Rugzak voor kids (20 liter)
€ 34,99
Nike Everyday
Nike Everyday Crew sokken met demping voor kids (6 paar)
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Nike Everyday
Crew sokken met demping voor kids (6 paar)
€ 19,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Kinderschoenen
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Nike P-6000
Kinderschoenen
€ 89,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
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Nike Pro
Meisjesshorts
€ 27,99
Nike Pegasus Trail 5
Nike Pegasus Trail 5
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Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT geweven shorts voor jongens
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Nike Multi
Dri-FIT geweven shorts voor jongens
€ 22,99
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slippers voor kids
Net binnen
Nike Calm 2.0
Slippers voor kids
€ 39,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Kinderschoenen
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Nike V5 RNR
Kinderschoenen
€ 69,99
Nike Academy Team
Nike Academy Team Voetbalrugzak voor kids (22 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Academy Team
Voetbalrugzak voor kids (22 liter)
€ 32,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
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Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Meisjesshorts (13 cm)
€ 27,99
Nike Indy
Nike Indy Sport-bh voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Indy
Sport-bh voor meisjes
€ 27,99
Nike One
Nike One Geweven trainingsshorts met hoge taille voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One
Geweven trainingsshorts met hoge taille voor meisjes
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
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Nike Pro
2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 37,99
Nike Cosmic Runner SE 2
Nike Cosmic Runner SE 2 Hardloopschoenen voor kids
Nike Cosmic Runner SE 2
Hardloopschoenen voor kids
€ 49,99
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-bh voor meisjes
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Nike Swoosh
Sport-bh voor meisjes
€ 27,99
Air Jordan 1 Low SE Craft
Air Jordan 1 Low SE Craft Kinderschoenen
Air Jordan 1 Low SE Craft
Kinderschoenen
€ 99,99
Nike Kawa
Nike Kawa Slippers voor kleuters/kids
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Nike Kawa
Slippers voor kleuters/kids
€ 29,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Kinderschoenen
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Nike Air Max Moto 2K
Kinderschoenen
€ 109,99
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Kinderschoenen
+5
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Nike Air Max Plus
Kinderschoenen
€ 144,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike DNA
Nike DNA Basketbalshorts voor kids (13 cm)
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Nike DNA
Basketbalshorts voor kids (13 cm)
€ 39,99
Nike Shox TL
Nike Shox TL Kinderschoenen
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Nike Shox TL
Kinderschoenen
€ 139,99
Nike Air Force 1 LE
Nike Air Force 1 LE Kinderschoen
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Nike Air Force 1 LE
Kinderschoen
€ 99,99
Nike Air Max Fire
Nike Air Max Fire Kinderschoenen
Nike Air Max Fire
Kinderschoenen
€ 89,99
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Basketbalschoenen voor kids
Nike S.T. Dynamite
Basketbalschoenen voor kids
€ 54,99
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketbalschoenen voor kids
Giannis Immortality 5
Basketbalschoenen voor kids
€ 74,99
Jordan Franchise
Jordan Franchise Slippers voor kids
Jordan Franchise
Slippers voor kids
€ 24,99
Nike Swim
Nike Swim Badpak met veters en golvende textuur voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Swim
Badpak met veters en golvende textuur voor meisjes
€ 47,99
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 119,99
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 69,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts van sweatstof voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts van sweatstof voor kids
€ 29,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
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Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
€ 84,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Nike Swim Split Logo Lap
Nike Swim Split Logo Lap Volley shorts voor jongens (10 cm)
Nike Swim Split Logo Lap
Volley shorts voor jongens (10 cm)
€ 34,99
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Brazilië 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Bestseller
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Luka 5
Luka 5 Basketbalschoenen voor kids
Luka 5
Basketbalschoenen voor kids
€ 99,99
Kobe VIII
Kobe VIII Basketbalschoenen voor kids
Verkrijgbaar via SNKRS
Kobe VIII
Basketbalschoenen voor kids
€ 119,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Low-top voetbalschoenen voor kids
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Low-top voetbalschoenen voor kids
€ 149,99
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Stadium Uit
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Kinderschoenen
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Bestseller
Air Jordan 1 Low
Kinderschoenen
€ 94,99
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro Low-top voetbalschoenen voor kids (stevige ondergrond)
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro
Low-top voetbalschoenen voor kids (stevige ondergrond)
€ 139,99
Kobe V
Kobe V Basketbalschoenen voor kids
Kobe V
Basketbalschoenen voor kids
€ 119,99
Nike Miler
Nike Miler DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
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Gerecyclede materialen
Nike Miler
DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
€ 29,99
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Bestseller
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 79,99
Frans elftal 2026 Match Thuis
Frans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
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Gerecyclede materialen
Frans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nederlands elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Frans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Uitverkocht
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Engels elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Noors elftal 2026 Stadium Thuis
Noors elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Uitverkocht
Noors elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Sabrina 3
Sabrina 3 Basketbalschoenen voor kids
Sabrina 3
Basketbalschoenen voor kids
€ 109,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen voor kids (kunstgras)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen voor kids (kunstgras)
€ 74,99
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Kinderschoenen
Air Jordan 1 Mid
Kinderschoenen
€ 109,99
Nike Swim Hydroguard Essential
Nike Swim Hydroguard Essential Dri-FIT uv-top met korte mouwen voor jongens
Nike Swim Hydroguard Essential
Dri-FIT uv-top met korte mouwen voor jongens
€ 27,99
Nike Air Max 90 LTR
Nike Air Max 90 LTR Kinderschoenen
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Nike Air Max 90 LTR
Kinderschoenen
€ 119,99
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 119,99
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 64,99
Nike Swim Breaker Essential
Nike Swim Breaker Essential Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
Bestseller
Nike Swim Breaker Essential
Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
€ 27,99
Kobe 3 Low Protro
Kobe 3 Low Protro Basketbalschoenen voor kids
Kobe 3 Low Protro
Basketbalschoenen voor kids
€ 119,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor kids
+10
Bestseller
Nike Sportswear
T-shirt voor kids
€ 17,99
Nike Classic
Nike Classic Rugzak voor kids (16 liter)
Nike Classic
Rugzak voor kids (16 liter)
€ 32,99
Nike Pro
Nike Pro Indy bh voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Indy bh voor meisjes
€ 29,99
Nike
Nike Dri-FIT katoenen effen boxershorts voor kids (3 stuks)
Bestseller
Nike
Dri-FIT katoenen effen boxershorts voor kids (3 stuks)
€ 27,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volleyshorts met binnenbroekje en golvende textuur voor jongens (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swim Breaker
Volleyshorts met binnenbroekje en golvende textuur voor jongens (18 cm)
€ 47,99
Nike x LEGO® Collectie
Nike x LEGO® Collectie Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Nike x LEGO® Collectie
Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 89,99
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Low-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Low-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 64,99
Nike Everyday
Nike Everyday Crew sokken met demping voor kids (3 paar)
Nike Everyday
Crew sokken met demping voor kids (3 paar)
€ 13,99
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro Low-top voetbalschoenen voor kids (stevige ondergrond)
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro
Low-top voetbalschoenen voor kids (stevige ondergrond)
€ 139,99